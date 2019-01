49 películas y series que nos harán celebrar la llegada de 2019

Si algo hay indiscutiblemente positivo del fin de un año, al menos en términos de atracones culturales, es que a la vuelta de la esquina están 12 meses que podemos mirar con ansia y deseo. Conjeturar y hacer ojitos a una buena cantidad de series y películas, algunas en estado embrionario, otras ya prácticamente acabadas. Vamos a revisar algunas de las principales promesas que nos van a alegrar 2019. Esto es el futuro más inmediato.

PELÍCULAS

'Glass (Cristal)'

Si 'Múltiple' fue el reencuentro de muchos espectadores con M. Night Shyamalan después de perder la fe en su cine tras (supuestos, que tienen fans como servidora) descalabros como 'El bosque' o 'El incidente', 'Glass (Cristal)' parece la promesa de un regreso del director por la puerta grande. No en vano será la secuela de 'El protegido' (embutiéndole elementos de 'Múltiple'), para muchos su mejor película. Particularmente prefiero al Shyamalan fanático de los tebeos de terror de 'La visita', pero es bien cierto que si necesitamos visiones alternativas de los superhéroes es justo ahora.

Estreno: 18 de enero

'La casa de Jack'

Vista en Sitges, donde ya quedó claro que va a ser una de las películas que más ampollas va a levantar en los próximos meses por su tono desafiante (cuando no prepotente), su uso de la violencia y su ritmo lento y vacilón, lo nuevo de Lars Von Trier es casi a la vez una autoparodia perfecta y un resumen de todo lo que el director piensa sobre sí mismo. Con un Matt Dillon inmenso como imprevisible asesino en serie, su tramo final hará correr ríos de lágrimas de tuiteros cinéfilos.

Estreno: 25 de enero

'Dragon Ball Super: Broly'

El supersaiyan legendario que aparece cada mil años, Broly, no era parte del canon oficial de 'Dragon Ball' hasta ahora, que Akira Toriyama ha decidido convertirle en personaje con todo el derecho oficial de la saga. El guerrero más poderoso del universo servirá, además, de excusa perfecta para indagar en los orígenes de la raza Saiyajin y los motivos de su trágico destino.

Estreno: 1 de febrero

'La LEGO película 2'

Aunque 'Batman: La LEGO película' supuso una levísima decepción con respecto a la primera y sensacional película de bloques LEGO, esta secuela parece muy capaz de replicar la retranca e inagotable sentido de la maravilla de su precedente directo. Esta vez el objeto de parodia son los mundos post-apocalípticos a lo 'Mad Max', y por lo pronto ya plantea una idea de concepto genial: otras líneas de juguetes de LEGO (en este caso, los Duplo) son razas extraterrestres. Colabora en el guión Raphael Bob-Waksberg, creador de 'BoJack Horseman', lo cual supone una garantía casi absoluta.

Estreno: 8 de febrero

'Alita: Ángel de combate'

Precedentes como la adaptación a imagen real de 'Ghost in the Shell' no son especialmente halagüeñas, y las primeras impresiones hablan de un Valle Inquietante que no se salva ni con equipo de ascenso al Tibet. Pero seguimos teniendo esperanzas de que el concurso de James Cameron y Robert Rodríguez, más el buen hacer de Christoph Waltz, Jennifer Connelly y Jackie Earle Haley serán suficientes para que esta historia de androides superpoderosos y desmemoriados se tenga en pie.

Estreno: 15 de febrero

'Capitana Marvel'

Como el Universo Marvel está petrificado (y fulminado en su 50%) por culpa de Thanos, esta película de orígenes se remonta a los años noventa y a un punto en el que la imbatible guerrera Kree llegó a la Tierra para combatir a los Skrulls, villanos galácticos por excelencia de Marvel. Veremos a un algo más joven Nick Furia, veremos al personaje que tiene que sacar las castañas del fuego al planeta en la próxima aventura de los Vengadores y tendremos a Anna Boden y Ryan Fleck como directores, una posible apuesta de Marvel por un tono ligero que pondrá a los fans integristas de uñas. Una guerra que ya hemos vivido y que, francamente, cada vez nos da más pereza.

Estreno: 8 de marzo

'Dumbo'

De toda la avalancha de versiones en imagen real de sus clásicos que Disney nos tiene preparados para 2019, quizás esta es la que tenga un toque menos inhumano, dentro de su chirriante categoría de operación prediseñada al milímetro. La mano de Tim Burton se nota sobre todo en la ambientación y en la cuidadosa elección del reparto, y aunque el CGI protagonista da ganas de llorar (y no de ternura), es quizás uno de los reboots que más sopresas positivas puede deparar.

Estreno: 29 de marzo

'¡Shazam!'

Parece que DC ha aprendido a proponer aventuras consistentes y no una sucesión de retales y tonos: esta 'Shazam' llega después de las críticas positivas (aunque sigue siendo un Frankenstein de estilos) de la también ligera 'Aquaman'. ¿Puede que con este émulo ingenuo, luminoso, teen y ultrapoderoso de Superman encuentre DC una genuina voz propia? Solo por ver las caras de los fans que piden sin descanso la enésima recreación fallida del estilo nolaniano, ya valdrá la pena.

Estreno: 5 de abril

'Cementerio de animales'

Una de las adaptaciones de Stephen King más recordadas de los ochenta, inspirada en uno de sus libros más demoledoramente terroríficos, recibe nueva versión. Estéticamente intrigante, y manejando tropos del cine de terror absolutamente universales, esta historia del cementerio indio que revive a los seres queridos a cambio de un precio excesivo puede ser una de las sorpresas del año dentro del género... o una adaptación mecánica más.

Estreno: 5 de abril

'Vengadores: Endgame'

El evento mainstream del año ya tiene nombre y primer trailer, y de aquí a finales de abril vamos a tener chorreo de datos, imágenes, sorpresas, revelaciones y, sobre todo, muchísimas teorías. Posiblemente no sea hasta incluso más allá de 2019 que tengamos del todo claro qué supondrá 'Endgame' para el MCU, si un punto seguido o un borrón y cuenta nueva. En cualquier caso, la producción ineludible del año en términos de ficciones superheroicas, superproducciones estelares y ciencia-ficción galáctica.

Estreno: 26 de abril

'Detective Pikachu'

Es materialmente imposible que la película final de 'Detective Pikachu' nos deje tan petrificados como consiguió hacerlo el trailer, pero lo cierto es que tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las sorpresas del año: trama detectivesca, material como para suplirnos de memes todo el año, una fauna de secundarios excéntrica y un Ryan Reynolds entonadísimo y sarcástico poniendo voz a Pikachu (en serio: imaginad cuando se lo propusieron). Esperamos que la historia y el tono estén a la altura de semejantes circunstancias.

Estreno: 10 de mayo

'Hellboy'

El trailer lo ha dejado más o menos claro, para disgusto de los fans de la versión de Guillero Del Toro: Neil Marshall posiblemente nos brinde a un Hijo del Demonio más punk y menos lírico que el del director mexicano, sin duda con mucho más humor, pero al personaje le va a sentar estupendamente la visión agreste y sin domesticar del director de 'The Descent'. Lo que es seguro es que la cantidad de sangre y violencia se va a incrementar, así que quizás se nos brinde una visión alternativa pero igualmente fiel al inmortal cómic de Mike Mignola.

Estreno: 17 de mayo

'Aladdin'

El filón, ridículamente inagotable, de adaptaciones en imagen real de clásicos animados de Disney es una jugada impecable desde el punto de vista comercial, pero que de momento nos está dando más bien pocas alegrías. Temblamos solo de pensar en el aspecto final que puede tener el Genio de Will Smith y en presenciar una nueva capa de arena en la tumba de la creatividad de Guy Ritchie. Pero claro, las canciones. Picaremos porque los temazos.

Estreno: 24 de mayo

'Godzilla II: Rey de los monstruos'

La secuela de 'Godzilla' parece que se va a dejar las monsergas dramáticas que plagaban la interesante pero decididamente fallida película de Gareth Edwards, y se va a centrar en lo lógico: multitud de monstruos gigantes, de aspecto deliciosamente naïf, atizándose zurriagazos de los que tiembla el misterio. Esperamos que el reparto poblado de estrellas (humanas) no juegue en contra del auténtico interés de la película, aquello que viene a buscar cualquier persona que se vista por los pies.

Estreno: 31 de mayo

'X-Men: Fénix oscura'

Fox ya contó esta historia a ratos en la trilogía inicial de 'X-Men', pero los tiempos han cambiado, nuestra percepción de los mutantes también, y de hecho esta película de Simon Kinberg parece beber levemente de algunos hallazgos visuales y temáticos de la mayúscula 'Logan'. Será la última película de los X-Men en Fox antes de su incorporación a Marvel y huele a canto del cisne, pero los retrasos en la fecha de estreno inicialmente prevista nos tienen con la mosca detrás de la oreja.

Estreno: 7 de junio en EE.UU. (sin fecha en España)

'Men in Black International'

Poquísimos detalles se tienen de esta nueva entrega de la saga protagonizada hasta ahora por Wil Smith y Tommy Lee Jones, que ceden protagonismo a Chris Hemsworth y Tessa Thompson tras verse las caras en 'Thor: Ragnarok'. Lo que parece más o menos garantizado es que con el director de 'Fast & Furious 8' o 'Un ciudadano ejemplar' tras las cámaras, F. Gary Gray, la acción de alto voltaje va a ser parte nuclear de la película.

Estreno: 14 de junio

'Toy Story 4'

'Toy Story' no ha decepcionado hasta la fecha, así que este disparo de una Pixar ya completamente entregada a explotar sus franquicias más populares parece más o menos seguro. La introducción de un nuevo juguete, Forky, que va a reventar la estabilidad de la serie con histeria y excentricidad, puede ser una idea genial o un terrible paso en falso. Lo sabremos este verano.

Estreno: 21 de junio

'Spider-Man: Lejos de casa'

El regreso de Tom Holland como Spider-Man tiene dos desafíos de importancia frente a sí: estar a la altura de la espléndida 'Homeland' y medirse con la mejor película de Spider-Man de todos los tiempos, la reciente 'Un nuevo universo'. Además también tiene que sentar las bases para la fase 4 del Universo Marvel después del (presumible) holocausto que nos espera en 2019. Pero sin presión, ¿eh? Que Jake Gyllenhaal como Misterio es una ideaca.

Estreno: 5 de julio

'Los Nuevos Mutantes'

Convertir la mítica saga del Oso Místico de 'Los Nuevos Mutantes' en una película de terror adolescente, con más elementos en común con aquella adaptación apócrifa de los X-Men que fue la tercera 'Elm Street' que con la agotada franquicia mutante de Fox era una idea demasiado bonita para llegar a cumplirse. Así que aquí estamos: aguantando brutales retrasos de más de un año sobre la fecha de estreno prevista, en lo que se adivina como una post-producción pesadillesca y que a saber a dónde acaba llevando.

Estreno: 2 de agosto

'Artemis Fowl'

"Delincuentes contra hadas" es un concepto que, sobre el papel, no suena nada mal, y este viene refrendado por una popular saga de libros juveniles escritos por Eoin Colfer. De momento, lo poco que ha dejado ver Disney es un descaro considerable a la hora de buscar un nuevo 'Harry Potter' y una estética que entronca más con dudosos referentes como 'Percy Jackson' o 'Divergente' que con un auténtico bombazo de taquilla.

Estreno: 30 de agosto

'IT: Capítulo 2'

Pese al éxito arrollador de la primera parte, que puso a Stephen King de nuevo en el mapa de los adaptables más cotizados, esta segunda entrega tiene muchas preguntas que responder, y la primera de ellas es si logrará salir airosa, precisamente, de la discutible decisión de traicionar la estructura narrativa del libro original. En todo caso, uno de los estrenos de terror más esperados del año.

Estreno: 6 de septiembre

'Joker'

Sigue rodeada de misterio esta prolongación de la franquicia de Batman donde posiblemente no veamos al Hombre Murciélago y que intentará mantenerse a un nivel de realismo considerable. Si lo conseguirá o no está por verse (¿tiene sentido un villano de las características de Joker sin un Batman alrededor?), pero las bases son prometedoras, y Joaquin Phoenix como protagonista, una incógnita que estamos deseando despejar.

Estreno: 4 de octubre

'Zombieland 2'

Regreso del reparto al completo de la película original, que con su éxito se convirtió en la principal responsable de transformar al zombi en un monstruo definitivamente para todos los públicos. Una década después, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone y Abigail Breslin se enfrentan de nuevo a la plaga zombi con abundantes dosis de comedia. ¿Serán capaz de igualar el cameo sorpresa de la primera entrega?

Estreno: 11 de octubre

'Terminator 6'

Producida por James Cameron y desechando todas las entregas de la serie salvo las dos dirigidas por él mismo, supone el esperado regreso de Linda Hamilton a la serie tras años padeciendo (los espectadores) los innumerables palos de ciego de tono y dirección de la franquicia. Poco se sabe de ella, salvo que la estética (nunca el punto de fuerte de Cameron) es algo rijosa. Lo bueno de todo esto: al estilo de Ridley Scott con 'Alien', si le sale mal dejaremos de oirle llorar sobre las secuelas que no dirigió.

Estreno: 8 de noviembre

'Frozen 2'

El algo inesperado bombazo de Disney tiene prevista su secuela para noviembre, y es todo lo que sabemos, más allá de que vuelven los directores de la primera parte, Chris Buck y Jennifer Lee. Y que se está intentando, ante todo, ser lo más continuista posible con la estética de la primera entrega, aunque desde Disney garantizan viajes a lugares más espectaculares y arriesgados que los de su predecesora.

Estreno: 22 de noviembre

'Star Wars, Episodio IX'

Después de la decepción en términos financieros de 'Han Solo', que ha obligado a Disney replantearse su estrategia de lanzarnos cuatro productos al año relacionados con la franquicia, toca este punto y final (o seguido, al menos) para una fase inicial de la Casa del Ratón con la saga de Lucas. Se cierra la saga Skywalker y, posiblemente, Disney se plantee qué pasa a partir de ahora en una entrega con un relativo sabor agridulce, pese a los indiscutibles valores de las dos películas anteriores (especialmente la que, glups, no dirigió Abrams)

Estreno: 20 de diciembre

'Sonic'

En las últimas horas del año, como quien dice, llega la película CGI de Sonic, que con su primera imagen ya está provocando arranques de meningitis entre fans de Sega de todo el mundo. La musculatura, la postura, el peluche. Todo pinta a 'Double Dragon II'. Pero peor.

Estreno: 27 de diciembre

SERIES

'Una serie de catastróficas desdichas' - Temporada 3

'Una serie de catastróficas desdichas' es notable no solo por sus logros artísticos, que son muy notorios como perfecta adaptación de la inclasificable saga de libros juveniles siniestros de Lemony Snicket, sino también por su implacable integridad: los libros se acaban cuando se acaban, con ellos la historia de los hermanos Baudelaire, y ahí se acaba también la serie, con su tercera temporada. Anda que no nos habríamos ahorrado disgustos si todas las series se plantearan de la misma forma.

Estreno: Netflix - 1 de enero

'Titanes' - Temporada 1

Ya mismo llega 'Titanes', la entrada más o menos por la puerta grande del Universo DC a una estética e intenciones más adultas que las series de The CW como 'Supergirl' o 'The Flash', más orientadas a un público adolescente, y tras series más o menos experimentales como 'Gotham'. Esta ha sido estrenada en la plataforma DC Universe en su integridad, pero solo en EE.UU., así que la distribución vía Netflix le da una oportunidad internacional a esta serie centrada en Robin y compañía.

Estreno: Netflix - 11 de enero

'True Detective' - Temporada 3

Uno de los regresos más esperados después de una aclamada primera temporada y una segunda que no convenció a nadie. Cary Joji Fukunaga ya no está presente en el equipo creativo, pero sí Nic Pizzolato tomando las riendas después de la no-del-todo-treanquilizadora salida de la serie de Jeremy Saulnier tras el tercer capítulo. El nuevo decorado son los Ozarks, la famosa (por Netflix) región montañosa de Misuri. Protagonizan Mahershala Ali y Stephen Dorff.

Estreno: HBO - 13 de enero

'Umbrella Academy' - Temporada 1

'Legion' ha puesto de moda en televisión a los superhéroes disfuncionales, y 'Umbrella Academy', que adapta un extraordinario cómic de Gerard Way publicado en 2007, puede ser una aportación única a ese replanteamiento de los gastados iconos de la capa y las mallas. Cuenta la historia de una familia de héroes distanciada con los años que se reúnen tras la misteriosa muerte del padre adoptivo de todos ellos.

Estreno: Netflix - 15 de febrero

'American Gods' - Temporada 2

Innumerables problemas han oscurecido la producción de esta segunda temporada: el abandono de los showrunners originales Michael Green y Bryan Fuller (y con ellos, intérpretes como Gillian Anderson), recortes de presupuesto y, en general, que la primera temporada no impactó tanto como estaba previsto. Seguiremos atentos a las desventuras de Shadow Moon y Mr. Wednesday en pos de la reunión de los dioses legendarios por territorio americano.

Estreno: Amazon Prime Video - 11 de marzo

'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' – Temporada 2

Una de las grandes sorpresas del año y un auténtico éxito de crítica y público, hasta el punto de que han sido confirmadas tercera y cuarta temporadas. De momento, tenemos el 5 de abril como fecha de regreso de las aventuras impías y oscuras de la bruja adolescente, en un punto de su historia en el que se puede poner realmente interesante, y por lo que se ha visto en el Especial de Navidad, citar (aún más) a clásicos de su ralea como 'Buffy Cazavampiros'

Estreno: Netflix - 5 de abril

'Juego de tronos' - Temporada 8

Aún sin fecha exacta, abril marcará el final de una época para las ficciones televisivas. El esperadísimo final de 'Juego de tronos', una serie que ha marcado un antes y un después para HBO, es también un gran signo de interrogación acerca de quién será capaz de recoger su icónico testigo: ¿alguna serie de éxito comparable o uno entre los múltiples productos derivados que prepara la propia cadena?

Estreno: HBO - Abril

'La peste' - Temporada 2

La serie de Movistar+ -hasta que se hagan públicos los datos de 'Arde Madrid' y podamos comparar-, posiblemente es la serie de la plataforma con más espectadores, 1'5 millones según la cadena. La producción de Alberto Rodríguez ('La isla mínima') peca de cierta aparatosidad, pero lo cierto es que su acabado visual, su espectacularidad y su ambición no tienen igual en el resto de la ficción española. Habrá que esperar a finales de 2019 para conocer la continuación de esta intriga medieval, con el acento puesto en las intrigantes sociedades secretas.

Estreno: Amazon Prime Video - Noviembre 2019

'Santa Clarita Diet' - Temporada 3

Si se nos permite el chiste, una serie para gourmets del humor negro que nunca figura en las listas de lo mejor de cada año, pero que trae con cada nueva temporada una ración nada desdeñable de gore cómico, humor negro y canibalismo de la vieja escuela. Drew Barrymore y Timothy Olyphant están gigantes y todo parece indicar que su nueva temporada seguirá en la misma línea, arrebatadora, demencial y oscura, de sus dos años anteriores.

Estreno: Netflix - 2019

'Black Mirror' - Temporada 5

Nada se sabe de esta nueva temporada, pero los anticipos ya han llegado. Casi por sorpresa, el 28 de diciembre de 2018 se ha estrenado 'Bandersnatch' una película interactiva que suma 312 minutos de metraje. Puede que, tras eso, la llegada de la quinta temporada sea inminente.

Estreno: Netflix - 2019

'The Mandalorian' - Temporada 1

Poco se sabe de las dos series de Disney sobre 'Star Wars', exclusivas de su plataforma Disney+, más allá de que son una pieza básica en la forma futura de la franquicia después del relativo fracaso de 'Han Solo' y los vaivenes que sufre la saga nuclear. La única que tiene estreno garantizado en 2019 es 'The Mandalorian', sobre un cazarrecompensas similar al mítico Boba Fett. Pocos más datos tenemos, salvo que en el reparto están el recién llegado Nick Nolte, Pedro Pascal y la luchadora Gina Carano, y que el presupuesto asciende a 100 millones de dólares.

Estreno: Disney+ - 2019

'The Boys - Temporada 1

Alguna imagen que clona portadas icónicas de la serie creada por Garth Ennis y Darick Robertson garantiza una fidelidad total al comic original, del que solo esperamos que no tarde tanto en encontrar una voz propia como la estupenda 'Preacher', también basada en un cómic de Ennis. Las aventuras de este grupo de superhéroes pendencieros y malencarados que se enfrentan a una pulcra y fascista Liga de la Justicia tiene en Amazon Prime Video el estupendo precedente de 'The Tick', pero esperamos que no se corten con el sexo ni la violencia.

Estreno: Amazon Prime Video - 2019

'The Witcher' - Temporada 1

De momento solo tenemos un rápido vistazo al aspecto que lucirá Henry Cavill como el cazador de monstruos Geralt de Rivia, pero eso no quita para que 'The Witcher' sea la adaptación de un videojuego más esperada de 2019. Lauren Schmidt Hissrich, que ya se ha curtido en algunas series de Marvel para Netflix, escribe esta primera temporada de ocho episodios, aún sin fecha fija de estreno.

Estreno: Netflix - 2019

'Stranger Things' - Temporada 3

Aún no hay fecha definitiva (aunque se rumorea finales de junio), pero ya se conocen los títulos de los episodios y que Cary Elwes y Jake Busey se incorporan al reparto. Netflix sabe que tiene ante sí un desafío importante en este 2019: tras el fin de 'Juego de tronos', el ídem de las series queda vacante. ¿Puede una producción sobre un puñado de chavales en 1985 suplir ese espacio? En cualquier caso, estamos ante una de las citas indiscutiblemente imprescindibles del año.

Estreno: Netflix - 2019

'La casa de papel' - Temporada 3

Después del hito de llevarse un Emmy, y con una nueva casa en Netflix, donde sin duda estará más cómoda, el único límite que tiene ante sí la serie en habla hispana más vista de la plataforma es el cielo. Posiblemente el presupuesto dejará de ser un problema y veamos un incremento de la acción y los valores de producción, sin abandonar las señas de identidad que triunfaron en las dos primeras temporadas: claustrofobia y personajes memorables-

Estreno: Netflix - 2019

'The Handmaid's Tale' - Temporada 3

¿Eres de los que encontraron la segunda temporada de 'The Handmaid's Tale' decepcionante o una digna continuación de la increíble primera tanda de episodios? En cualquier caso, en este tercer año la serie tiene ante sí un importante desafío para demostrar si el demoledor punto de partida de las criadas que dan a luz para parejas adineradas sin hijos puede dar de sí una historia con sustancia centrada en un solo personaje o funciona mejor como un excelente escenario distópico, sin más.

Estreno: HBO - 2019

'Mindhunter' - Temporada 2

Aún sin fecha de estreno, pero ilusionados con la promesa de David Fincher de que tiene material para cinco temporadas, lo único que Netflix ha confirmado de esta segunda temporada que podría caer en literalmente cualquier momento de 2019 es que versará sobre la investigacion en torno a 28 asesinatos de afroamericanos, incluyendo niños, adolescentes y adultos, que tuvieron lugar entre 1979 y 1981.

Estreno: Netflix - 2019

'Watchmen' - Temporada 1

Damon Lindelof, autor de hitos televisivos como 'Perdidos' y 'The Leftovers', es el responsable de esta nueva adaptación del que para muchos lectores es el cómic de superhéroes más importante de la historia. Jeremy Irons encabeza un reparto que intentará hacer olvidar la tan literal como fallida película de Zack Snyder, y ya se anda prometiendo que será una versión respetuosa pero libre. Lo que posiblemente sea la mejor de las noticias.

Estreno: HBO - 2019

'Killing Eve' - Temporada 2

Una de las series más sorprendentes del año pasado, que se basaba en una novela de Luke Jennings y que, liquidado el material inicial de base, pasa a estar guionizado por la showrunner Phoebe Waller-Bridge. ¿Será buena idea prolongar el enfrentamiento entre la agente Sandra Oh y la sicaria Jodie Cormer o asistiremos (otra vez) al inevitable agotamiento de un punto de partida memorable?

Estreno: HBO - 2019

'Good Omens' - Temporada 1

De acuerdo, 'American Gods' no acabó siento todo lo impecable que merecíamos, pero aquí ya no hablamos de una obra de origen firmada únicamente por Gaiman, sino por Gaiman en compañía de un auténtico mito del humor y la fantasía: Terry Pratchett. Un ángel y un demonio (David Tennant y Michael Sheen) deben hacer equipo para impedir el Apocalipsis, en una serie con un material de partida tan extraordinario y un reparto tan interesante (se une a ellos Jon Hamm como el arcángel Gabriel, que no aparecía en el libro) que raro será que no se convierta en una de las series del año.

Estreno: Amazon Prime Video - 2019

'Carnival Row' - Temporada 1

Cara Delevingne y Orlando Bloom encabezan el reparto de una serie pensada originariamente para Guillermo del Toro, como una cuarta parte de la producción fantástica internacional, pero que acabó en manos de los creadores de 'Los 4400'. Puede ser una garantía para esta fantasía noir y alegórica sobre la situación de los refugiados, donde una no-humana tendrá que lidiar con los prejuicios de nuestra especie en la ciudad neovictoriana de Burgue, en la que viven legendarias criaturas que huyen de su patria.

Estreno: Amazon Prime Video - 2019

'GLOW' – Temporada 3

No se sabe si Netflix dará más oportunidades a una serie de la que se presumen audiencias bastante bajas, pero tras sus nominaciones a los Emmy y los Globos de Oro, la singularísima comedia nostálgica de culto sobre la zarrapastrosa liga de lucha libre femenina GLOW tendrá una tercera temporada después de que la plataforma reculara de su anuncio inicial de cancelación. Bien por las chicas, que han ido conquistando una base de fans cada vez mayor y más entregada.

Estreno: Netflix - 2019