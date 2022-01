13 estupendas películas de ciencia-ficción del siglo XXI que puedes ver en Netflix

Hay tantas aproximaciones a la ciencia-ficción como épocas distintas ha tenido el género. Incluso aunque nos limitemos al presente siglo (donde, a lo tonto, ya llevamos 22 años). Para demostrarlo, hemos escogido 13 películas disponibles en Netflix, todas recientes, todas ellas muy de su padre y de su madre, para comprobar que las posibilidades del género son prácticamente infinitas. Allá van nuestras 13 películas de ciencia-ficción del siglo XXI que tienes disponibles desde ya mismo en Netflix.

'Oxígeno'

Una magnífica, reciente y claustrofóbica pieza de ciencia-ficción con un solo personaje (la gran Mélanie Laurent), que se despierta en un lugar de muy reducidas dimensiones, sospechosamente parecido a un sarcófago de alta tecnología y sin recordar quién es. Tendrá que razonar con una IA especialmente puñetera para descubrir cómo ha llegado allí, en un retorno en plena forma de Alexandre Aja ('Alta tensión', 'Las colinas tienen ojos').

Puedes verla en Netflix

'A ciegas'

Uno de los grandes éxitos históricos de Netflix, que sigue en el top de lo más visto de la plataforma, superada solo por 'Alerta roja' y 'No mires arriba'. Pertenece a las historias post-apocalípticas de la variante "no puedes hacer algo", al estilo de 'Un lugar tranquilo', y que en este caso se trata de que los personajes no pueden ver, después de que una misteriosa presencia sobrenatural llevara al suicidio a casi toda la humanidad. Sandra Bullock dará vida a una superviviente intentando salvar a sus dos hijos en una pequeña barca.

Puedes verla en Netflix

'Star Trek'

Discutida y polémica por la renovada visión que aportó a la mitología de 'Star Trek', hizo que JJ Abrams se granjeara unos cuantos haters nuevos cuando 'Lost' aún estaba reciente. Pero por encima de todo, su apuesta es una buena película de ciencia-ficción y aventuras, que actualiza con brío a los personajes originales y que se asoma a una vertiente del género cósmica e ingenua, previa a que viniera Marvel a barrer con todo. Vale la pena recuperar tanto esta como su secuela, la algo menos redonda 'Star Trek: En la oscuridad', también en Netflix.

Puedes verla en Netflix

'El lado siniestro de la luna'

Jim Mickle, director de propuestas tan interesantes y diferentes entre sí como 'Frío en julio' y 'Sweet Tooth', también en Netflix, se adentra aquí en una peculiarísima mezcla de géneros, que funciona gracias precisamente a la imprevisibilidad que le da el no estar en tierra de nadie. Un policía de Philadelphia está obsesionado con cazar a un misterioso asesino en serie cuyos crímenes desafían toda explicación, y ese es solo el punto de partida para una trama policiaca en la que pronto empiezan a deslizarse elementos fantásticos.

Puedes verla en Netflix

'La Tierra errante'

La ciencia-ficción china es una de las grandes tendencias del género desde hace unos años, y más nos vale acostumbrarnos a sus ritmos y sus ideas, porque cuando este año llegue a Netflix la adaptación del superventas 'El problemas de los tres cuerpos' de Liu Cixin, se va a poner muy de moda. Un muy buen aperitivo, basado en una novela corta también de Cixin, es esta película, seria y reflexiva, en la que la humanidad construye un ingenio para sacar a la Tierra de su orbita y permitirla navegar hacia un nuevo destino, como si fuera una nave.

Puedes verla en Netflix

'Blade Runner 2049'

Solo a Denis Villeneuve, el gran autor de la ciencia-ficción moderna de gran presupuesto, se le permitiría la osadía de reformular un clásico total de la ciencia-ficción como es 'Blade Runner'. El resultado es una de sus peores películas, quizás porque el original de Ridley Scott está muy atado a una época y un momento y no tiene sentido continuarlo, pero aún así, visualmente es una secuela fascinante. 'La llegada' o 'Dune' son más redondas, pero aún así vale la pena recuperar esta voluntariosa continuación de las peripecias de los cazadores de replicantes.

Puedes verla en Netflix

'Aniquilación'

Una semana más, recomendamos 'Aniquilación' en nuestra selección, ya que aunque es una película irregular y de resultados discutibles (sobre todo comparada con la fascinante novela de Jeff VanderMeer en la que se inspira), es un auténtico chorro de extrañeza e imprevisibilidad en estos tiempos de rodillo estético y temático que vivimos. El gran Alex Garland ('Devs', 'Ex Machina') dirige esta adaptación que mereció mejor suerte y que cuenta cómo un grupo de científicas se adentran en una expedición a una zona donde no se aplican las leyes de la naturaleza.

Puedes verla en Netflix

'La guerra de los mundos'

Esta película de Steven Spielberg con guión de David Koepp ('Parque Jurásico', 'Minority Report') se ha convertido en un auténtico canon del cine-espectáculo de ciencia-ficción de principios de siglo. Tomando como punto de partida el clásico total de Herbert George Wells que es también la piedra Rosetta de las invasiones alienígenas, sigue sorprendiendo por su tremebundo arranque y sus fantásticos efectos.

Puedes verla en Netflix

'Barrenderos espaciales'

Una perfecta demostración de todo el poderío narrativo y visual de una Corea facturando un blockbuster con su pizca de ciencia-ficción, su pizca de aventura, su pizca de humor y su pizca de drama entrañable. Nos lleva a 2092, donde la tripulación de una nave basurero espacial descubre un robot humanoide llamado Dorothy, en realidad un arma de indescriptible potencia. Personajes adorables, desbordante imaginación con un curioso punto de cómic europeo de género y otra muesca más en la conquista internacional del ocio por parte de Corea.

Puedes verla en Netflix

'IO'

Unos estupendos Margaret Qualley y Anthony Mackey protagonizan este drama apocalíptico en el que una joven científica que está buscando un modo de salvar la Tierra entabla contacto con un hombre que quiere coger el último transporte que le permitirá abandonar el planeta. Meditaciones no muy optimistas pero tremendamente humanas sobre el futuro de la Tierra en una película que esquiva el espectáculo hasta el punto de que a veces parece que se queda sin elementos de ciencia-ficción.

Puedes verla en Netflix

'I Am Mother'

Una reciente producción australiana que pasó injustamente desapercibida entre el maremágnum de estrenos de Netflix, pero que vale la pena recuperar: aquí, una chica adolescente es criada en un refugio subterráneo por una madre robot. El vínculo entre ambas se pone en duda cuando aparece una desconocida que cuestiona todo lo que le ha contado la madre artificial. Una producción pequeña y claustrofóbica que usa las herramientas de la ciencia-ficción para hablar de lo que nos hace humanos y de nuestras pequeñas ambiciones.

Puedes verla en Netflix

'La llegada'

Segundo Villeneuve de la lista, y uno de los más interesantes. 'La llegada' es una buena adaptación de un relato superior pero complicadísimo de adaptar de Ted Chiang, acerca de unos alienígenas que llegan a la Tierra e intentan comunicarse con los humanos. El largo y metódico proceso de entender un idioma absolutamente ajeno a cualquiera de los terrestres es el núcleo del relato y aquí se replica con bastante fortuna, en una de las propuestas más sugestivas del género de los últimos años.

Puedes verla en Netflix

'De amor y monstruos'

Una de las sorpresas recientes mas simpáticas de Netflix, con una aventura despreocupada y juvenil que mezcla con muy buen tino un romance jovial con monstruos postapocalípticos (de impecable diseño, por cierto, y que pese a estar animados por ordenador parecen marionetas gigantes). De ritmo impecable y sin renunciar a unos cuantos apuntes amargos, es una de esas películas que tras un evoltorio aparentemente intrascendente esconde más verdades que la más sesuda de las epopeyas apocalípticas.