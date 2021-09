13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: 'Shang-Chi', 'See', 'Psychonauts 2', Swamp Thing y mucho más

Con un estreno Marvel en cines, debes pensar que ese agujero negro de atención devorará el resto de las opciones de ocio. Nada más lejos de la realidad: de recuperaciones de juegos de hace diez años a inesperadas reediciones a todo color de clásicos de culto del cómic. A nuestros 13 planes de fin de semana se viene con la siesta echada.

'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'

El nuevo estreno Marvel tras 'Viuda Negra' da, esta vez sí, carpetazo a las fases anteriores, presentando a un nuevo héroe y enhebrándolo levemente con el MCU. Se trata de un personaje nacido en los años setenta en los comics y que no tiene conexión con el universo de ciencia-ficción y alta tecnología cósmica de los Vengadores: aquí tenemos aventura, comedia y acción, la marca infalible de la casa, con una historia que aúna tradición china, bajos fondos y reencuentros familiares.

Ya en cines

'Maligno'

James Wan, director de 'Insidious' y la saga 'Expediente Warren', vuelve con una historia de terror a su más puro estilo de neogótico sobrenatural. La película está siendo promocionada sin demasiado entusiasmo, pero promete un despliegue de sustos perfecto para el fin de semana: su protagonista es una joven que vive aterrorizada por visiones de terribles asesinatos, y pronto irá descubriendo qué hay de cierto en esos apabullantes asaltos a sus sentidos.

Ya en cines

'La Casa de Papel' T5 - Parte 1

Vuelve la polémica acerca de si 'La Casa de Papel' es uno de los mejores productos que ha dado la ficción española en años o una historia que no debería haber pasado de la segunda temporada y cuyo traslado a Netflix le ha sentado fatal. Acompañada de una nueva tanda de episodios, preámbulo del gran petardazo final que dará esta producción en diciembre, con una conclusión por todo lo alto. Vuelven todos los personajes (incluso varios muertos y todos los antipáticos), el atraco interminable, los planes geniales y un montón de acción y tensión para devorar de una sentada.

Disponible en Netflix

'Lo que hacemos en las sombras' T3

No parece agotarse la tronchante serie basada en la película de un Taika Waititi pre-Marvel y que contaba, con recursos de falso documental, las andanzas de un grupo de vampiros que compartían casa en el mundo moderno. Potenciando el papel de los siervos de los vampiros y sacando punta a absolutamente todas las convenciones del subgénero, la serie ha encontrado su propia voz y arranca con una nueva tanda de episodios que HBO estrenará cada semana.

Disponible en HBO

'Inside No. 9' T6

Ha sido comparada con 'Black Mirror' y con una especie de 'Twilight Zone' en clave bufa, pero lo cierto es que 'Inside No. 9' no se parece a nada. Como mucho, a las anteriores series de Steve Pemberton y Reece Shearsmith, 'The League of Gentlemen' y 'Psychoville'. El humor negro, el drama imprevisto, los guiños a los géneros populares y la autoconsciencia afloran en distintas dosis de esta colección de relatos imprevisibles y altamente británicos, cuya sexta temporada mantiene por completo el nivelón de años anteriores.

Disponible en Filmin

'El Shaddai - Ascension of the Metatron'

Diez años después de su salida en Xbox 360 y PS3, llega a Steam esta versión renovada de un clásico de culto que hizo gala en su día de la más clara etiqueta de videojuego cien por cien japonés. El creador de clásicos como 'Okami' o 'Devil May Cry', Sawaki Takeyasu, se ha encargado de supervisar el port de su propio juego, que no tenía nada de revolucionario en su sencilla mecánica mezcla de hack & slash y acción plataformera, pero cuyo estrafalario argumento de ribetes teológicos y estética pictórica se ganaron más de un elogio en su día.

Ya a la venta para PC

'Lake'

El indie del que más se está hablando ahora mismo es esta aventura de ribetes cotidianos en la que una joven se toma un descanso de su trabajo en la gran ciudad y se reincorpora a la tranquila vida de su pueblo durante dos semanas haciendo funciones de cartero. Diálogos sin soluciones buenas o malas, relax y algo de reflexión sobre la vida que ha dejado momentáneamente aparcada, para un juego perfecto para hacer una pequeña y atmosférica pausa entre tanto ruido.

Ya a la venta para PC y Xbox Series X/S

'The Medium'

Lo recomendábamos hace una semana en nuestra lista de juegos de Xbox que podían haber pasado bajo el radar en Game Pass, y esta semana llega su esperado aterrizaje en Playstation 5. Es una de las aventuras de terror más singulares de los últimos tiempos, que permite contemplar a la vez, con una interfaz sencilla pero especialísima, el mundo real y el de los espíritus. Una estupenda propuesta que ha convertido a los polacos Bloober Team en un estudio a seguir muy de cerca.

Disponible en PC, Xbox Series X/S y Playstation 5

'Clid the Snail'

Weird Beluga Studio es un estudio madrileño ganador de la VI Edición de los Premios PlayStation, y tras la revelación llegan con este potente top-down shooter más estratégico de lo que parece por su chiflado punto de partida: un caracol está dispuesto a librar a su lóbrego mundo de una invasión de babosas. Exploración, puzles, un completo arsenal y acción creativa para un juego indie con el que pulir el fin de semana.

Ya disponible para Playstation 4

'Bullshit: contra la charlatanería' (Carl Bergstrom y Jevin West)

Un libro que, por una parte, pone en contexto cómo la sociedad de la información ha degenerado en la desinformación generalizada y cómo los hechos ya no son una barrera que impiden a políticos, comunicadores y usuarios de redes sociales inventar datos en su favor. Y por otra, brinda herramientas para detectar y evitar bulos, basándose en los amplios conocimientos de estadística y biología computacional de sus autores.

Bullshit: contra la charlatanería: Ser escéptico en un mundo basado en los datos (ENSAYO) Hoy en Amazon por 23,00€

'From Hell' - Edición a color (Alan Moore y Eddie Campbell)

¿Es buena idea una edición en color de 'From Hell', el inmortal cómic de Alan Moore y Eddie Campbell sobre psicogeografía victoriana y médicos destripadores? No tenemos la respuesta, aunque lo que está garantizado es que será una experiencia radicalmente distinta a las macabras y deprimentes masas negras de tinta para visualizar el Londres de los bajos fondos. Ahora puedes comprobar, en esta edición restaurada y aprobada por Campbell, cómo sería la experiencia en modo impresionista.

From Hell Edición a color (novela gráfica) (Biblioteca Alan Moore) Hoy en Amazon por 47,50€

'M.O.D.O.K. - Rompecabezas' (VVAA)

Si te ha gustado la tremenda e irreverente serie de Disney+ dedicada al villano cabezón y superdotado de Marvel, este recopilatorio es para ti, ya que recoge todas las historias recientes de M.O.D.O.K. en solitario. Patton Oswalt y Jordan Blum, showrunners de la serie, hacen que el catastrófico villano reúna a un grupo de bellacos majaderos para llevar a cabo un plan a lo 'Ocean's Eleven'. Spoiler: sale regu.

'Una libertad luminosa' (T.C. Boyle)

Tan bien documentado como apasionante y divertido, esta novela se traslada a una de las épocas más mitificadas de la contracultura norteamericana: Timothy Leary inventa el LSD y cambia para siempre los códigos de la percepción de la realidad de toda una generación de jóvenes. Una novela que sigue a algunos de los devotos de Leary desde que los iniciales experimentos científicos con la sustancia se convirtieron en una revelación multitudinaria.