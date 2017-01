1.000 animes por 4,99 dólares al mes: Amazon se pone serio con los contenidos

La guerra del streaming se está animando cada vez más para el beneficio de los muchos usuarios que consumimos contenido de esa manera, y Amazon lanzaba su última bomba no hace mucho con Amazon Prime Video. Ahora el gigante del comercio online amplía su servicio de canales estrenando Anime Strike, un canal de contenido dedicado al anime.

De este modo Amazon amplía su oferta en cuanto a contenido online a un público específico con un surtido de más de mil series y películas que actualmente se emiten en la televisión japonesa, como comentan en Variety. Series como 'Kuzu no Honkai' o éxitos como 'Paprika' que se actualizarán de manera semanal.

Mimando a un público "apasionado y potente", pero sólo en Estados Unidos

Así, este primer paso hacia disponer de canales dedicados de momento se ha dado sin salir de casa, dado que el canal sólo está disponible en Estados Unidos por 4,99 dólares al mes. Así, los usuarios podrán probarlo gratis durante siete días.

¿Y por qué anime? Según Michael Paull, vicepresidente de Amazon Digital Video y jefe de Amazon Channels, la audiencia del anime es "apasionada y potente" y se encuentra desatendida por las televisiones tradicionales de pago. Lo que matiza además es que Amazon puede aproximarse más a lo que piden los usuarios gracias a su base de datos.

Tendemos a centrarnos en nuestros clientes y sus necesidades, y marcamos la diferencia principalmente al usar los datos que tenemos como Amazon para saber el tipo de programación que emociona a nuestra audiencia.

No obstante, el público de anime tiene ya servicios como Crunchyroll, que según Digiday ya acumulaba más de 750.000 suscriptores a finales de 2015, poco después de que naciese Amazon Channels. Aunque en el caso de Amazon desde un primer momento se dedicó a añadir canales genéricos como HBO, que hace poco llegaba a España con su propio servicio, y no ha sido hasta ahora cuando se han decidido por canales propios de contenido seleccionado o curated content.

Exclusividad y más canales

Además de procurar una selección variada en cuanto a tipo de contenido y número, Amazon ha firmado contratos de exclusividad con algunas series anime como 'Scum’s Wish', 'Onihei, 'The Great Passage', 'Vivid Strike!', 'Crayon-Shin Chan Gaiden: Alien vs. Shinnosuke' o 'Chi’s Sweet Adventure'.

En cuanto al futuro de este tipo de canales no se ha dicho nada de la disponibilidad a nivel internacional, pero lo que se sabe es que en los próximos meses Amazon lanzará más canales temáticos de suscripción, aunque más allá de confirmar esto Paull no ha especificado qué contenidos serán. Si como el ejecutivo dijo a The Information la estrategia de los canales está siendo un éxito, no es de extrañar que en Amazon preparen una buena selección aprovechando que con sus datos detectan bien la demanda.

