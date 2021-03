El Xiaomi Mi 11 a precio de escándalo, los smartwatch Huawei Watch Fit y GT2 Pro baratísimos y más ofertas: Cazando Gangas

Es viernes y eso significa que salimos en busca de las mejores ofertas porque estamos Cazando Gangas. Esta semana mucho ojo porque las smart TV del año pasado todavía están rebajadísimas (las que no se han agotado) y el Plan Renove de Media Markt deja rebajas de lo más atractivas. Estas son las mejores ofertas de la semana en informática, electrónica y tecnología.

Si quieres algún miembro de la familia S21 y los Galaxy Buds, en PcComponentes puedes ahorrar algo de dinero al comprar el pack: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G de 256GB por 1308 euros (normalmente por 1488 euros), el Samsung Galaxy S21 Plus 5G 256GB por 1108 euros en lugar de los 1288 euros oficiales y el Samsung Galaxy S21 5G 128GB también con los auriculares por 858 euros en lugar de los más de mil euros que costaría por separado, en otras tiendas a ese precio te lo llevas sin cascos. Por cierto, si no necesitas los Buds, en Amazon está a 795 euros .

60 euros menos en el el Motorola Moto G8 Plus 4/64GB , en Amazon a 159 euros . Un terminal con panel de 6,3" FHD, altavoces Dolby Stereo y carga rápida. En nuestro análisis destacamos su batería y los modos de su cámara en su rango de precios

Sigue bajando ASUS TUF Gaming A15 FA506II-BQ029, ahora por 899 euros, 100 menos que en PcComponentes. Panel de 15.6" FullHD, potentísimo procesador Ryzen 7 4800H, 16 GB RAM, un gran SSD de 1TB y la gráfica, una veterana GeForce GTX1650Ti 4 GB GDDR6 para juego o edición

Baja 200 euros el HP Pavilion Gaming 16-A0010NS en PcComponentes, ahora por 899 euros. Portátil para jugar con gráfica Intel Core i7-10750H, 16GB de RAM, SSD de 512GB, gráfica GTX 1650Ti y panel de 16.1". El mismo modelo pero con un procesador AMD Ryzen 7 4800H pasa de mil euros a 859 euros

Rebaja de 50 euros usando el cupón AMBD14I550 en el ultrabook Huawei MateBook D 14 en la web oficial, donde pagarás 699 euros. Viene con procesador Intel Core i5-10210U, 8 GB de RAM, SSD de 512GB y gráfica NVIDIA MX250, una configuración para uso general e incluso alguna partida ocasional con un diseño minimalista y estilizado apto para movilidad

Si lo compras en El Corte Inglés te ahorras 100 euros: Lenovo IdeaCentre AIO 5 24IMB05 por 659 euros, un All in One para uso general con procesador Intel Core i5-10400T, 8GB de RAM, SSD de 256GB y panel de 23.8"

Potencia para uso exigente (no edición o gaming) con rebaja de 50 euros respecto a su precio anterior en Amazon: ASUS VivoBook S14 M433IA-EB069 por 649 euros. Panel de 14" FullHD, potentísimo Ryzen7-4700U, 16GB de RAM, SSD de 512GB y Radeon Graphics

Este Acer Aspire 3 es una buena opción para uso general y sus 12GB de RAM vienen genial para multitarea. Con rebaja de 100 euros que lo deja a 549 euros en El Corte Inglés, incluye procesador AMD Ryzen 5 3500U, 12GB de RAM y SSD de 512GB

Una torre para uso general que baja 40 euros en PcComponentes: Asus S300MA-510400005D a 529 euros. Muy bien a ese precio sus 16GB de RAM, viene con un Intel Core i5-10400/ y SSD de 512GB

Baja casi 100 euros el all in one HP AIO 24-df0016ns, a 499 euros en PcComponentes. Viene con un Core i3-10100T, 8GB de RAM y un SSD de 512GB. Panel de 23,8". Muy atractivo como ordenador doméstico para toda la familia, para ofimática básica, consumo de contenido y navegación

Una torre muy apañada para uso general e incluso gaming: Asus S340MF-59400F005D por 479 euros en PcComponentes, baja 50 euros. Con procesador Intel Core i5-9400F, 8GB de RAM, SSD de 256GB y una gráfica GT710

Un All in one de lo más asequible para quienes quieran un ordenador doméstico para navegación, ofimática básica y esporádica y poco más: Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ADA05 a 399 euros en PcComponentes, lo más ajustado de este equipo es su procesador, un sencillo AMD 3020e, y sus 4GB de RAM. Con un SSD de 128GB y panel de 21.5"