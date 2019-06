Las rebajas de verano 2019 llegan a Steam: éstas son las mejores ofertas en juegos

Es verano y como ya es tradición, Gabe Newell aparece vestido de santo con corona en esta fotografía de fondo amarillo que encabeza este post. Eso solo puede significar una cosa: La plataforma de juegos para PC Steam inicia sus rebajas de verano con descuentos muy atractivos tanto en videojuegos como en hardware.

Las rebajas de verano de Steam 2019 dan el pistoletazo de salida hoy y continuarán hasta el próximo 9 de julio. A continuación os dejamos las mejores ofertas de Steam que hemos encontrado.

Artículo en constante actualización. La web de Steam está dando problemas

Nota: Al final del artículo hemos dejado una serie de preguntas frecuentes relativas a Steam y sus ofertas.

Las rebajas de verano de Steam

Otro año más, Steam ha prescindido de ofertas flash, de modo que las ofertas que ves son las que serán válidas durante todo el periodo en el que esté activa la promoción. Asimismo, encontramos dos tipos de ofertas: las de juegos individuales y los "bundles", con varios juegos de temática similar, de las mismas sagas o de los mismos desarrolladores.

Las mejores ofertas de Steam en juegos

Acción

RPG

Final Fantasy XV Windows Edition , de 49,99 euros a 24,99 euros, descuento del 50%. Y el Final Fantasy VII , de 12,99 euros a 10,39 euros, descuento del 20%.

Chrono Trigger , de 14,99 euros a 7,49 euros, descuento del 50%).

Darkest Dungeon , de 22,99 euros a 6,89 euros, descuento del 70%.

The Witcher III: Wild Hunt - GOTY Edition, de 49,99 euros a 14,99 euros, descuento del 70%.

Estrategia

Valkyria Chronicles 4 , de 59,99 euros a 20,39 euros, descuento del 66%.

Jurassic World Evolution , de 44,99 euros a 13,49 euros, descuento del 70%.

Frost Punk , de 29,99 euros a 14,99 euros, descuento del 50%

Mutant Year Zero: Road to Eden , de 34,99 euros a 20,99 euros, descuento del 40%

They Are Billions de 24,99 euros a 22,49 euros , descuento del 10%

Conducción

Deportes

Football Manager 2019 de 54,99 euros a 18,69 euros, descuento del 60%

Lucha

Indies

My Friend Pedro , de 16,79 euros a 14,27 euros, descuento del 15%.

Astroneer , de 27,99 euros a 20,99 euros, descuento del 25%.

Beholder 2 , de 14,99 euros a 8,99 euros, descuento del 40%.

Prison Architect, de 24,99 euros a 6,24 euros, descuento del 75%.

Otros

Packs

Ofertas y rebajas de verano de Steam en hardware

¿Más ofertas?

Consulta la recopilación de ofertas de verano de Steam en VidaExtra.

Herramientas imprescindibles para saber qué es oferta y qué no

Augmented Steam, una extensión para navegadores que muestra la variación del precio de un juego en varios países.

Steam Prices y Is There Any Deal, para visualizar el precio histórico y comparativa con otras tiendas, pero en formato página.

Preguntas frecuentes

¿Qué es Steam?

Se trata de una tienda online de videojuegos para PC y una plataforma para comprar copias digitales de diversos títulos y jugar con ellos. Los juegos que compres estarán asociados a tu cuenta y podrás verlos en tu biblioteca.

¿En qué se diferencia comprar un juego en Steam de otra copia digital?

En Steam los juegos van asociados a tu cuenta, para lo bueno y para lo malo. Es decir, que si pierdes el acceso a la cuenta, perderás los juegos. Eso sí, puedes instalar un juego simplemente teniendo la cuenta. Para ello necesitas tener instalado Steam en el ordenador, desde donde podrás gestionar las actualizaciones.

¿Puedo comprar un juego para regalo en Steam?

Sí. Tendrás que seleccionar la opción "Regalo", de modo que puedas enviar por email el código para descargarlo. Para poder disfrutar de él, la persona que reciba el regalo tendrá que crearse una cuenta. Si la persona a la que regalas tiene cuenta de Steam y es tu amigo, podrás simplificar el proceso eligiendo su nombre. Más información aquí.

¿Qué requisitos de sistema tiene un juego de Steam?

Depende de cada videojuego. En la ficha — debajo de su descripción — podrás ver los requisitos del sistema de cada título.

¿Qué pasa si el juego no me gusta o no me funciona?

Si no jugado más de dos horas y no lo has tenido en tu biblioteca de Steam más de 14 días, podrás solicitar la devolución del dinero. Más información aquí.

NOTA: En la : En la tienda de Steam puedes encontrar muchas más ofertas. Si ves alguna interesante que recomendarías, te invitamos a compartirla con nosotros en los comentarios y la añadiremos a la lista.

