iPhone XS por 679 euros, Xiaomi Mi 9T Pro de 128GB a 331 euros y PS4 Pro por 299 euros: lo mejor de Cazando Gangas

En el Black Friday fue uno de los chollos del día, y aunque ahora no está tan barato, sigue siendo una buena opción si queremos un portátil de tipo gaming para uso versátil y alguna partida esporádica (su hardware se queda corto si queremos ejecutar títulos potentes): ASUS TUF Gaming FX505DY-BQ024 a 589 euros en Amazon. Con panel de 15.6" FullHD , procesador Ryzen 5 3550H, 8GB de RAM, un SSD de 512GB como unidad de almacenamiento y como tarjeta gráfica una AMD Radeon RX560X 4GB. Viene sin sistema operativo.

A este precio es genial la configuración de hardware que integra el ultrabook Medion Ultrafino S6445 : pantalla 15,6″ FullHD con Core i5-8265U, 16 GB de RAM y SSD de 256 GB. Viene con Windows 10 Home. A 549 euros en Amazon cuando normalmente ronda los 700 euros. Y si no te hace falta los 16GB de RAM, el mismo modelo pero con 8GB está a 499 euros en El Corte Inglés

Si quieres un All in One para casa y tu uso va a ser básicamente navegar en internet y consumir contenido multimedia, el MEDION AKOYA E23201 AIO está a 249,99 euros en Amazon, más de 50 euros de rebaja respecto a otros comercios. Lo mejor es su pantalla de 23.8" FullHD. Por lo demás, un hardware muy limitado: Intel Celeron J4005, 4GB de RAM, 64GB eMMC y Windows 10. Viene con teclado QWERTY español + Ratón USB