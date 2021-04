POCO X3 Pro y iPhone 12 de 128GB a precio de escándalo y 22 ordenadores de oferta para todos los bolsillos y usos : Cazando Gangas

Esta semana de abril está repletita de promociones: el Xiaomi Mi Fan Festival, Media Markt cumple 10 años y lo celebra con su campaña Gran Aniversario y son los Gaming Days de PcComponentes. Y esto se traduce en bastantes ofertas en el área de informática y gaming, los productos más top de Xiaomi tienen grandes descuentos... especial atención a los smartphones. Sin más dilación, ¡comenzamos Cazando Gangas! Estas son las mejores ofertas en informática, electrónica y tecnología.

Ojo si es Versión global. ¿Qué significa esto? El dispositivo podría presentar diferencias respecto a la versión española (software, idiomas, bandas), etc. En caso de ofrecer garantía, esta corre a cargo de la tienda y no de la marca.

Más de 200 euros de rebaja en el MSI GL65 Leopard 10SEK-241XES en PcComponentes, a 1299 euros. Portátil gaming muy completo tanto para gaming como para edición de vídeo/foto. Con procesador Intel Core i7-10750H, 32GB de RAM, SSD de 1TB SSD y RTX 2060. En Amazon un modelo de la misma familia con la mitad de RAM cuesta 40 euros más estando de oferta

El Lenovo Legion 5 está 50 euros más barato en Amazon que en los Gaming Days de PcComponentes: 1149 euros. Súper equilibrado para jugar con procesador Intel Core i7-10750H, 16 GB de RAM, SSD de 512GB, gráfica NVIDIA GeForce RTX 2060 y panel de 15.6" hasta a 144 Hz.

MSI GF65 Thin 10SER-884XES por 1129 euros en Amazon y PcComponentes, en GAME cuesta 200 euros más este portátil con panel de 15.6" FullHD 144Hz, procesador Intel Core i7-10750H, 16GB RAM, SSD de 512GB SSD y RTX2060-6GB en un formato moderadamente ligero para ser un equipo gaming

HP Pavilion Gaming 16-A0011NS rebajado a 999 euros en PcComponentes. En este caso con panel de 16,1", procesador Intel Core i7-10750H, 16GB de RAM; SSD de 1TB y una gráfica veterana pero potente, la GeForce GTX 1660Ti.

Baja 30 euros en Amazon el portátil gaming MSI Alpha 15, a 949 euros, de lo mejor y más completo que vais a encontrar en estos momentos en su rango de precios. Con panel de 15,6" Full HD hasta a 144 Hz con procesador AMD Ryzen 7 4800H, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y una GPU Radeon RX 5600M. Sin SO

200 euros menos en el HP Pavilion Gaming 16-A0010NS en PcComponentes, ahora por 899 euros. Portátil para jugar con gráfica Intel Core i7-10750H, 16GB de RAM, SSD de 512GB, gráfica GTX 1650Ti y panel de 16.1".

HP OMEN 15-en0001ns a 849 euros en El Corte Inglés, normalmente ronda los mil euros. Lo mejor es su procesador, un AMD Ryzen 7 4800H, su SSD de 1TB y sus 16GB de RAM. Viene con una gráfica GeForce GTX 1650Ti. Sin SO

Si no vas a jugar o editar foto/vídeo, pero necesitas bien de RAM para multitarea y una unidad de almacenamiento grande y rápida, el portátil HP 15s-fq2002ns está rebajado 50 euros en El Corte Inglés, quedando a 799 euros. Con el moderno Intel Core i5 1135G7, SSD de 1TB y 16GB de RAM. Misma rebaja para el HP 15s-fq2000n, con idéntico procesador pero con SSD de 512GB y 12GB de RAM, a 699 euros

Casi 400 euros de diferencia respecto a Apple en Mac Mini (2020), a 799 euros. Una torre compactísima con procesador Intel Core i5 de seis núcleos a 3 GHz de octava generación, 8 GB RAM y SSD de 512 GB, apta para uso general

Es uno de los portátiles gaming más vendidos de Amazon por su calidad precio dentro de los modelos low cost: ASUS TUF Gaming F15 FX506LI-HN011 a 799 euros. Con panel 15,6" Full HD, procesador Core i5-10300H, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y una veterana pero solvente GTX 1650 Ti. Sin SO

ASUS ZenBook Flip 13 UX363EA-EM087T a 764 euros en Amazon, en PcComponentes cuesta 100 euros más. Un ligero y versátil convertible de 13,3" Full HD con procesador Core i5-1135G7, 8 GB de RAM, SSD de 512 GB y gráficos Intel Iris Xe, con Windows 10 Home de serie.

Más de 100 euros de rebaja en el HP 14-dv0004ns en Media Markt, ahora por 679,15 euros. Un portátil con panel Full HD de 14 pulgadas, procesador Intel Core i5-1135G7 , 8GB de RAM, SSD de 512GB, GPU MX350 con 2 GB de memoria dedicada y Windows 10 de serie. Una configuración apta tanto para uso general como para echar una partida de vez en cuando.

Desplome desde los 700 euros del portátil ASUS VivoBook S14 S433JQ-EB166, a 629 euros en Amazon. Con panel de 14" Full HD, Core i5-1035G1, 8 GB de RAM, SSD de 512 GB y una gráfica NVIDIA MX350 que os permitirá echar alguna partida ocasional

El all in one HP 27-dp0048ns 100 euros más barato en Media Markt, ahora por 599 euros, viene con teclado, ratón y su pantalla es de 27" Full HD, por lo que no necesitas nada más. Su configuración es equilibrada para uso general: procesador AMD Ryzen 3 4300U, 8 GB de RAM, 512 GB de SSD y Windows 10 de serie.

Si quieres comprar un portátil y tu presupuesto máximo son los 500 euros, aprovecha porque el HP 15s-fq2036ns baja 50 euros quedando en 499 euros en Media Markt. A ese precio es completísimo: moderno y solvente procesador Intel Core i5-1135G7, 8GB de RAM y un SSD de 512GB. Es moderadamente compacto y ligero (1,69 kg), con panel de 15,6" FHD. Interesante para uso general e incluso para movilidad

Chollo como ordenador para toda la familia y un escenario de uso de ofimática, navegación y consumo de contenido: Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ARE05 a 499 euros en PcComponentes. Sin SO. Con procesador AMD Ryzen 3 4300U, 8GB de RAM, SSD de 512GB SSD, gráfica AMD Radeon y panel de 23.8".

Este convertible sencillo sigue 70 euros más barato en Media Markt: Lenovo IdeaPad Duet 3 10IGL5 a 381 euros. Con panel de 10.3", un limitado Intel Pentium Silver N5030, 8GB de RAM, SSD de 128GB y Windows 10. Propuesta básica útil para navegación esporádica, ver vídeos

Un All in one de lo más asequible para quienes quieran un ordenador doméstico para navegación, ofimática básica y esporádica y poco más: Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ADA05 a 379 euros en PcComponentes, 20 euros menos que la rebaja de la semana pasada. Lo más ajustado de este equipo es su procesador, un sencillo AMD 3020e, y sus 4GB de RAM. Con un SSD de 128GB y panel de 21.5"

Si quieres una torre para navegación, ofimática sencilla y consumo de contenido, este HP Slim S01-pF1012ns baja de 399 euros a 339 euros en El Corte Inglés. Con procesador Intel Core i3 10100, 8GB de RAM, SSD de 256GB. Sin Sistema Operativo