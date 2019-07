OnePlus 7, Redmi Note 7, iPhone XR y Xiaomi Mi Air más baratos en el Cazando Gangas especial Amazon Prime Day 2019

Si buscas un equipo doméstico para tareas sencillas como consumo multimedia, ofimática y navegar por internet en formato All in One, el Lenovo Ideacentre 520-27IKL cuesta 799 euros en Amazon y PcComponentes. Lo mejor de este ordenador es su panel de 27" QHD. Además integra procesador Intel Core i3-7100T, 8GB de RAM, 1TB HDD y la gráfica NvidiaGF940 2GB. Viene con ratón, teclado y Windows 10