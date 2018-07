OnePlus 6 y Xiaomi Mi Mix 2 rebajados y adelantos del Amazon Prime Day 2018: estamos Cazando Gangas

Con el Amazon Prime Day 2018 a la vuelta de la esquina, no es de extrañar que sea Amazon una de las tiendas que protagonice nuestra sección de rebajas gracias a sus ofertas del día y ofertas flash. No obstante no es el único comercio con buenas ofertas y descuentos como verás a continuación porque El Corte Inglés también está en pleno "Visto y no visto", destacando especialmente sus rebajas en robots aspiradores. Es viernes y estamos Cazando Gangas.

Smartphones, tablets y accesorios

Xiaomi Mi Smart Band 3 rebajada , la tercera generación de uno de los werarables de entrada más vendido por su espectacular relación calidad precio, ahora por 24,93 euros usando el cupón "Eddytedy11" en Gearbest. La nueva pulsera cuantificadora de Xiaomi tiene la pantalla más grande, es táctil, sumergible e incluye NFC. Puedes leer nuestra review aquí.

AirPods de Apple por 139,99 euros en eBay a través de la tienda española MequedoUno, 40 euros de descuento respecto a su precio original. Envío desde España, dos años de garantía y pago con PayPal.

La tablet de Xiaomi Mi Pad 4 versión Wi-Fi, rebajada en Gearbest. En color negro, con 3G de RAM y 32 GB de almacenamiento por 189,19 euros con el cupón "Eddytedy27". Con la configuración de 4GB de RAM y 64 GB de capacidad en color oro rosa, usando el cupón "Eddytedy22" se queda en 223,59 euros.

Informática y accesorios

Ordenador portátil Acer Swift 7 SF 713-51 por 941 euros en El Corte Inglés, con pantalla 13,3 pulgadas con resolución FullHD, procesador i5, 8 GB de RAM y disco duro sólido de 256 GB SSD. Considerablemente más barato que en otras tiendas. Este ordenador sorprende por su grosor de menos de un centímetro.

Portátil Lenovo Y520-15IBK por 669 euros en Amazon, bastante rebajado respecto a otros comercios. Ordenador para gaming con diagonal de 15.6", con FullHD, procesador Intel Core i7-7700HQ, 8GB de RAM, 1TB HDD, tarjeta gráfica Nvidia GTX1050 de 2GB de RAM y sin sistema operativo. Por su precio estamos ante un ordenador potentísimo. Teclado QWERTY español.

Ordenador Portátil ASUS F541UJ-GQ103T por 488 euros en El Corte Inglés. Con procesador i5, 8 GB de RAM, 1 TB de capacidad. Con un diseño muy atractivo y sonido envolvente.

Monitor Samsung modelo S34E790C de 34 pulgadas por 639,20 euros en El Corte Inglés. Este monitor curvo Ultra Wide Premium con tecnología LED y resolución Ultra WQHD fue premiado en el CES 2015, por lo que no es demasiado nuevo. Casi cien euros menos que en otros comercios.

Monitor gaming de LG modelo 27MP59G-P por 179,99 euros en Amazon. De 27 Pulgadas de diagonal, Full HD 16:9, LED IPS con resolución de 1920 x 1080 Pixeles, 1 ms de tasa de refresco. Cincuenta euros más barato que en otros comercios.

Impresora Multifunción HP OfficeJet Pro 8715 por 99 euros en El Corte Inglés. Con Wi-Fi, ADF Tinta Color, que copia, imprime - también a doble cara - es fax y escáner.

Impresora HP OfficeJet Pro 6960 por 79,95 euros en Amazon, casi la mitad de precio respecto a su precio original. Es Multifunción de tinta, con Wi-Fi, impresión a doble cara e incluye 3 Meses de servicio de HP Instant Ink.

Impresora Láser HP Color Laserjet Pro M252DW por 103,95 euros en El Corte Inglés, la mitad que en otros comercios. Con Wi-Fi. Imprime hasta 18 páginas por minuto tanto en blanco y negro como a color.

Impresora Multifunción Tinta Canon PIXMA MG4250 Wi-Fi por 49,90 euros en El Corte Inglés. Una impresora básica que imprime, copia y escanea. Con Wi-Fi y pantalla a color.

Ratón Razer DeathAdder , en un atractivo color negro y 3500dpi por 19,46 euros en Gearbest usando el cupón "GBQQ123". Ratón básico con cable con diseño ergonómico.

Kingston SUV500 por 49,99 euros en Amazon. Disco duro interno SSD de 240 GB con conexión SATA3 y cifrado AES. Alcanza velocidades de lectura y escritura de hasta 520 MB/s y 500 MB/s respectivamente. Ojo porque el de 480GB de capacidad tiene un descuento del 59%, quedándose en 89,99 euros.

Tarjeta de Memoria microSDXC SanDisk Ultra por 49,99 euros en Amazon, casi la mitad de su precio original. De 200 GB de capacidad y altas velocidades de lectura y escritura. La de 128 GB cuesta 30,99 euros en Amazon.

Memoria SanDisk Connect Wireless Stick de 200 GB por 65,99 euros en Amazon. Es una memoria Flash USB para que puedas guardar tus archivos y documentos de forma inalámbrica desde tu ordenador, tableta o teléfono.

Videouegos y consolas

Pack Play Station 4 Slim 1TB con los juegos The last of us + Uncharted 4 + Ratchet & Clanck por 349,90 euros en Game en Preventa, por menos de lo que cuesta solo la consola te puedes hacer además con tres juegos. Otra opción es la misma videoconsola con el Gran Turismo Sport + Uncharted y dos mandos por 359,95 euros en Game.

Imagen y sonido

TV UHD 4K de LG 55C7V de 55 pulgadas por 1.399 euros en El Corte Inglés, HDR Dolby Atmos, Smart TV y Wi-Fi.

TV LED Panasonic TX-49ES513E por 377 euros en El Corte Inglés, más de 100 euros de descuento respecto a otros comercios. Con resolución Full HD. Wi-Fi y 49 pulgadas de diagonal.

TV LED Sony KDL-40RE450 por 359 euros en El Corte Inglés. Ofertaza para esta TV de 40 pulgadas de diagonal , con resolución Full HD con USB grabador. De 32 pulgadas por 299 euros también en El Corte Inglés.

TV LED Samsung UE40M5005 por 275 euros en Amazon, bastante más barata que en otras tiendas. Televisor de 40 pulgadas con tecnología Full HD.

TV LG 49UJ651V rebajada hasta los 489 euros en Amazon. Smart TV DE 49" con 4K UHD, resolución de 3840 x 2160 y sonido Ultra Surround 2.0.

Convierte tu televisor en un smart TV con este Original Xiaomi Mi TV Box en versión internacional por 50,73 euros en Gearbest usando el cupón "Eddytedy74".

Auriculares de diadema cerrados Bose QuietComfort 25 por 159 euros en Amazon, un 52% de descuento respecto a su precio original. Con un diseño sobrio y atractivo característico de la marca, cancelación de ruido y cable.

Cámara Evil Sony Alpha 5100 por 399 euros, más de cien euros de diferencia respecto a otros comercios. Incluye objetivo 16-50 mm.

Robots aspiradores

Neato Botvac D5 Connected por 399 euros en El Corte Inglés, una ofertaza de más de 200 euros respecto a su precio original. Es un robot aspirador con sistema de navegación inteligente y control intuitivo a través de la aplicación. Por su potencia y sistema es ideal para hogares con mascotas y personas alérgicas. El Neato Botvac D5 Connected también está de oferta en El Corte Inglés por 299 euros, si bien aparece como No disponible por el momento.

iRobot Roomba 896 por 399,20 euros en El Corte Ingles, otro robot aspirador especialmente indicado para alérgicos y pelo de mascotas al contar con filtro HEPA y sistema de limpieza Aeroforce, que atrapa más pelo sin enredos. Eso sí, este sin navegación inteligente. Aquí puedes leer nuestra review. Más de 100 euros de oferta respecto a otras tiendas.

Robot aspirador iRobot Roomba 606 por 191 euros en El Corte Inglés. Es un modelo muy básico sin navegación inteligente, ni app para controlarla desde el móvil ni programable, pero es potente y limpia bien.

¿Más ofertas?

