Renta 2020: cómo obtener el borrador de la declaración a través de la web de la Agencia Tributaria

Vamos a explicarte cómo acceder al borrador de la Renta 2020 a través de la web de la Agencia Tributaria, que es la declaración que tienes que hacer en este 2021 perteneciente al ejercicio fiscal del año pasado. Es un proceso sencillo con el que vas a poder acceder al borrador que genera la Agencia Tributaria con los datos que tiene sobre ti, y si todo está bien, puedes presentar este borrador como declaración definitiva.

Un paso previo antes de ir al borrador es el de obtener tus datos fiscales para comprobar que todo está bien, y si detectaste algún dato erroneo, podrás cambiarlo al hacer el borrador. Es importante que este año revises bien que toda la información es correcta, ya que en un año tan caótico y confuso como el pasado, hay posibilidad de que algo no se haya tramitado bien y la información por defecto no esté clara, sobre todo si has estado cobrando algún tipo de ayudas.

Accede a tu borrador a través de la web

Para acceder a tu borrador de la Declaración de la Renta 2020, que es la que presentamos en 2021, tienes que entrar en la web de la Renta 2020, cuya dirección URL es www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml. En esta web, pulsa en la opción Servicio de tramitación borrador / declaración (Renta WEB) que te aparecerá en las opciones de la sección de Trámites Destacados.

Entrarás en la página donde debes iniciar sesión. Para ello, puedes utilizar tu DNI otros datos que te van a pedir después, pero también podrás utilizar tu certificado digital, incluyendo el certificado de la FNMT y el del DNIe. Lo más rápido es pulsar en la opción Acceda con certificado o DNI Electrónico para utilizar el certificado que tengas instalado en el ordenador o navegador.

Cuando pulses en Acceda con certificado o DNI Electrónico, se abrirá una ventana en el navegador donde vas a tener que elegir el certificado con el que te quieras identificar, que debe ser tu certificado FNMT o el del DNIe. Ya te explicamos en su día todo solicitar tu certificado digital de la FNMT, y también puedes obtenerlo acudiendo a una subdelegación del gobierno de tu ciudad, informándote primero de qué días abre.

Antes de acceder al borrador en si, es posible que este proceso te pida completar algún otro dato. En mi caso, me ha pedido ratificar mi domicilio especificando si soy propietario o arrendatario, y al terminarlo pulsando el botón Ratificar que hay abajo del todo. Es posible que tras ratificar, tengas también que confirmar luego los datos en otra página.

Si has tenido que hacer este proceso, volverás a una página de Servicios Renta 2020 con varias opciones disponibles. Aquí, debes pulsar en la opción de Borrador/ Declaración (Renta WEB) para proceder a acceder al borrador.

Irás a un paso intermedio antes de acceder al borrador, donde tienes que confirmar algunos datos. La primera página de estos datos es la de Datos identificativos, donde tendrás que confirmar tus datos personales, los de tu cónyuge en el caso de que lo tengas, o tus hijos. Aquí, podrás elegir la opción de que se realice una declaración individual con la opción que tienes arriba del todo en el cuadro de Declarante. Cuando esté todo rellenado, tendrás que bajar abajo del todo y pulsar en Aceptar.

Ahora, irás de camino a la página de Actividades económicas, pero antes de poder gestionarlas se abrirá una ventana emergente que te pregunta si quieres autorizar el uso de tu móvil y correo para recibir avisos e información. Puedes elegir que Sí o que No sin ningún problema, ya que esto no afectará al borrador, pero si eliges que sí irás a una página donde configurar tu teléfono o correo para recibir estos avisos.

Ahora llegarás por fin a la página de Actividades económicas, donde puedes incorporar tus actividades económicas como sueldos y préstamos hipotecarios para la deducción de vivienda habitual. Generará automáticamente los datos registrados por la Agencia Tributaria, y tras elegir cuál incorporar y cuál no, pulsa en el botón Aceptar para continuar.

Ahora llegarás al resumen de la declaración, donde ya podrás saber si te sale a pagar y devolver, y verás un resumen con los principales rendimientos y rentas que aparecen en tu declaración. Cuando lo revises, pulsa en el botón de Continuar con la declaración que tienes en la parte de arriba.

Y ya está, ahora entrarás al borrador completo de tu declaración de la Renta de 2020, y arriba verás los controles para ir cambiando de página. Si fuera necesario, aquí podrás hacer cambios en tu declaración pulsando sobre los datos que quieras cambiar en el caso de que haya cosas erroneas. La declaración la podrás validar para presentarla o guardarla para revisarla después.