Simulador de la Declaración de la Renta 2020: qué es y cómo funciona

Vamos a explicarte qué es y cómo funciona el simulador de la Renta 2020, que es la declaración que tenemos que presentar en este 2021 correspondiente al ejercicio fiscal de 2020. La campaña empieza el 7 de abril, pero ya tenemos disponibles algunas herramientas para ir preparándonos y hacer que después todo sea más rápido.

Vamos a empezar con una pequeña explicación de qué es exactamente este simulador, para que sepas qué puedes esperar de él y no lo confundas con un proceso más importante. Y luego, te explicaremos cómo acceder a él y utilizarlo, aunque luego el explorarlo e irlo rellenando ya dependerá de ti.

Qué es el simulador

Una de las grandes preguntas cuando llega la hora de hacer la declaración de la renta es si nos saldrá a pagar o a cobrar. Pues bien, con este simulador vas a poder introducir tus datos y obtener el resultado final para que puedas saber lo que te espera.

Es un simulador no vinculante, y no tiene nada que ver con el borrador. Esto quiere decir que es una pizarra en blanco para que hagas todas las pruebas que quieras, lo que te va a permitir escribir tanto tus datos como los de otras personas para saber los resultados que van a tener.

Otra cosa que debes saber es que no te vas a tener que identificar como persona, no tendrás que usar un certificado digital ni nada por el estilo. Esto facilita el proceso y lo abre a más personas, pero también significa que no se van a extraer los datos que Hacienda tiene sobre ti, y vas a tener que escribirlo todo a mano.

Por último, has de saber que no es obligatorio usar el simulador, y que no forma parte ni del proceso ni de las consultas necesarias antes de hacer la declaración. Vamos, que no es tan importante como revisar tus datos fiscales, sino que es una herramienta que tienes ahí disponible por si te hiciera falta, quieres practicar, o simplemente tienes curiosidad. El proceso de solicitar el borrador que estará disponible a partir del 7 de abril será mucho más sencillo.

Cómo usar el simulador de la Renta 2020

Lo primero que tienes que hacer para acceder a este simulador es ir a la web de la Renta 2020. Su dirección URL es www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml. En ella, te tienes que fijar en la columna de la derecha, donde verás algunas opciones adicionales. Allí, ve al apartado de Renta WEB Open (Simulador) y pulsa en el icono de la calculadora.

Cuando entres al simulador, lo primero que vas a ver es una ventana emergente donde podrás cargar alguna simulación que tengas guardada para aplicar sus datos al simulador. Si no lo tienes, pulsa en el botón de Nueva declaración que te aparece en la ventana.

Una vez abras el proceso de simular una nueva declaración, lo primero que verás es la página de los datos identificativos. En ella, tienes que escribir tus datos personales, los de tu cónyuge en el caso de estar casado o casada, y los de tus hijos o personas mayores discapacitadas a tu cargo si los tuvieras. Cuando lo tengas rellenado, debes pulsar en el botón Aceptar que tienes abajo del todo.

Irás a una página con los datos de la declaración en blanco. En el caso de que hayas puesto que estás casado o casada, tendrás dos tipos de resultados, los de la declaración conjunta y los individuales de cada uno. Pulsa en cualquiera de los números que te aparecen aquí para pasar a rellenar sus datos.

Esto te llevará a las páginas donde tienes que ir rellenando tus datos fiscales. Aquí, muchos apartados se van a rellenar solos con fórmulas matemáticas prestablecidas, pero los apartados que puedes rellenar te aparecerán con el icono de un lápiz. Arriba del todo, como ves, verás el número de páginas de la declaración y los apartados.

En este proceso, puedes ir avanzando y validando páginas, e introduciendo todos los datos de la declaración. Arriba, también tendrás las opciones de Validar y Guardar, y si los guardas podrás reabrirlo luego cuando quieras con la opción de carga del principio.