Cómo recibir las multas y notificaciones de la DGT por mail o SMS en vez de correo postal

Vamos a explicarte cómo configurar tu Dirección Electrónica Vial, una herramienta que pone a tu disposición la DGT para que establezcas un correo electrónico o número de teléfono para que las notificaciones de tráfico te lleguen por esas vías sustituyendo a las cartas de papel. De esta manera, evitarás no enterarte de las multas (y no pagarlas a tiempo), o cualquier otra notificación que te quieran hacer llegar.

A partir del momento en el que te des de alta en este servicio, todas las notificaciones te llegarán únicamente por estas vías, y ya no te volverán a llegar por correo ordinario. Así, si crees que te va a llegar una multa no tendrás que mirar tu buzón preocupado, y si has cambiado de domicilio te ahorrarás algunos trámites o posibles confusiones.

Antes de empezar, recordarte que como el resto de trámites con la administración pública, para realizar esta operación vas a necesitar verificar tu identidad con un certificado digital. En Xataka Basics, ya te dijimos los pasos necesarios para solicitarlo desde cualquier navegador e instalarlo en Chrome, en Edge o en Firefox, así como instalarlo en tu iPad o en cualquier dispositivo Android o iOS.

Configura tu Dirección Electrónica Vial

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la web de la Dirección Electrónica Vial, escribiendo en tu navegador la dirección sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/direccion-electronica-vial. Una vez dentro, pulsa en la opción Alta en DEV que te aparecerá en la sección de Acceso al servicio.

Cuando pulses en la opción de Alta en DEV, la página te pedirá que elijas tu certificado electrónico para que puedas verificar digitalmente tu identidad. Lo hará abriendo una página con una notificación del navegador en la que debes elegir el certificado de la FNMT o el del DNIe si lo tuvieras.

Iniciarás u proceso en tres pasos. En el primer paso, tienes que escribir tu correo electrónico y tu número de teléfono móvil. Este correo y el número de móvil son los que se utilizarán a partir de este momento para enviarte las comunicaciones, por lo que es importante que sean un correo y número que utilices activamente y en el que te vayan a llegar las notificaciones de forma que las puedas leer enseguida. Vamos, nada de usar ese correo de cuya clave casi ni te acuerdas porque no lo usas.

En el caso de que ya estuvieras registrado, te aparecerán tus datos y se te va a permitir cambiar el correo o el número de móvil. Así, si cambias de número o de correo electrónico podrás cambiar dónde te llegan las notificaciones desde casa y sin ninguna complicación. En este caso, la pantalla será exactamente la misma.

Una vez elegidos un correo electrónico y un número de teléfono irás al segundo paso. En este paso, tienes que elegir el tipo de comunicaciones que quieres recibir en estas vías digitales. Los imprescindibles son las sanciones de tráfico y las comunicaciones de otros servicios, como por ejemplo las relacionadas con tus puntos. Pero si quieres, también puedes estar informado sobre posibles subvenciones.

Y en el tercer paso, simplemente se te dirá que todo está hecho y se te mostrará un enlace para acceder a tus notificaciones. Evidentemente, si te acabas de dar de alta todavía no tendrás ninguna en tu buzón.

Una vez te hayas registrado, las notificaciones te llegarán todas a tu correo o por SMS. Sin embargo, también vas a poder consultarlas directamente en la web de la DEV. Para ello, vuelve a acceder a la página de la Dirección Electrónica Vial, y en ella pulsa en la opción de Acceso a notificaciones. Necesitarás tu certificado digital para validar tu identidad.