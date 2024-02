Estafa del falso SMS de multa de la DGT: qué es, cómo funciona y cómo identificar y evitar este timo

Vamos a explicarte qué es el timo del falso SMS de la DGT con una multa a pagar, un tipo de estafa de la que ha empezado a avisar la propia DGT. En este caso, la estafa se basa en que los atacantes se hacen pasar por la DGT y te intentan llevar a una web falsa donde robarte dinero.

En este artículo vamos a explicarte cómo funciona esta estafa. También te enseñaremos a identificar este tipo de engaño, que es algo muy importante para poder saber que te están intentando timar y ser capaz de evitarlo.

Qué son este tipo de estafas

Este timo entra dentro de lo que se conoce como smishing, un tipo de phishing que se utiliza a través de mensajes de texto. Literalmente, esto significa "pesca a través de SMS" y es un tipo muy popular de estafa masiva.

Aquí, el atacante envía decenas de miles de SMS a números que puede haber conseguido mediante una filtración. En este mensaje, se hace pasar por una entidad, en este caso por la DGT, y tiene la esperanza de que entre miles de potenciales víctimas haya alguna que pique el anzuelo.

En el caso concreto de esta estafa por SMS de la que te hablamos hoy, el atacante se hace pasar por la DGT para avisarte de una supuesta multa de tráfico que debes pagar. El mensaje también adjunta una dirección web en la que te dice que podrás pagar la multa.

Aquí, tanto la multa como la dirección web son falsas. La página pertenece al atacante, y la ha diseñado para que se parezca a una web real de la DGT. En ella, se te van a pedir tus datos bancarios para pagar la supuesta multa, y luego usarán estos datos para robarte dinero de tu cuenta bancaria.

Cómo funciona este engaño

El mecanismo de esta estafa es bastante básico y sencillo. Simplemente, recibirás un SMS en el que se te dice que te escriben de la DGT. En este mensaje, te intentan hacer creer que tienes una multa pendiente de pagar, y te adjuntarán una dirección para realizar el pago.

Este enlace te llevará a una página falsa diseñada por los atacantes para que introduzcas tus datos bancarios. Son esos datos que se usan para realizar pagos online, y luego los atacantes extraerán esos datos que tú les has dado en su formulario, y los usarán para hacer pagos con tu tarjeta en tu nombre.

Afortunadamente para todos, esta versión de la estafa es un poco rudimentaria, y es suficiente con fijarse un poco para descubrir que hay algo raro en este mensaje de texto. Aun así, siempre cabe la posibilidad de que haya personas que piquen en ella.

Y para transmitirte una sensación de urgencia y que así no te fijes tanto en todo el SMS, los atacantes también te dicen que tienes solo 24 horas para realizar el pago, y que si no es así la multa será más cara. Esto pasa en realidad, si no pagas pronto una multa esta se incrementa, pero no hay márgenes de tiempo tan pequeños.

Cómo detectar esta estafa

En primer lugar, la primera pista de que el SMS es falso puede estar en la propia composición del texto. Es muy raro que una multa te llegue desde Sede Electrónica, y que no se identifiquen realmente como la DGT. Esto siempre te debe hacer dudar.

Además de esto, está el hecho de la página web a la que te intentan llevar. En ella, verás que intentan copiar la web de www.dgt.es, que es la web real de la Dirección General de Tráfico, pero en vez de puntos usan guiones, y acaba en un .com. Por lo que realmente no está intentándote llevar a dgt.es, sino a www-dgt-es.com, siendo la primera parte el nombre completo de la web.

Actualmente, esta página a la que te intentan llevar ya no está operativa, pero posiblemente la estafa siga en circulación con otra dirección web. En todos los casos, la página a la que te intenten llevar siempre será diferente de la real, aunque intenten meter el DGT en el nombre de la web para que a simple vista parezca verdadera.

Cómo evitar este tipo de estafas

Para evitar esta y otras estafas similares, lo primero que debes hacer es desconfíar siempre de cualquier SMS que te pida entrar a un enlace para hacer cualquier tipo de gestión. Da igual que sea Hacienda, la DGT o cualquier otra entidad o empresa, cuando se añade un enlace en un SMS es SIEMPRE una señal de alerta y peligro.

Si el enlace tiene una URL acortada, entonces seguro que es una estafa, ya que detrás de estos métodos para enmascarar las webs a las que te llevan siempre suele haber fraudes. En este caso la estafa no tenía web acortada, pero sí que usaba otro truco como tener una URL que no es la oficial de la empresa, pero hace referencia a ella para que a simple vista parezca real.

Tampoco confíes nunca en que te metan prisa para realizar una gestión. Es verdad que si no pagas una multa en pocos días su cuantía incrementa, pero nunca vas a tener solo 24 horas para hacerlo.

Si tienes dudas sobre la veracidad de esta multa, entonces no pulses en el enlace, pero ve a Google y busca la web oficial de la DGT, y solo desde la web oficial intenta verificar si tienes alguna multa. Recuerda que esto también lo puedes comprobar y pagar tus multas de tráfico desde miDGT, la app oficial para tu móvil.

Y si has cometido el error de pulsar en el enlace del SMS, en la página web que entras debes mirar siempre su dirección URL en la barra de navegación. En estas estafas pueden usarse o direcciones diferentes a la web oficial del servicio u otras parecidas, pero que no son exactamente las oficiales . Si no es Carrefour.es, entonces no te fíes.

