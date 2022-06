Cuándo sale iOS 16 y qué modelos de iPhone son compatibles

Vamos a decirte cuándo sale iOS 16 y qué modelos de iPhone van a ser compatibles con esta próxima versión del sistema operativo móvil de Apple y su variante para tabletas. iOS 16 se ha presentado hoy junto a sus principales novedades, aunque esta versión no va a llegar a todos los modelos de iPhone que existen, por lo que vamos a decirte cuáles son los que podrán instalarlo cuando sea lanzado oficialmente.

Y decimos que cuando sea lanzado, porque todavía no se ha dado una fecha de lanzamiento concreta para la nueva versión. Sin embargo, como Apple suele repetir siempre estrategia de lanzamiento, vamos a aprovechar para darte una noción de cuándo podría ser lanzado iPS 16

Antes de empezar ya te vamos a adelantar que todavía no hay una fecha de lanzamiento concreta para esta nueva versión. Sin embargo, Apple suele ser bastante predecible en cuanto a los tiempos que le marca a las betas y los lanzamientos de la versión final de sus sistemas operativos, por lo que podemos hacernos a una idea de cuándo llegará.

Cuando llegará iOS 16

Apple todavía no ha dado una fecha oficial para el lanzamiento de iOS 16, y tampoco sabemos la hoja de ruta con las fechas de lanzamiento de las futuras versiones beta que irá recibiendo. Pero esto es lo normal en estos casos. Antes del lanzamiento de cada nueva versión de iOS, Apple va lanzando betas en las que va puliendo las novedades y los posibles errores que surgen, y es un proceso de varios meses. Sin embargo, basándonos en lo que hace siempre Apple en estos casos, podemos decirte qué puedes esperar en cuanto a plazos.

De aquí al lanzamiento de la versión final de iOS 16, habrá versiones beta para desarrolladores y betas públicas. Las primeras son muy inestables y poco recomendadas para usuarios "de a pie", son solo como una base sobre la que los desarrolladores pueden empezar a adaptar sus aplicaciones. Las betas públicas ya están más pulidas y podrás instalarlas sin problemas, y de hecho, usándolas estarás ayudando a encontrar fallos y que Apple pueda solucionarlos.

Apple lanzará la primera beta para desarrolladores en las próximas horas, y cuando sea lanzada, lo normal es que las siguientes betas vayan llegando aproximadamente cada dos semanas. La beta pública suele lanzarse a partir de la segunda o tercera beta para desarrolladores, por lo que lo normal debería ser que llegase durante mediados o finales de julio.

Una vez estén los dos tipos de beta en circulación, ya podrás instalar iOS 16 en su beta pública. A partir de aquí, solo debes saber que las betas públicas suelen llegar uno o dos días después de las nuevas versiones para desarrolladores, teniendo ese tiempo para detectar y solucionar los errores más críticos que encuentren los desarrolladores. Por lo tanto, también habrá betas públicas cada dos semanas. Estas versiones no traerán nuevas funciones, sino que simplemente irán puliendo el sistema a base de corregir fallos y mejorar el rendimiento y consumo.

Las versiones finales de iOS suelen lanzarse cuando se anuncian los nuevos iPhone en las Keynote de Apple, aunque a veces pueden llegar algunos días antes. Para esto no hay fecha fija todavía, aunque suele ser en otoño, generalmente durante el mes de septiembre, aunque esto dependerá de cómo evolucione el desarrollo de iOS 16.

Dispositivos compatibles con iOS 16

Si tienes un iPhone y quieres saber si podrás usar esta nueva versión del sistema operativo, seguimos con la lista de qué dispositivos serán compatibles con iOS 16. Si tu iPhone está en la lista, esto quiere decir que recibirá esta actualización al mismo tiempo que los demás. Pero si tu iPhone es anterior y no aparece en la lista, es porque Apple ha considerado que su hardware no es suficiente, y ya no recibirá más actualizaciones de iOS.