Conexión inestable a Internet: por qué se conecta y desconecta la red y cómo solucionarlo

Vamos a explicarte qué puedes hacer si tienes una conexión inestable a Internet, dándote algunos consejos básicos sobre cómo identificar y solucionar los problemas más frecuentes. Así, tendrás una serie de recursos que ir probando si estás experimentando problemas, y una mínima noción de qué puede estar pasando.

Hay veces en las que todo parece ir bien, pero Internet de repente empieza a fallar o a ir un poco más lento de lo que debería. Aquí, a todos nos asaltan las mismas dudas, de si será cosa de tu operador, de tu router, o de tu dispositivo. En el artículo vamos a intentar hablarte brevemente de cada posibilidad.

Puede que sea problema de tu distribuidor

Si normalmente tu Internet siempre funciona bien pero de repente empieza a hacerlo mal en un momento puntual sin causa aparente, es posible que sea debido a problemas puntuales de tu distribuidor de Internet. Esto puede ser más evidente si los problemas llegan de repente, sin que hayas hecho cambios en tu configuración ni hayas movido el router.

Aquí, puedes hacer un test de velocidad para comprobar que efectivamente tu Internet va más lento, y puedes mirar en redes sociales como Twitter buscando el nombre de tu distribuidor, porque si está fallando suele haber más gente quejándose, y enseguida podrás ver que no es solo tu caso. En caso de duda y de que al reiniciar el router no se haya solucionado, siempre puedes preguntar a tu operador llamándole o contactándole por redes sociales.

Desafortunadamente, en los casos en los que los problemas son de tu operador no suele haber mucho que puedas hacer. Simplemente, ten un poco de paciencia esperando a que el problema se resuelva. Normalmente, este tipo de problemas puntuales no suelen durar más de unas pocas horas.

Quizá sea un problema puntual del router

Si no has tocado nada en la configuración de tu ordenador y no has movido el router, y aun así estás teniendo de repente problemas que normalmente no sueles tener, puede que sea algún problema puntual del router. Aquí, lo primero sería siempre reiniciar el router, apagarlo y encenderlo, por si algún proceso se hubiera quedado "enganchado" y se puede solucionar solo al reiniciar.

También puede ser que el canal que esté usando tu WiFi esté saturado, y puedas probar con cambiar el canal de la WiFi para mejorar la velocidad. Los canales son como los carriles de la autopista por los que circula la información. Hay un número determinado de canales, y si coincide que usas el mismo que utilizan los vecinos, aunque sea con una red WiFi diferente, puede que todo vaya un poco más lento que si usas un canal más vacío.

Problemas con el cable del router

Siempre cabe la posibilidad de que tu router tenga algún problema físico en su interior, esta es una posibilidad que no hay que descartar, pero también es posible que simplemente el cable se haya estropeado o no funcione correctamente. Esto ya no te dará problemas puntuales en momentos concretos, sino que empezarías a notar problemas persistentes en la estabilidad de tu conexión.

Aquí, puedes probar con cambiar el cable de tu router por otro, y ya que lo haces, asegúrate que el cable Ethernet que utilices tenga una categoría suficientemente buena como para exprimir al máximo tu conexión. Si al cambiarle el cable a tu router ves que la estabilidad de la conexión mejora, entonces ya sabes que era eso.

Revisa la ubicación del router

Si los problemas los estás teniendo desde que tienes el router, desde que te has mudado, o en zonas concretas de tu casa, es posible que el router no esté en la ubicación correcta o que no tenga la suficiente potencia como para enviar señal a esa parte de tu casa. Para empezar, puedes seguir nuestros consejos sobre cómo colocar el router y sus antenas para optimizar la señal.

Y esto no es suficiente para mejorar la señal de tu WiFi no tienes suficiente, entonces tendrás que invertir en algún dispositivo que te ayude a mejorar la cobertura en tu casa, como sistemas de red Mesh, repetidores o PLCs. Estos son tipos de dispositivos que te van a ayudar a ampliar la señal WiFi del router y mejorarla.

Otros problemas con el router

Y si no tienes ningún problema de los que hemos tratado hasta ahora, pero la conexión sigue siendo mala en todos tus dispositivos, quizá tengas que considerar que hay algo mal con el router. Aquí, primero fíjate en las luces que tiene el router encendidas para ver si hay algún indicador diferente que pueda señalizar algún problema.

Aquí, puedes consultar las instrucciones del router en el caso de que notes un error que esté señalizado en las luces. También puedes entrar en su configuración y restablecerla si los fallos han empezado después de que hayas tocado algo dentro. O simplemente, mira en la configuración que el firmware de tu router esté actualizado, ya que puede ser un fallo puntual que haya sido mejorado con una actualización.

Y si tu router es de una operadora y nada de lo que has probado lo haya solucionado, entonces es bueno que te pongas en contacto con ellos para comentarles que estás teniendo problemas. Seguramente te digan muchas de las cosas que te hemos mencionado para que compruebes, pero si los problemas persisten deberían darte la opción de sustituir el router. Eso sí, recuerda que esto es en el caso de que el problema de conexión sea en todos tus dispositivos.

Problemas solo en un dispositivo

Si los problemas los tienes solo en un dispositivo, entonces puede que sea un problema con este dispositivo en concreto. Esto puede ser por muchas cosas. Lo más recomendable, como siempre en el mundo de la informática, es probar con reiniciar este dispositivo que te esté dando problemas. Aunque quizá primero también puedas probar con desactivar y reactivar la WiFi.

Esto debería solucionarlo, aunque también es posible que se deba a algún problema con tu navegador, y que alguna extensión o complemento que hayas instalado esté dando problemas, o que sea cosa de alguna web. Aquí, prueba con utilizar otro navegador en lugar del que utilices normalmente para ver si hay alguna diferencia.