Cada cuánto tiempo es necesario reiniciar el router y por qué es conveniente hacerlo aunque no de problemas

Vamos a explicarte cada cuánto tiempo suele ser necesario reiniciar el router de tu casa, explicándote también las razones por las que es conveniente hacerlo incluso si no pareces tener ningún problema. A veces nos olvidamos un poco de que los routers son pequeños ordenadores, y nos limitamos a dejarlos encendidos eternamente a no ser que haya algún fallo en la conexión.

Vamos a empezar hablándote sobre la frecuencia de reinicio del router, para que salgas de dudas sobre si hay alguna frecuencia estimada en la que sea aconsejable reiniciarlo. Y luego, pasaremos a decirte por qué es conveniente reiniciar el router de vez en cuando.

Cada cuanto reiniciar tu router

La realidad es que no hay un intervalo concreto de tiempo en el que se recomiende reiniciar el router, aunque muchos fabricantes suelen recomendar hacerlo al menos una vez cada dos meses. Sin embargo, no hay una fórmula concreta, no hay una recomendación fija de tiempo en el que sea necesario este reinicio.

Lo que debes tener en cuenta es que no hay consecuencias negativas por reiniciar el router, solo positivas. No pasa nada si reinicias el router cada día o cada semana, no se va a estropear ni a desgastar, por lo que no debes tener miedo de hacerlo.

Por lo tanto, aunque la recomendación sea reiniciar el router cada dos o tres meses, si quieres hacerlo a menudo tras leer algunos de los beneficios que puede tener adelante, hazlo sin ningún problema. Solo recuerda no reiniciarlo mientras estés viendo o bajando algo de Internet, porque la conexión a Internet se detendrá hasta que se complete el reinicio y el router vuelva a conectarse con tu proveedor.

Qué beneficios tiene reiniciar el router

A continuación, te vamos a decir los principales beneficios cuando reinicias tu router. Estos beneficios pueden llegar a ser útiles en algunos contextos, y vamos a intentar explicártelos de una manera breve en formato de lista.