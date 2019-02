Cómo corregir y nivelar imágenes con horizonte torcido

Hoy te vamos a explicar cómo corregir y nivelar imágenes con el horizonte torcido. Asegurarse de tener el horizonte recto es uno de los primeros pasos básicos para lograr una buena composición y uno de los principales errores que solemos cometer al tomar las fotos. La buena noticia es que si un horizonte se te tuerce siempre es bastante sencillo editar la foto después para enderezarla, que es lo que vamos a hacer.

Vamos a enseñarte cómo hacerlo tanto en ordenador como en tu móvil. Para el ordenador vamos a utilizar GIMP, un programa gratuito y de código abierto que tiene versiones para Windows, GNU/Linux y macOS. Y para móvil recurriremos a Snapseed, una sencilla aplicación disponible para Android e iOS, aunque la función que te vamos a enseñar a usar la vas a encontrar prácticamente en cualquier otro editor de fotos para móvil.

Nivelar horizontes con GIMP

Hace pocos meses GIMP implementó una función con la que enderezar las fotografías con horizonte perdido es extremadamente sencillo. El primer paso es pulsar sobre la opción Herramienta de medida, que verás en la lista de herramientas con el icono de un compás.

Cuando hayas seleccionado una herramienta, ahora traza una línea marcando el horizonte de la foto o el elemento que quieres que quede centrado. Para ello, pulsa el botón izquierdo del ratón donde quieras empezar la línea y suéltalo donde quieras acabar. Lo bueno es que no tienes que trazar la línea de lado a lado de la foto, sino simplemente donde tengas más claro dónde está el horizonte.

Una vez hayas trazado la línea vuelve a la columna de la izquierda. Allí, pulsa en el botón Enderezar que te vas a encontrar abajo del todo. GIMP empezará a procesar la foto, y tras unos segundos la enderezará utilizando como referencia la línea que hayas trazado.

Al enderezar la foto, lo hará sin recortarla, por lo que verás que en las esquinas quedan huecos grises. Para solucionarlo, en la columna izquierda de herramientas pulsa sobre la opción Herramienta de recorte, que verás con dos especie de reglas marcando un cuadrado.

Ahora, dibuja un rectángulo en la foto para elegir las zonas que quieres recortar. Utiliza los indicadores que hay en las esquinas y lados del marco para mover el área a recortar y ajustarla de tal manera que queden fuera las zonas grises que marcan el transparente generado al enderezar la foto. Una vez hayas trazado la zona con la que te quieres quedar, simplemente haz click sobre el centro del recuadro y se recortará automáticamente.

Y ya está, con la imagen enderezada y recortada de manera que no queden esquinas de gris, ahora pulsa el botón Archivo y elige la opción Guardar cómo para guardar la copia de la foto. Es importante no sobrescribir sobre la original al guardar por si no te convence cómo queda o quieres intentar volver a hacerlo y que quede mejor.

Nivelar horizontes con Snapseed

En el mundo de las aplicaciones móviles la mayoría de herramientas gratuitas tienen opciones parecidas para nivelar las imágenes. Hay algunas como SKRWT dedicadas a corregir perspectivas, pero suelen ser de pago. Por lo tanto, vamos a utilizar la app de Google Snapseed. Una vez abras una foto en ella, pulsa sobre la opción Herramientas que verás en el menú inferior.

Cuando se abra la caja de herramientas, pulsa en la opción Girar. Lo que vamos a hacer es girar la foto intentando dejarla con el horizonte lo más recto posible. Es una función bastante más rudimentaria que la de GIMP, pero en la mayoría de casos servirá.

Una vez abierta la herramienta de Girar, desliza el dedo hacia la izquierda o la derecha para cambiar el ángulo de la foto. Cuando lo hagas, aparecerá una rejilla cuadriculada para intentar ayudarte en la medida de lo posible.

Una vez sueltes el dedo, verás cómo queda la foto. Como en GIMP, también verás que las esquinas parecen movidas, aunque en este caso no te tienes que preocupar porque Snapseed lo recortará automáticamente. Lo único que tienes que hacer es pulsar el botón de aceptar una vez hayas terminado, que está en la esquina de abajo a la derecha.

Y ya está, Snapseed modificará la foto y la recortará para que quede en la misma proporción que antes. Ahora ya sólo te queda guardarla, para lo que tienes que pulsar en el botón de menú que aparece arriba a la izquierda con un icono de tres puntos.

Se abrirá un menú con varias opciones. Aquí lo recomendable es simplemente pulsar Guardar para que se almacene una copia de la foto, pero también puedes compartirla directamente con otras aplicaciones o exportarla para cambiar su tamaño, calidad o formato.