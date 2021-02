Vamos a explicarte cómo compartir canciones de Spotify con fondos dinámicos en las Historias de Instagram, una función que solo está disponible en algunas canciones, y que sirve para crear historias mucho más visuales. Normalmente, cuando compartes una canción en las Historias de Instagram, simplemente se muestra la portada del disco con un fondo de color plano, pero con este método podrás tener un fondo con imágenes que se mueven.

El que el fondo se mueva o no en las historias no depende de Instagram, sino de los artistas de Spotify. La canción de Spotify debe tener activado el modo Canvas, que es uno con el que se pueden poner unas imágenes que se mueven, como un GIF en el fondo. Normalmente, sólo suele hacerse con los singles o canciones especialmente representativas, y no todos los artistas deciden usar este modo en sus canciones. Vamos, que sólo podrás hacerlo con algunas.

Aunque es algo que se sobreentiende, antes de empezar sólo quería recordarte que para compartir canciones de esta manera necesitas tener una cuenta en Spotify e Instagram, y ambas apps instaladas. No es algo que vayas a hacer completamente desde Spotify, sino que pulsarás en una función que te llevará a Instagram para seguir en esta app.

Canciones con Canvas de Spotify en Historias de Instagram

Lo primero que tienes que hacer es entrar en Spotify, y pulsar en una canción que quieras compartir. Como te hemos dicho arriba, puedes compartir en historias cualquier canción, pero sólo unas pocas te ofrecerán el fondo dinámico Canvas, por lo que básicamente vas a tener que explorar entre las canciones que quieras compartir para encontrar alguna que lo tenga.

En estas dos capturas vas a ver bien la diferencia. A la izquierda tienes cómo se ven las canciones normales, y cuando las compartas en las Historias de Instagram se van a ver como las ves en Spotify, con la portada del disco y un fondo de color nada más. A la derecha tienes una canción con modo Canvas, que muestra una especie de GIF con imágenes de fondo. Este tipo de canciones con modo Canvas son las que necesitamos hoy.

Cuando hayas encontrado una canción con un fondo animado de modo Canvas que quieras compartir, una vez dentro de ella pulsa en el botón ⋮ de tres puntos que tienes en la esquina de arriba a la derecha.

Cuando pulses en el botón ⋮ de tres puntos de la canción, se abrirá un menú con varias opciones que puedes seleccionar. Aquí, pulsa sobre la opción *Compartir para ir al menú específico en el que vas a ver todas las opciones disponibles para compartir esta canción con otras personas.

Cuando pulses en la opción de Compartir, se abrirá una lista en la que puedes elegir el método por el que quieres compartir la canción. En esta lista, pulsa en la opción Historias de Instagram, que sirve para compartir música directamente en las historias de Instagram.

Al hacer esto, Spotify abrirá Instagram llevándote a la opción de publicar una historia. En esta pantalla, verás la portada del disco y un fondo dinámico que se mueve con las mismas imágenes del Canvas de Spotify. Aquí, podrás añadirle textos, stickers y otros elementos como cualquier otra historia de Instagram, y cuando lo tengas a tu gusto solo tienes que publicarla como una historia normal.

Y ya está, la historia quedará publicada tal y como la hayas dejado. Recuerda que la portada podrás moverla si quieres que se vea más el fondo. Al final, cuando lo tengas, el resto de personas verán el resultado. Y si tienen curiosidad, pueden pulsar en la opción Reproducir en Spotify que hay arriba a la izquierda. Esto hará que se les abra a ellos Spotify directamente con esa canción.