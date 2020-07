Cómo activar las burbujas de chat de Telegram en su fase de prueba

Vamos a explicarte cómo activar las burbujas de chat de Telegram, una característica que está en fase de pruebas, lo que quiere decir que no se puede activar desde las opciones convencionales, y que quizá al final no acaben siendo implementadas y se eliminen por completo.

Algo que debes tener en cuenta es que esta nueva función sólo está disponible en Android. También has de saber que al estar en prueba, es posible que no a todos nos funcione correctamente, y que puedes necesitar activar una cosa en los ajustes para desarrolladores de Android si quieres que este tipo de notificaciones funcione, por lo menos mientras Telegram tiene las suyas en fase de prueba.

Activa las burbujas de chat de Android

Lo que tienes que hacer es entrar en Telegram, y pulsar en el botón de menú para mostrar una ventana en la parte izquierda con varias opciones. En esta ventana, pulsa en la opción de Ajustes que te aparecerá con el icono de la rueda dentada para entrar en la configuración de Telegram.

Una vez entres en la configuración de Telegram, baja hasta abajo del todo. Allí, tienes que mantener el dedo pulsado sobre donde aparece la versión de Telegram para Android. A veces cuando lo hagas no pasará nada, en otros, sólo se mostrará un mensaje de broma, pero si insistes, se mostrará el menú de depuración.

Tras dos o tres intentos manteniendo pulsado el dedo sobre la versión de Telegram para Android, se mostrará por fin el menú de depuración de Telegram para Android. En este menú, pulsa sobre la opción de Enable chat bubbles que tienes al final de la pantalla.

Con esta opción activada, cuando alguien te escriba la notificación se mostrará en forma de burbuja. Esto quiere decir que en vez de desplegarse la notificación en toda la parte superior de la pantalla, sólo verás un pequeño círculo con el avatar y un bocadillo en el que se te muestra el texto del mensaje que te ha enviado.

Si pulsas sobre la notificación de burbuja que te haya llegado, entonces se abrirá la conversación. Esta no se mostrará entrando a Telegram, sino que se abrirá una ventana emergente en la que sólo vas a ver ese chat, y que te permite poder escribir sin cambiar la app donde estás. Cuando luego cierres la ventana, podrás seguir haciendo lo que estuvieras haciendo antes.

Si no se muestran las notificaciones de burbuja...

Es posible que con sólo activar las burbujas de chat en Telegram no se muestren automáticamente, pues tu Android no las tiene activadas. En este caso, tienes que activar las opciones para desarrolladores de Android. Para hacerlo, entra en los ajustes y en el menú de información del dispositivo, y pulsa varias veces en el número de compilación hasta que te aparezca un mensaje que te diga que has activado las opciones para desarrolladores.

Una vez hayas activado las opciones para desarrolladores, entra en ellas. Verás que hay una enorme lista de funciones, pues aquí tendrás que buscar y activar una opción llamada Burbujas. En mi caso, aunque tenía en la configuración normal de Android activadas las notificaciones de burbujas, tuve que activarlas en las opciones para desarrolladores para que funcionasen las que Telegram está probando.