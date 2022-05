Círculo de Twitter: qué es y cómo se utiliza para decidir quién lee tus mensajes

Vamos a explicarte qué es la función de Círculo de Twitter y cómo puedes utilizarla para decidir quién puede leer determinados mensajes que publicas. Se trata de una función que está empezando a añadirse ahora en algunas cuentas, y que te permiten crear un grupo de personas para luego elegir si quieres que un tuit lo lea todo el mundo o solo este grupo de personas.

Vamos a empezar explicándote detenidamente qué es exactamente eso del Círculo de Twitter. Y después, te diremos paso a paso el sencillo proceso para usarlo y configurarlo, pudiendo añadir a él a los contactos que quieras dentro de la red social.

Qué es el círculo de Twitter

El círculo de Twitter son una especie de grupo para compartir tus tuits sólo con determinadas personas. Viene a ser un concepto parecido al de los mejores amigos de Instagram, un método para poder compartir contenido solo con un determinado grupo de personas que tú decidas en vez de con todos tus seguidores.

Así pues, a la hora de compartir contenido con determinados grupos de personas, tu círculo será una alternativa a los grupos de Twitter. Sin embargo, así como en los grupos las personas tienen que unirse y todos saben quién está, los demás usuarios no van a poder saber a quién tienes en tu Círculo, y por lo tanto el control es solo tuyo.

Tal y como vas a ver, todo el proceso es bastante sencillo. Cuando estás en la pantalla de publicación de un tuit, tendrás la opción de elegir la audiencia, elegir si es un tuit público, si es para un determinado grupo y, a partir de ahora, si es para tu círculo de Twitter.

Las personas a las que añadas el círculo no recibirán ningún tipo de notificación ni tendrán ningún indicador que les diga que están en él. Simplemente, ellos podrán leer tu tuit como una publicación normal, y las personas que no estén en el círculo no podrán leerlo.

Además, la elección de cómo y con quién configurar tu círculo es solo tuya. Podrás decidir a quién añades dependiendo del contexto que quieras usar a la hora de seleccionar el círculo para que sólo sus integrantes lean tus mensajes.

Lo único que debes saber es que esta es una función experimental que solo están recibiendo unos pocos. Por lo tanto, puede que ya puedas utilizarlo, o puede que necesites esperar algunos días o varias semanas hasta que al función del Círculo se active en tu cuenta. Además, parece que está llegando primero a usuarios de iOS.

Cómo utilizar el Círculo de Twitter

Lo primero que tienes que hacer es empezar a escribir un nuevo tweet como lo harías siempre. Una vez lo tengas preparado, antes de publicar pulsa sobre el botón Todos que aparece a la derecha de tu imagen de usuario.

Cuando hagas esto, irás a una pantalla en la que puedes elegir tu audiencia, lo que quiere decir que puedes elegir quién va a ver este tuit. Aquí, lo normal es que tengas las opciones de Todos y tu lista de comunidades. Sin embargo, si se te ha activado la opción, también podrás seleccionar Círculo de Twitter para poder elegirlo, o pulsar en Editar para configurarlo.

Si eliges la opción de Círculo de Twitter y publicas tu tuit, entonces verás que debajo aparece un mensaje explicándote que sólo las personas que tengas añadidas en este círculo podrán leer el mensaje. Para el resto de personas sería como si no hubieras publicado nada.

Si pulsas en el botón Editar de tu círculo cuando estás en la pantalla de elegirlo, vas a ir a la lista con todos tus contactos, y podrás añadir a los usuarios que quieras para que formen parte del círculo. También tendrás un buscador para encontrar personas concretas y añadirlas.