Android Auto 9.1 Beta: qué novedades tiene y cómo actualizar

Google ya ha liberado la versión beta de Android Auto 9.1, que es el primer paso antes de que llegue la versión pública de la última actualización de la app. Con este nuevo lanzamiento, llegan cambios, mejoras de soluciones y quizá alguna pequeña novedad a la app que instalas y actualizas en tu móvil para que, al conectarlo a tu coche compatible, funcione en su consola como sistema operativo.

Antes de liberar una nueva versión a todos los usuarios, Google lanza una versión beta para aquellos que quieran probar primero las novedades, y quieran ayudar a detectar y depurar los posibles fallos que haya para que no estén en la versión pública. Nosotros, vamos a decirte si hay alguna novedad y cuáles son.

Novedades de Android Auto 9.1

Antes de empezar vamos con lo que más te interesa. No, todavía no se ha activado la interfaz Coolwalk de forma general, y con esta nueva versión Google sigue su filosofía de activar la interfaz Coolwalk de forma escalonada. Esto quiere decir que a algunos usuarios puede llegarles tras actualizar, pero no a todos. Sin embargo, recuerda que hay métodos para intentar activar Coolwalk a mano.

En cuanto a las novedades de la versión, hay más bien pocas. Simplemente, se ha mejorado un poco la funcionalidad de no molestar, y el modo oscuro en la interfaz del coche es independiente ahora al del móvil. Más allá de eso, simplemente tenemos las clásicas correcciones de errores en los que Google no especifica gran cosa.

Los pocos cambios se deben a que las novedades de Android Auto suelen ir por dentro, ya que suelen tratarse de pequeños cambios de código con los que se prepara el camino para la llegada de próximas novedades. Las grandes novedades nunca llegan de golpe a Android Auto, sino que se van implementando poco a poco.

Las actualizaciones de Android Auto siguen esta filosofía por tratarse de un sistema operativo para el coche. Si Google lanzase sin más una novedad que provocase fallos, estos fallos mientras conduces podrían provocar accidentes y peligro para la vida de los usuarios. Es por eso que Google prioriza la estabilidad por encima de las novedades, centrándose en la estabilidad y compatibilidad para nuevos modelos de automóvil.

Cómo actualizar Android Auto Beta

Al ser una versión en fase beta, todavía vas a tener que esperar unos días hasta que llegue a su versión final, ya que las betas son cerradas, aunque en este enlace puedes probar suerte por si hubiera algún hueco en el programa de betas, algo que no suele pasar.

El otro método para probar la beta es descargar e instalar su archivo APK, disponible en la página de Android Auto en APKMirror. En esta web tendrás que elegir entre las arquitecturas ARM y ARM64, aunque si tu móvil es actual casi seguro que es la ARM64. Una vez descargado el archivo, tienes que instalar la APK en tu Android de forma manual y reiniciar.