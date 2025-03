Android Auto 14.0 beta: qué novedades tiene y cómo actualizar

Vamos a decirte cuáles son las novedades de la beta de Android Auto 14, con la que el sistema operativo estrena una nueva cifra. De momento ha llegado en versión beta, por lo que todavía ni es estable ni recomendable instalar. Recuerda que se trata del sistema operativo que instalas en el móvil pero no lo usas ahí, sino que lo utilizas en la consola del coche cuando la conectas a tu dispositivo.

Pese a que con ella se estrena un nuevo número redondo, en esta nueva versión de Android Auto tampoco hay novedades externas que vayas a notarás al instalar. No hay cambios en la interfaz, aunque sí pequeños indicios de las promesas de lo que está por venir.

Novedades de Android Auto 13.8 beta

Esta nueva versión, como es habitual, no tiene novedades externas. No vas a encontrar ninguna nueva opción ni función. No cambia nada por fuera con respecto a la anterior, y tampoco han llegado algunas novedades que se están preparando como la integración de Gemini.

Las pocas novedades que vas a encontrar son mejoras en la lectura y visualización de notificaciones de aplicaciones de Mensajería. También se corrigen algunos errores que han sido localizados recientemente, como fallos en la reproducción de audio. Pero por lo demás, todo lo que cambia es el código interno, donde se puede ver que sigue trabajándose en la llegada de Gemini, aunque sin fecha todavía para su implementación definitiva.

¿Y por qué va esto tan lento? Pues porque las novedades de Android Auto van por dentro, y al ser un sistema para usar en el coche cualquier error en la app puede ser fatal. Por eso en las actualizaciones de Android Auto no pueden simplemente lanzar una nueva función y luego irla mejorando, porque cada fallo puede costar vidas.

Cómo actualizar Android Auto Beta

Al ser una versión en fase beta, todavía vas a tener que esperar unos días hasta que llegue a su versión final, ya que las betas son cerradas, aunque en este enlace puedes probar suerte por si hubiera algún hueco en el programa de betas, algo que no suele pasar.

El otro método para probar la beta es descargar e instalar su archivo APK, disponible en la página de Android Auto en APKMirror. En esta web tendrás que elegir entre las arquitecturas ARM y ARM64, aunque si tu móvil es actual casi seguro que es la ARM64. Una vez descargado el archivo, tienes que instalar la APK en tu Android de forma manual y reiniciar.

En Xataka Basics | Novedades de Google Maps: nuevos reportes de incidencias que llegan para móvil y Android Auto