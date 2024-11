Android Auto 13.3 oficial: novedades y cómo descargar la última versión estable

Vamos a decirte las novedades de Android Auto 13.3, una nueva versión de este sistema que Google ya ha liberado para que todos puedan descargarla. Este es el sistema operativo para el coche integrado dentro de Android, pero que funciona en la consola de tu vehículo al conectarlo al móvil.

Por desgracia, como es habitual esta nueva versión no ha venido acompañada de novedades externas. Pero sí que hay algunos cambios internos que apuntan a las novedades que están por venir, y estas son las que te vamos a decir.

Novedades de Android Auto 13.3

Lamentablemente, en esta nueva versión no hay novedades externas que vayas a notar al actualizar. Esto quiere decir que cuando actualices no vas a encontrar nada nuevo, no hay nuevas funciones y todo va a seguir así. Eso sí, hay cambios internos que te dan pistas sobre lo que está por venir.

Pero internamente sí que hay cambios, a nivel de su código, donde podemos ver que Google sigue trabajando en implementar una Radio FM para poder escucharla directamente desde el sistema del coche. Esta va a ser la próxima gran novedad de Android Auto, aunque todavía no hay señales sobre cuándo va a llegar.

Además de esto, también se está trabajando en incluir un reproductor de música local, de forma que puedas conectar alguna memoria donde tengas música o descargarla, y reproducirla en tu coche sin necesidad de usar un servicio de streaming para eso.

Pero más allá de eso, no hay novedades externas, porque realmente las novedades de Android Auto van por dentro, y al ser un sistema para usar en el coche cualquier error en la app puede ser fatal. Por eso en las actualizaciones de Android Auto no pueden simplemente lanzar una nueva función y luego irla mejorando, porque cada fallo puede costar vidas. También pueden añadirse compatibilidades de nuevos modelos de coche.

Piensa que al final estamos hablando de un sistema operativo para el coche, donde si una novedad a medio cocinar provoca un error, esto puede ser peligroso y resultar en un accidente. Por eso siempre se intenta ir con cuidado.

Actualiza a Android Auto 13.3

Estamos hablando de la versión estable de a Android 13.3, lo que hace que cualquiera puede actualizar de una manera sencilla Puedes hacerlo directamente a través de Google Play, buscando actualizaciones de las apps instaladas en tu móvil, entre las que aparecerá la de Android Auto.

También puedes descargar la actualización de forma manual bajando su APK desde APKMirror. La única decisión que debes tomar es elegir la arquitectura de tu móvil y si es ARM o ARM64, y bajar la última versión disponible. Si tu móvil es actual, casi seguro que es la ARM64. Una vez descargada, solo tienes que instalar el archivo APK en Android.

