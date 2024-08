Android Auto 12.7 beta: qué novedades tiene y cómo actualizar

Google ya ha lanzado la nueva versión beta de Android Auto 12.7, con la que puedes empezar a probar lo que va a traer la próxima actualización de este sistema. Recuerda que se trata del sistema operativo que instalas en el móvil pero no lo usas ahí, sino que lo utilizas en la consola del coche cuando la conectas a tu dispositivo.

Pero antes de que te emociones, vamos a adelantarte que parece no haber cambios en la próxima versión de Android Auto, por lo que no esperes grandes novedades. ¿Por qué? Pues esto también va a ser algo que te explicaremos.

Novedades de Android Auto 12.7 beta

En esta beta de Android Auto no vamos a encontrarnos con ninguna novedad estética ni función. Es verdad que al iniciarlo aparece una notificación de Más formas de gestionar las notificaciones, que te lleva al ajuste de Notificaciones con el Asistente.

Este es un ajuste para configurar las notificaciones del asistente mientras conduces que había desaparecido del móvil en las versiones anteriores de Android Auto, y que parece que Google ha decidido volver a incluirlo. Por lo tanto no es una novedad, sino que se lo han pensado mejor.

Más allá de eso, no hay grandes novedades en esta actualización. Google dice que ha corregido errores, pero no especifica cuales, por lo que si estabas teniendo algún problema tendrás que probar si sigue pasando, y si no, quién sabe, quizá en la versión final.

Y es que las novedades de Android Auto van por dentro, y al ser un sistema para usar en el coche cualquier error en la app puede ser fatal. Por eso en las actualizaciones de Android Auto no pueden simplemente lanzar una nueva función y luego irla mejorando, porque cada fallo puede costar vidas. También pueden añadirse compatibilidades de nuevos modelos de coche.

Cómo actualizar Android Auto Beta

Al ser una versión en fase beta, todavía vas a tener que esperar unos días hasta que llegue a su versión final, ya que las betas son cerradas, aunque en este enlace puedes probar suerte por si hubiera algún hueco en el programa de betas, algo que no suele pasar.

El otro método para probar la beta es descargar e instalar su archivo APK, disponible en la página de Android Auto en APKMirror. En esta web tendrás que elegir entre las arquitecturas ARM y ARM64, aunque si tu móvil es actual casi seguro que es la ARM64. Una vez descargado el archivo, tienes que instalar la APK en tu Android de forma manual y reiniciar.

