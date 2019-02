El VTOL de Airbus ya vuela a más de 90 km/h y lo podemos ver en vídeo despegando y aterrizando en vertical

Los VTOL (vehículos voladores capaces de despegar y aterrizar en vertical) quieren ser el futuro del transporte y la movilidad urbana, por lo menos para los super ricos. Hasta ahora tenemos diversas propuestas en este sector, con nombres importantes detrás como Uber, Boeing con diferentes ideas y Airbus con su Vahana. Precisamente este último sigue avanzando en su desarrollo y ahora nos muestra un nuevo vídeo donde su VTOL vuela más de cinco minutos sin problemas aparentes.

Para Airbus el futuro de las ciudades es tener taxis voladores autónomos, de momento no tiene una flota de taxis voladores, pero sí un prototipo que parece funcionar muy bien. Según comentan desde Vahana, la filial encargada de hacer estos VTOL de Airbus, de momento han realizado 50 vuelos de prueba con prototipos a escala completa. Previamente habían probado con un prototipo más pequeño que realizó más de mil doscientos vuelos.

En un vídeo compartido en febrero del año pasado pudimos ver el primer vuelo del Vahana, cuando sólo se limitaba a despegar y aterrizar de nuevo:

Giros, inclinaciones y aterrizajes en vertical

Una vez que el VTOL de Vahana ya es capaz de arrancar y mantenerse en el aire, el siguiente obstáculo que debe superar es el de lidiar con lo que pueda ocurrir ahí arriba y aterrizar de nuevo. Los responsable indican que esto es precisamente lo que están probando ahora mismo en los diferentes tests que han realizado y seguirán realizando a lo largo de esta primera mitad de 2019.

Vista frontal del Vahana Alpha.

En el siguiente vídeo podemos ver cómo el Vahana Alpha realiza un vuelo de más de cinco minutos en el que despega sin problemas, se desplaza, hace diferentes pruebas de inclinación para equilibrarse y luego aterriza suavemente (más importante de lo que parece) en la pista:

En el vídeo también se aprecia cómo el Vahana Alpha coge velocidad inclinándose ligeramente hacia delante con el morro y sobre todo inclinando sus 8 hélices para propulsarse mejor. La velocidad máxima que coge por ahora es de 50 kts, unos 92 kilómetros por hora. Puede que no necesite mucho más, teniendo en cuenta que está pensado para utilizarse en ciudades con más tráfico aéreo.

Aún hay mucho desarrollo por delante, aunque desde luego el progreso es destacable teniendo en cuenta que hace poco más de un año solo tenían los primeros prototipos a ordenador. La carrera por hacer el primer "coche volador" en masa más allá de prototipos y excentricidades (donde Dubai suele destacar) es cada vez más interesante. Boeing se adelantó a todos el pasado mes de enero despegando el Boeing NeXt de forma autónoma, aunque no hizo mucho más que mantenerse en el aire. Veremos cuál gana esta carrera en al que no se compite por tierra, sino por aire.

Vía | Mixx.io y Vahana