Los Tesla Model 3 tienen una cámara justo encima del retrovisor pero hasta ahora Elon Musk no había justificado por qué está ahí

Que los coches tengan cámaras para reconocer el exterior es bastante habitual, más teniendo en cuenta que los coches autónomos cada vez están más cerca. Lo que no es tan conocido es que vehículos como el Tesla Model 3 incorporan una cámara en el interior del coche, justo encima del retrovisor.

Tesla ya explicó que los vídeos recolectados por las cámaras exteriores eran para mejorar las funciones de conducción autónoma y que "en ningún momento se recopila o comparte información personal identificable durante este proceso". Pero claro, vivimos en una época donde la privacidad cada vez está más en riesgo y tener una cámara en el interior del coche no ofrece muy buenas vibraciones. Afortunadamente, Tesla permite ocultarla con una pestaña física.

Esto no ha evitado que varios usuarios se pregunten por qué está ahí esa cámara y cuál es su función. ¿Qué aporta al conductor tener una cámara interior grabándote? Ahora ya conocemos la posición oficial de Tesla, después que Elon Musk haya salido a explicar por qué está ahí.

LivingTesla, un canal de entusiastas de la marca, ha publicado un tuit explicando que no encontraba razones para la cámara, más allá del futuro modo 'Centinela'. Este modo, para quienes no lo conozcan, lo que hace es crear un perímetro de seguridad para disuadir a los ladrones y controlar a nuestras mascotas. El propietario podrá incluso descargar una grabación del incidente si previamente ha insertado un USB en el vehículo. Pero, ¿si este modo no está activado, qué sentido tiene?

Para su sorpresa, el propio Elon Musk, muy activo en Twitter, ha respondido explicando las razones de la cámara. "Está ahí para cuando empecemos a competir contra Uber y Lyft y la gente permita a su coche generar dinero como parte de la flota de taxis autónomos."

It’s there for when we start competing with Uber/Lyft & people allow their car to earn money for them as part of the Tesla shared autonomy fleet. In case someone messes up your car, you can check the video.