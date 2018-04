Este coche se mueve con energía solar, no necesita batería y dicen que es capaz de superar los 100 km/h

La idea de los coches solares no es nueva, pero en este caso estamos ante un proyecto curioso, ya que no busca (al menos no hasta el momento) entrar en producción o venir a resolver el tema de la eficiencia energética en los coches. No, sólo busca romper un récord como el coche impulsado por energía solar más veloz del mundo.

El coche lleva por nombre 'Dawn', es un proyecto del laboratorio de prototipos de vehículos (conocido como PROVE Lab) de la Universidad Estatal Politécnica de California, y ha sido diseñado para alcanzar los 100 km/h a través del uso de celdas solares y sin necesidad de una batería.

Dawn

Tras dos años y medio de desarrollo, PROVE Lab finalmente tiene listo su primer coche solar, el cual aseguran que ha pasado por varias horas de simulación en un túnel de viento para probar la aerodinámica y otros factores. Mencionan que el coche apenas tiene un peso de 200 kilogramos, contando al conductor, con lo que logra obtener su velocidad.

Está completamente alimentado por una matriz de 605 celdas solares para un total de 2,5 kW, lo que hace que no necesite batería ya que toda la energía va a parar al motor eléctrico. Según sus creadores, el motor es capaz de aprovechar el 97% de la energía generada, transformando toda esa potencia en velocidad.

El coche tampoco cuenta con volante, en su lugar se han colocado dos joysticks a los lados que sirven para dar dirección. Su construcción es de fibra de carbono de grado aeroespacial, y se mueve sobre cuatro ruedas de bicicleta de alto rendimiento, con las que es posible obtener menor resistencia y así mayor velocidad, según explican.

A día de hoy, el récord de mayor velocidad en un coche solar es de 90 km/h, pero PROVE Lab buscará romperlo el próximo mes de junio. Lacey Davis, estudiante de ingeniería aerospacial, será la conductora que buscará romper el récord, y quien durante las pruebas ha logrado una velocidad de hasta 105 km/h.

Sin embargo, el record no es algo sencillo, para ello el coche deberá recorrer una milla (1,61 kilómetros) en ambas direcciones dentro de una hora, y así es como se calculará la velocidad media. En los últimos 25 años, sólo tres coches han establecido este récord y en PROVE Lab ya buscan ser los cuartos en la historia.