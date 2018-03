"Esperamos tener un coche autónomo de nivel 3 a partir de 2021": hablamos con Dirk Wisselmann, experto de BMW en conducción autónoma

Seat no ha sido la única compañía que se ha plantado en el Mobile World Congress 2018 de Barcelona para presentar novedades sobre la conducción autónoma. La alemana BMW también ha estado presente mostrando sus avances con un coche autónomo que ya califican de nivel 3, y gracias a ello hemos tenido la oportunidad de hablar con Dirk Wisselmann, experto en conducción autónoma en la marca.

Para el ejecutivo, hay mucha más complejidad entre cada uno de los llamados niveles de autonomía que hay en la conducción. Y en cada uno de ellos hay muchos detalles a tener en cuenta.

"Esperamos que la autonomía de nivel 3 se regule a nivel europeo en 2021"

¿Qué espera BMW que tengamos realmente en la calle, a nivel de autonomía, en los próximos cinco años? ¿Nivel 2, 3, 4, 5?

Esperamos tener un coche autónomo de nivel 3 a partir de 2021. De todas formas, me gustaría puntualizar bien lo que significa ese nivel 3: estamos hablando de autonomía en la conducción en tipos de carretera concretos, principalmente autopistas y también carreteras con carriles separados.

En esas condiciones de carretera podrás delegar la conducción mientras ves una película en la pantalla del BMW, y si hace falta el coche te pedirá (con suficiente antelación) que tomes los mandos porque lo considera necesario. En nuestro manual de uso diremos claramente qué cosas te permitiremos hacer mientras el coche conduce automáticamente en un nivel 3.

Este diagrama de una presentación del Dr Dirk Wisselmann nos describe que los segundos que pasan entre que el coche nos pide que cojamos el volante hasta que lo hacemos pueden ser clave.

Hemos hecho muchas simulaciones para poder determinar ese margen de tiempo en el que el coche debe de avisarte de que vuelvas a encargarte de conducir, y lo hemos puesto en unos diez segundos. Un aspecto muy importante es: imagina que estás viendo una película mientras el coche conduce sólo y de repente el volante se avería. Es muy raro que pase, pero no es imposible. Entre los segundos que pasan desde que el coche te avisa hasta que tomas el control, ¿el coche seguirá funcionando? ¿Y qué ocurre si el conductor no responde a la llamada? Estos son los desafíos del nivel 3. Nuestro modo de resolverlo será que el coche se irá al arcén derecho de la carretera reduciendo su velocidad para aparcar.

Otras compañías podrían considerar esta complejidad como una conducción autónoma de nivel 4, pero es difícil interpretarlo. Pero para nosotros es nuestro nivel 3, y creemos que se diferencia del nivel 4 porque en ese nivel no habría requerimientos obligatorios para que el conductor tome el control.

"Creo que aún falta mucho tiempo para ver algo como un coche autónomo de nivel 5"

Por ejemplo: si vas de Barcelona a Madrid con ese nivel 4, podrías dormirte en el coche. Cuando éste detecte que se acerca a Madrid podría avisarte de que tomes el control para entrar en la urbe, pero si no respondes el mismo coche podría llegar al destino y aparcar donde pueda. Es decir: si no respondes, no pasaría nada. Aunque el viaje sea largo.

Para nosotros el nivel 5 es un coche que haga absolutamente todas las tareas de conducción, bajo todas las condiciones que pueda haber en el exterior y en cualquier tipo de carretera o terreno. Creo que todavía nos queda mucho tiempo para llegar a ese punto.

Pero volviendo a donde preguntabas, tendremos el nivel 3 en 2021 y en ese entonces ya tendremos la tecnología para el nivel 4. El coche no, pero la tecnología sí.

Estos BMW i3 con autonomía de nivel 3 han estado haciendo demostraciones sin conductor en el Mobile World Congress 2018.

Entendemos que estaréis en conversaciones con los estados y la Unión Europea para la regulación del coche autónomo... ¿Qué tipo de consideraciones se están haciendo al respecto?

Creo que eso es más una tarea que debería ser del Ministerio del Tráfico. En Alemania ya tenemos leyes que regulan la conducción autónoma de nivel 3 y nivel 4. Y de momento, hasta donde yo sé, hay conversaciones para convertir este tipo de leyes en comunes para toda la Unión Europea. Se está moviendo desde el departamento de tráfico de Alemania.

En paralelo a las leyes nacionales de tráfico tiene que haber en primer lugar una ley básica y común y luego regulaciones más detalladas. No hay homologación común para ese nivel 3 de conducción, pero esperamos que para 2021 este problema se haya solucionado y tengamos regulación a nivel europeo.

¿Estamos preparados para el coche autónomo a nivel cultural? ¿Cómo crees que reaccionará la sociedad la primera vez que esté involucrado en un accidente en el que lamentablemente haya muertos?

Desde luego, esto es muy importante. Y es un trabajo que no involucra a todos, incluso en la forma en la que lo comunicamos. Debemos decirlo de la forma más realista posible, y aquí hay responsabilidades que tienen que tomar desde el fabricante hasta los propios medios que informen de la noticia. Esos medios deben entender lo que ha ocurrido con detalle y no asustar a la gente.

Lo que vemos nosotros de momento es que la gente está aceptando este tipo de conducción rápidamente, al menos en mi experiencia personal de más de diez años. Una vez lo prueban, la gente pasa a confiar en sus coches.

Hay marcas que plantean que el mundo real siempre será demasiado complejo, que nunca será viable un coche completamente autónomo ¿cuál es la visión de BMW?

De nuevo: hay que mirar bien cada caso de uso. La forma realista de mirar la conducción autónoma es dividirla: conducción urbana con coches eléctricos autónomos (en muchos casos el origen y destino de un viaje son lugares urbanos). Luego tienes los viajes que van de zonas urbanas a zonas rurales, pasando por autopistas.

La idea de usar un coche autónomo para hacer un viaje largo desde la ciudad hacia el campo es muy compleja, porque en las zonas rurales tienes tráfico no común con velocidades de los coches que varían, tienes a varios vehículos, ciclistas, tienes árboles que pueden caer en medio de la carretera... tienes que tener en cuenta situaciones muy locas.

La conclusión en estos casos es que para que un coche autónomo te lleve a una zona rural hay que entrenarlo mucho, usando ensayos con todas esas situaciones locas de las que te hablo y pueden ocurrir. Para ser francos, eso no es fácil de conseguir. Es fácil trabajar con entornos urbanos, en un 99,9999999% tienes situaciones que ocurren cada día. Pero en el campo tienes más probabilidades de que ocurra algo.

Soy una persona que no se ha comprado coche y cree que lo mejor es que jamás tenga que hacerlo. ¿Crees que podré conseguirlo? ¿Crees que el coche autónomo traerá más coche en propiedad o será el lanzamiento total del coche como servicio?

Sí, creo que sí que potenciará ese uso. El coche vendrá a buscarte, te llevará, te dejará donde quieras y se irá a buscar a otra persona, tienes tu privacidad, es más confortable que el metro porque no tienes que andar, bajar o subir escaleras... es como un taxi automático, sin las incomodidades del taxi. Puede revolucionar la movilidad, sí.

¿Dónde puede ser más fácil que un servicio como este puede implementarse mejor? Ciudades más densas como las europeas o ciudades más extendidas con suburbios enormes con casas?

Aquí yo miraría más otros factores, como por ejemplo que en las ciudades europeas las calles pueden ser más estrechas y hay más cuestas mientras que las americanas son más "coche-friendly". Desde el punto de vista técnico en ciudades como Barcelona hay más tráfico, los carriles son más estrechos... es difícil decirlo, pero creo que hay factores más importantes como este o las condiciones meteorológicas.

Ejemplo: a lo mejor en Munich tienes dos semanas de un invierno muy duro, y una empresa que ofrezca el coche como servicio simplemente no puede operar durante esos días. Hay que pensar en modos sobre cómo resolver eso, como por ejemplo reducir la velocidad de todos los coches. Es un problema muy complejo.

¿Qué impacto puede tener ese servicio de coches autónomos en los sistemas de transporte público? ¿Y en el tráfico/atascos de las ciudades?

Sí. En la ciudad que vivo, sin ir más lejos, no tenemos metro pero sí autobuses. Y en ciertos momentos éstos van siempre llenos de gente, mientras que durante el resto del día van vacíos. No es eficiente. Algo como unos "robo-taxis" podría resolver eso. Habría que tener en cuenta un enfoque más global, pero también depende de la ciudad y de su voluntad para luchar por ese problema. Hay que luchar con los consorcios de taxistas, con las empresas de transporte público, con los ayuntamientos... aunque sin duda recomendaría ni que sea tratarlo.

