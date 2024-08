Sonos lanzó una nueva app hace meses. Se está convirtiendo en el mayor desastre de su historia

Sonos ha metido la pata hasta el fondo. El conocido y reputado fabricante de altavoces lanzó una nueva versión de su aplicación móvil el pasado mes de mayo, pero resultó que aquella app era un desastre. Eso no debería ser un problema tan grave —para eso están las actualizaciones—, pero lo está siendo.

Una app terrible. Al poco de lanzarse, los clientes de Sonos comenzaron a protestar por la baja calidad de la app móvil en foros como Reddit, donde incluso un "megahilo" reúne en estos momentos 1.300 comentarios. El diseño visual era caótico, no había apenas opciones de accesibilidad, se eliminaron características como la alarma o el temporizador, y se eliminó el soporte para bibliotecas de música locales.

Caída de ventas y de las acciones. La debacle con el rediseño de la app ha provocado una caída en ventas de sus equipos —que ahora se controlan con esa nueva app— y desde el inicio de los problemas sus acciones han caído un 25% en bolsa. Aunque la empresa ha prometido que lanzará actualizaciones, sus clientes siguen estando frustrados y se muestran escépticos.

El CEO pide disculpas. Hace un mes el propio CEO de Sonos, Patrick Spence, reconoció los problemas y se disculpó por la situación causada. Aseguró que solucionar estos problemas es ahora mismo "la prioridad número uno" de la compañía. Ha habido diversas actualizaciones, pero el caos persiste, y la app tiene en estos momentos una puntuación de 1,5 sobre 5 en Google Play. Y eso no es todo.

Igual deberíamos relanzar la vieja app. La avalancha de quejas hizo que en Sonos consideraran una alternativa razonable: volver a la vieja aplicación —conocida como S2— mientras se seguía trabajando en solucionar los problemas de la nueva. El error está costándole a Sonos un dineral —entre 20 y 30 millones de dólares, según estimaciones del propio Spence—, pero resulta que esa idea tampoco sirve.

Espera, que no podemos. En una sesión AMA en Reddit, el CEO de Sonos explicaba cómo hasta hace poco tenía esperanzas en poder recuperar la vieja versión de la aplicación. Sin embargo, eso no era posible. Como él mismo explicaba a los usuarios de Reddit:

"El truco, por supuesto, es que Sonos no es solo la aplicación móvil, sino también el software que se ejecuta en los altavoces y en la nube. En los meses transcurridos desde el lanzamiento de la nueva aplicación móvil, hemos estado actualizando el software que se ejecuta en nuestros altavoces y en la nube hasta el punto de que hoy en día S2 es menos fiable y menos estable de lo que recuerdas. Después de realizar pruebas exhaustivas, hemos llegado a la conclusión de que volver a lanzar el S2 empeoraría los problemas, no los mejoraría. Estoy seguro de que esto es decepcionante. A mí me decepcionó".

Corolario: no lances una app hasta probarla bien. Spence añadió en un hilo en Threads que "a toro pasado, una cosa que está clara es que no deberíamos haber presentado un cambio tan grande tan rápidamente". Es sorprendente que una empresa de este calibre cometa un error tan grave: solo debería lanzarse un producto cuando ha sido probado y evaluado en profundidad. No solo eso: siempre debería existir la posibilidad de volver atrás por si algo falla en ese nuevo desarrollo.

En Xataka | Sonos Ace, análisis: son un primer intento, pero ya se han convertido en mis nuevos auriculares favoritos