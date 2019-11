Microsoft retrasa el lanzamiento de sus Surface Earbuds, sus auriculares inalámbricos llegarán hasta la primavera de 2020

En octubre pasado, durante el gran evento de hardware de Microsoft, que estuvo lleno de bombazos y donde incluso presentaron el Surface Duo, su móvil plegable con Android. La compañía aprovechó para anunciar el lanzamiento de los Surface Earbuds, sus primeros auriculares completamente inalámbricos, que llegarían a finales de este 2019.

Hoy Panos Panay, jefe de hardware Surface en Microsoft, confirmó que sus Surface Earbuds no se lanzarán este 2019 como se había dicho, sino que se retrasan hasta la primavera de 2020 en una fecha que se anunciará más adelante.

Product-making is about the relentless pursuit to get all the details right, which takes time…sometimes more than we planned on. To ensure we deliver the best possible experience for you, our fans & customers, Surface Earbuds will now launch worldwide in Spring 2020 #Surface