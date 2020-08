Los JBL Quantum llegan a España: precio y disponibilidad oficiales de los primeros auriculares gaming de JBL con ANC

El pasado CES 2020 JBL aprovechó para lanzar los JBL Quantum, su primera gama de auriculares gaming. Tiempo ha pasado desde entonces, pero finalmente la compañía se ha traído a España la gama completa. Siete auriculares, a cada cual más potente, cuyos precios parten de los 39,99 euros de los JBL Quantum 100 (los más básicos) y alcanzan los 249 euros para el modelo más potente e interesante, los JBL Quantum One.

Los dispositivos se pueden comprar desde ya a través de la web de la compañía y a continuación los vamos a conocer mejor, prestando especial a los JBL Quantum One. Estos son los modelos de gama alta y llegan con cancelación de ruido activa, un driver dinámico de 50 mm, generador de efectos RGB y tecnología JBL QuantumSPHERE 360, un sistema de seguimiento de sonido.

Los JBL Quantum One buscan conquistar al público gamer

JBL Quantum One.

Aunque en la tabla inferior podemos ver todas las especificaciones de los siete modelos que llegan a nuestras fronteras, vamos a centrarnos en el JBL Quantum One, que es la punta de lanza de la familia. Estos auriculares supraaurales pesan 369 gramos, por lo que no son precisamente ligeros y tiene un micrófono desmontable de 6 x 2,7 milímetros, por lo que podremos tenerlo conectado o no en función de nuestras necesidades. A diferencia de su hermano Quantum 800, los Quantum One no son inalámbricos, sino que tendremos que usarlos si o sí a través del puerto USB o mediante el jack de auriculares.

En su interior encontramos un amplificador de neodimio de 50 mm que, según JBL, ofrecen una experiencia más inmersiva "diseñada específicamente para gaming". A eso ayuda la tecnología Signature cuyo objetivo no es otro que crear una atmósfera más envolvente. Su respuesta de frecuencia es de 20 Hz - 40 KHz, bastante generosa, y tiene una sensibilidad de 95 dB a 1 KHZ, 1 mW. Como dato a destacar, los auriculares llegan con cancelación de ruido activa, así que tocará esperar para ver cómo se desenvuelven en una sesión de juego.

Como tecnologías reseñables, los JBL Quantum One cuenta con QuantumSPHERE 360, un sistema de posicionamiento de audio para PC. Según explican desde JBL, esta se vale de un sensor de un algoritmo, un sensor de seguimiento de cabeza y un micrófono integrado para modificar el posicionamiento de audio, algo que puede ayudar en según qué juegos. También es compatible con DTS Headphone X:2.0.

También merece atención QuantumEngine, el software de JBL (también solo para PC). Básicamente, es un panel de control que nos permite crear perfiles de usuario, modificar los ajustes del micrófono, activar los efectos RGB o crear los nuestros propio. Como otros software (véase el de Corsair), podremos acceder a un ecualizador y modificar el audio o usar uno de los seis perfiles predeterminados.

Todos los modelos de la gama Quantum se pueden usar con consolas, smartphones y PCs, pero los modelos Quantum One y 800, que son los más avanzados, están pensados para el ordenador, ya que solo allí funcionan algunas características, como QuantumEngine o la cancelación de ruido activa.

Ficha técnica de los JBL Quantum

JBL QUANTUM ONE JBL QUANTUM 800 JBL QUANTUM 600 JBL QUANTUM 400 DRIVER Driver dinámico de 50 mm Driver dinámico de 50 mm Driver dinámico de 50 mm Driver dinámico de 50 mm RESPUESTA DE FRECUENCIA 20 Hz – 40 kHz 20 Hz – 40 kHz 20 Hz – 40 kHz 20 Hz – 20 kHz RESPUESTA DE FRECUENCIA MICRÓFONO 100 Hz – 10 kHz 100 Hz – 10 kHz 100 Hz – 10 kHz 100 Hz – 10 kHz ENTRADA DE POTENCIA MÁXIMA 20 MW 30 MW 30 MW 30 MW SENSIBILIDAD 95 dB a 1 kHz, 1 mW 95 dB SPL a 1 kHz/1 mW 100 dB SPL a 1 kHz/1 mW 98 dB SPL a 1 kHz/1 mW SPL MÁXIMA 97 dB 93 dB 97 dB - SENSIBILIDAD MICRÓFONO -41 dBV a 1 kHz dB/Pa -40 dBV a 1 kHz dB/Pa -40 dBV a 1 kHz dB/Pa -40 dBV a 1 kHz dB/Pa IMPENDENCIA 32 ohmios 32 ohmios 32 ohmios 32 ohmios MICRÓFONO Unidireccional Unidireccional Unidireccional Direccional PESO 369 gramos 410 gramos 346 gramos 274 gramos ANC Sí Sí No No CONEXIÓN 3,5 mm USB tipo C 3,5 mm 2,4 GHz inalámbrico Bluetooth 5.0 3,5 mm 2,4 GHz inalámbrico 3,5 mm USB tipo C OTROS JBL QuantumSound Signature

Estéreo (cable de audio)

Window Sonic Spatial

JBL QuantumSurround Sound

DTS Headphone X: V2.0

JBL QuantumSphere 360

JBL QuantumEngine

RGB

Discord certificado

Balance Dual de Game-Chat

Micrófono con enfoque de voz JBL QuantumSound Signature

Estéreo (cable de audio)

Window Sonic Spatial

JBL QuantumSurround Sound

DTS Headphone X: V2.0

JBL QuantumSphere 360

JBL QuantumEngine

Discord certificado

Balance Dual de Game-Chat

Micrófono con enfoque de voz JBL QuantumSound Signature

Estéreo (cable de audio)

Window Sonic Spatial

JBL QuantumSurround Sound

DTS Headphone X: V2.0

JBL QuantumSphere 360

JBL QuantumEngine

Discord certificado

Balance Dual de Game-Chat

Micrófono con enfoque de voz JBL QuantumSound Signature

Estéreo (cable de audio)

Window Sonic Spatial

DTS Headphone X: V2.0

JBL QuantumSurround Sound

JBL QuantumSphere 360

JBL QuantumEngine

RGB

Discord certificado

Balance Dual de Game-Chat

Micrófono con enfoque de voz PRECIO 249 euros 199 euros 149 euros 99,90 euros

JBL QUANTUM 300 JBL QUANTUM 200 JBL QUANTUM 100 TAMAÑO DE DRIVER Driver dinámico de 50 mm Driver dinámico de 50 mm Driver dinámico de 40 mm RESPUESTA DE FRECUENCIA 20 Hz – 20 kHz 20 Hz – 20 kHz 20 Hz – 20 kHz RESPUESTA DE FRECUENCIA MICRÓFONO 100 Hz – 10 kHz 100 Hz – 10 kHz 100 Hz – 10 kHz ENTRADA DE POTENCIA MÁXIMA 30 MW 30 MW 20 MW SENSIBILIDAD 100 dB SPL a 1 kHz/1 mW 100 dB SPL a 1 kHz/1 mW 96 dB SPL a 1 kHz/1 mW SPL MÁXIMA - - - SENSIBILIDAD MICRÓFONO -40 dBV a 1 kHz dB/Pa -40 dBV a 1 kHz dB/Pa -42 dBV a 1 kHz dB/Pa IMPENDENCIA 32 ohmios 32 ohmios 32 ohmios MICRÓFONO Direccional Direccional Direccional PESO 245 gramos 245 gramos 220 gramos CANCELACIÓN DE RUIDO ACTIVA No No No CONEXIÓN 3,5 mm Adaptador de audio USB 3,5 mm 3,5 mm OTROS JBL QuantumSound Signature

Estéreo (cable de audio)

Window Sonic Spatial

JBL QuantumSurround Sound

JBL QuantumEngine

Discord certificado

Micrófono con enfoque de voz JBL QuantumSound Signature

Estéreo (cable de audio)

Window Sonic Spatial

JBL QuantumSurround Sound

JBL QuantumEngine

Discord certificado

Micrófono con enfoque de voz JBL QuantumSound Signature

Estéreo (cable de audio)

Window Sonic Spatial

JBL QuantumSurround Sound

JBL QuantumEngine

Discord certificado

Micrófono con enfoque de voz PRECIO 79,90 euros 59,99 euros 39,90 euros

Versiones y precio de los JBL Quantum

Como indicábamos anteriormente, los JBL Quantum llegan hoy a España, donde ya se pueden comprar en la web del fabricante. No se ha hecho mención a que vayan a llegar a otras tiendas como Amazon, pero actualizaremos cuando sepamos esa información. Dicho lo cual, los precios son los que siguen: