Estos peculiares auriculares de menos de 30 euros están enamorando a los entusiastas de los 'shooters'

La industria de los auriculares está en plena forma. Según la consultora estadounidense Grand View Research este mercado tenía en 2020 un volumen de facturación global de 34.800 millones de dólares, pero sus previsiones vaticinan que en 2027 esta cifra se incrementará hasta rozar los 127.000 millones de dólares. Ya quisieran para sí muchas otras industrias crecer con una tasa anual superior al 20%.

No cabe duda de que el auge de los smartphones ha reforzado la industria de los auriculares, pero con toda probabilidad los videojuegos también lo han hecho. Según Statista en 2020 los ingresos globales de la industria de los juegos para PC rozaron los 37.000 millones de dólares, mientras que las empresas que desarrollan videojuegos para móviles ese año facturaron nada menos que 77.000 millones de dólares.

La buena salud de estos mercados ha provocado que actualmente los jugadores tengamos a nuestro alcance un abanico de auriculares amplísimo. De hecho, es tan vasto que con frecuencia es difícil separar el grano de la paja y dar con la opción que resuelve mejor nuestras necesidades. Curiosamente hay unos auriculares de tipo intraauditivo que están haciendo mucho ruido en internet por una razón: están enamorando a los entusiastas de los shooters.

Qué tienen de especial los 7Hz Salnotes Zero de la empresa china Linsoul Audio

En China se están fabricando equipos de sonido de muy buena calidad. A este país le ha costado mucho abrirse paso en este mercado debido a que se ha visto obligado a combatir la percepción que defiende que los componentes de alta fidelidad diseñados y fabricados dentro de sus fronteras son de baja calidad. Y la percepción de la calidad es un factor muy importante en esta industria porque, precisamente, lo que nos propone a los entusiastas no es otra cosa que reproducir nuestro audio con la máxima calidad y la mayor capacidad expresiva posibles.

Los auriculares 7Hz Salnotes Zero están cosechando críticas muy positivas por su gran calidad

La marca Linsoul Audio tiene un porfolio de auriculares gigantesco, pero hay un modelo en particular, el 7Hz Salnotes Zero, que está cosechando críticas muy positivas por su gran calidad. Nosotros no hemos tenido la ocasión de probarlo (aún), pero no hemos podido resistirnos a hablaros de él debido al ruido que están haciendo estos auriculares y la unanimidad casi total que hay acerca de sus prestaciones. En las imágenes que ilustran este artículo podéis ver que son unos auriculares intraauditivos, pero tienen una peculiaridad que no debemos pasar por alto: al parecer rinden sorprendentemente bien con los shooters.

El analista que defiende con cierta vehemencia lo bien que se defienden los Salnotes Zero con los juegos de disparos es Dariusz Müller, un periodista alemán especializado en sonido. Según él estos auriculares consiguen reproducir con mucha precisión la escena sonora y no enfatizan el extremo grave en exceso (algo que desafortunadamente sí hacen muchos auriculares que tienen un marcado carácter efectista), lo que permite al jugador identificar claramente la posición de sus oponentes gracias al ruido que emiten sus pasos. En los shooters estas cualidades pueden marcar la diferencia.

Según Müller en el diseño de los Salnotes Zero ha intervenido Crinacle, un experto en sonido muy activo en las redes sociales que publica análisis de auriculares muy bien atinados. En cualquier caso, las características de estos intraauriculares reflejan que deberían rendir bien también con música, y no solo con los juegos de disparos. En la página de producto de Linsoul Audio podemos ver que parecen estar bien acabados (su recinto es metálico), y su transductor electrodinámico incorpora un diafragma de metal compuesto de 10 mm de diámetro.

Las características de estos intraauriculares reflejan que deberían rendir bien con música

Otro detalle atractivo que merece la pena que no pasemos por alto consiste en que su cable es extraíble, y, como colofón, según Linsoul su respuesta en frecuencia es inusualmente plana. Pintan tan bien que nosotros estamos deseando probarlos. Podemos conseguirlos directamente en la página web del fabricante, pero en Europa también están disponibles en la filial alemana de Amazon con un precio de 28,99 euros. Si realmente son tan buenos como asegura Müller merecerá la pena que los jugadores y los melómanos los tengamos en cuenta.

Más información: Linsoul Audio