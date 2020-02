Este nuevo dispositivo de Sony es un híbrido muy retro entre mando a distancia y altavoz inalámbrico

Los mandos a distancia han tenido su evolución en conjunto con las televisores, viendo que actualmente integran botones específicos para lanzar servicios de VOD como Netflix o asistentes virtuales como Google Assistant. Pero la idea de Sony es que el suyo, además de universal, se un híbrido con un altavoz inalámbrico.

Un curioso producto que llega en plena era de los altavoces inalámbricos, impulsada por la integración de los asistentes virtuales. Si bien no es el caso de este dispositivo (que no integra asistente), la estética y sus especificaciones no pasan desapercibidas.

Pensado para escuchar de manera clara la voz humana

Se trata del SRS-LSR200, un control remoto para cualquier televisor (y no sólo los de la compañía japonesa) a un altavoz pegado, o viceversa. Con un diseño que parece beber del SRS-X11, también con correa y toque retro, pero que en su parte superior incorpora los botones para interactuar con el televisor.

En su interior hay dos altavoces estéreo de 2 vatios y uno dedicado al tratamiento de la voz humana, de modo que la voz humana se discrimina del resto de sonidos para lograr una mayor claridad. Así, está pensado para que llevemos el audio del televisor a cualquier sitio de la casa (con un rango de 30 metros), de modo que el SRS-LSR200 se comunica con su base con red inalámbrica de hasta 2,4 GHz, pudiendo reproducir sonido sin que se cancele el del televisor.

Integra una batería que promete 13 horas de autonomía (con una carga de tres horas), cargándose en esa base que comentábamos. Pesa un total de 630 gramos e incorpora minijack para auriculares, y no llega a ser resistente al agua, pero sí a salpicaduras (IPX2).

Según la web del producto, lo que buscan es que sea cómodo y práctico de usar, de modo que sus usuarios lo puedan agarrar fácilmente y que nadie se pierda el sonido procedente del televisor, pensando en usuarios como personas de avanzada edad (de ahí el diseño intuitivo de la parte del mando). El fabricante habla de una conectividad sin cortes y con baja latencia, asegurando que así no habrá retraso entre el sonido de la tele y el altavoz, y aunque está pensado para usarse inalámbricamente también es posible conectarlo con cable.

Lo de los dibujos para explicar las características nos ha ganado.

De momento, eso sí, se ha lanzado en el mercado japonés. Estará a la venta a partir del 22 de febrero en Japón por 20.000 yenes (unos 167 euros al cambio), y no sabemos si lo lanzarán internacionalmente. Desde luego, es curioso además de bonito.