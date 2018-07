Los auriculares USB-C y el caos: no todos son compatibles con todos los móviles con este conector

Decíamos que el conector USB-C es el peor estándar de la historia, y esa leyenda se agranda cuando uno habla por ejemplo de la eliminación del minijack de nuestros móviles.

La ausencia del tradicional conector de 3,5 mm para la toma de de auriculares ha provocado que los fabricantes apuesten por auriculares inalámbricos, por adaptadores o por auriculares que directamente usan el puerto USB-C. Lo irónico del tema es que estos últimos no siempre son compatibles con otros móviles con ese puerto USB-C que lo iba a cambiar todo.

Nuestro querido conector de 3,5 mm sigue dando mucha guerra, pero lo cierto es que cada vez más fabricantes lo eliminan de sus dispositivos. Algunos de quienes lo eliminan incluyen en esos móviles unos auriculares con conector USB-C o, en su defecto, un adaptador de conector de 3,5 mm a USB-C, algo de agradecer si quieres disfrutar de música en ese dispositivo desde el primer momento.

I have three USB-C headphones from Huawei, Xiaomi and OnePlus.



None of them work with phones of the other brands pic.twitter.com/7lbeIpe7zg