Yuka: en qué se basan y qué criterios siguen las recomendaciones de la aplicación nutricional de moda

Uno nunca sabe si está comiendo bien, por eso hay tantas dietas diferentes. También hay innumerables productos que dicen ser "sanos", pero no siempre lo son. Ante estas dudas es cuando surgen aplicaciones como Yuka, una herramienta que se ha colocado entre las más descargadas y nos plantea una solución sencilla: escanear el código de barras del producto y recibir una puntuación sobre si es saludable.

Excelente, bueno, malo o mediocre. Con estas cuatro descripciones tan sencillas, Yuka clasifica y puntúa miles de productos en función de si es bueno para nuestro cuerpo. ¿Tiene grasas saturadas y azúcar? Malo. ¿Tiene proteínas y fibra? Bueno. Aquí os explicamos el método de Yuka para realizar sus puntuaciones nutricionales, unas que expertos como Raquel Rodríguez, directora de Vitónica, consideran "bastante poco creíbles".

Un sencillo código de colores y tres criterios para evaluar alimentos

Yuka, con más de 5 millones de descargas solo en Android, utiliza la cámara del móvil para escanear alimentos y mostrarnos información y recomendaciones. Funciona con alimentos, pero también bebidas, cosméticos y productos de higiene. La aplicación nos dirá si es saludable, qué alternativas tenemos y qué componentes tiene. Pero lo más llamativo es su sistema de clasificación de los productos. A través de un sencillo sistema de colores y cuatro niveles, nos da un código de color y una puntuación del 0 al 100 con lo positivo que es para nuestra salud ese artículo.

Yuka puntúa lo saludable que es un producto en base al valor de NutriScore (60%), la presencia de aditivos (30%) y el carácter ECO del producto (10%).

Para evaluar estos alimentos se basa en tres criterios diferentes. En primer lugar su calidad nutricional según NutriScore (60%), la presencia de aditivos (30%) y el carácter ecológico del producto (10%). En base a estos factores proporcionan su puntuación, una que aseguran es 100% independiente de las marcas ya que su modelo de negocio gira entorno a una suscripción premium con funciones añadidas. En el caso de los cosméticos, también se evalúa el producto contando con sus riesgos potenciales como disruptor endocrino, cancerígeno, alérgeno o irritante.

La aplicación adicionalmente explica que tiene en cuenta las opiniones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, de la Agencia Francesa para la Alimentación y Salud, de la Clasificación Integrada de Revistas Científicas, así como otros estudios independientes.

Cómo funciona NutriScore

NutriScore es un nuevo sistema de etiquetado de alimentos ideado para ayudar a facilitar la elección de productos dentro de la alimentación. Se trata de un sistema de cinco colores y cinco letras para diferenciar los productos más saludables de los que lo son menos. Siendo la letra E y el color rojo para los menos saludables y la letra A y un verde oscuro para los mejores.

Para realizar el cálculo de la puntuación, NutriScore tiene en cuenta los nutrientes positivos y negativos en base a la información declarada por 100g o 100ml de producto. Fijándose en la cantidad de calorías, de azúcares simples, de proteínas, grasas saturadas, sodio, fibra y porcentaje de frutas y verduras por cada 100 gramos del producto analizado.

Según la cantidad relativa de cada una de estas variables, se asigna una puntuación por nutriente. Imagen de AECOC

El Ministerio de Sanidad anunció su implantación, pero como una información alimentaria complementaria y voluntaria. Como explica Raquel, "NutriScore tiene algunos fallos, pero es el sistema que siguen la mayoría de aplicaciones móviles que se dedican a analizar alimentos".

Estamos ante un formato visual y de fácil comprensión, como así parecen indicarlo algunos estudios que lo sitúan entre los modelos más sencillos para el consumidor. Un modelo que también se utiliza en Francia con buenos resultados.

Los problemas de NutriScore

"Personalmente lo que menos me cuadra es que dé una valoración basada en parte sobre si un producto lleva o no aditivos. Esto puede dar a entender al consumidor que el hecho de que un producto lleve aditivos lo hace menos saludable, cuando esto no es así. Los aditivos que están en los productos del mercado son seguros para el consumo humano y necesarios en el caso de muchos productos si hablamos de conservación", explica Raquel.

"El problema principal de NutriScore es que valora los productos no por categorías, sino globalmente. Es decir, que puede comparar un aceite de oliva con una galleta. Cuando evidentemente el aceite de oliva va a tener muchas más grasas que una galleta que venden como saludable (el aceite ES una grasa); pero eso no quiere decir que el aceite de oliva sea menos saludable que cualquier galleta, cuando la app, valorando la cantidad de grasas, te dirá que sí." Raquel se refiere al problema de NutriScore con los productos de un único ingrediente, un problema que "arreglaron con el aceite, pero sigue pasando con otros productos".

Otro aspecto donde falla la aplicación de Yuka según Raquel es que "la aplicación valora lo “eco” como “más saludable”, cuando tampoco tiene por qué serlo. “Eco” simplemente hace alusión a un tipo de cultivo, pero no tiene relación con que el producto sea más o menos saludable".

"Lo que mejor funciona es la educación nutricional"

"Siempre ha habido aplicaciones de este tipo, la más antigua que recuerdo es MyFitnessPal", comenta Raquel. "Sinceramente creo que sí tienen recorrido porque para el consumidor es una manera sencilla de tener una idea de si un alimento es o no saludable. Ahora bien, debería ir por delante la educación nutricional y el hecho de comprar más alimentos frescos y menos productos procesados".

"Lo que mejor funciona, más allá de las apps, es la educación nutricional, porque hay que tener también en cuenta el contexto de cada persona y el contexto en el que se consume el producto en cuestión. Una crema de frutos secos puede tener muchas grasas (de forma natural, los frutos secos contienen muchas grasas de por sí) y ser muy calórica, pero si su consumo es esporádico no tiene por qué ser una mala elección de producto".

Yuka es la aplicación de este estilo más popular estos días, pero Raquel nos recomienda fijarnos en CoCo. Se trata de otra app para elegir los mejores alimentos en el supermercado, pero a diferencia de Yuka se basa en dos puntuaciones. "CoCo por lo menos lleva NutriScore y NOVA, que te habla del grado de procesamiento de los alimentos, y ya es algo más".

NOVA es una clasificación que hace referencia al grado de procesamiento de los diferentes productos que podemos encontrar en el supermercado. Una app que está renovando su puntuación y aunará el sistema NOVA, la clasificación por categorías de alimentos de la OMS, el sistema de advertencias chileno y el factor humano, prescindiendo de NutriScore.

