La última beta de WhatsApp para Android ya permite silenciar los grupos para siempre

Los grupos de WhatsApp se pueden silenciar desde hace mucho tiempo. Hasta el momento, las opciones que nos ofrece la popular aplicación de mensajería son ocho horas, una semana o un año, pero no da ninguna opción para silenciar un grupo para siempre. Sin embargo, eso parece estar cerca de acabar.

Tal y como adelanta WaBetaInfo, WhatsApp acaba de publicar una nueva beta en Google Play Store, la versión 2.20.201.10, para ser exactos, y en ella se han implementado una serie de funciones entre las que destaca la opción para silenciar un grupo para siempre. Ahora bien, se ha hecho un pequeño sacrificio por el camino: no se pueden silenciar los grupos durante un año.

Según expone WaBetaInfo, en la versión 2.20.201.10 de la beta de WhatsApp, la app está activando a algunos usuarios una nueva opción en el menú de silenciar: "Para siempre". Esta opción, como su propio nombre indicia, permite silenciar un grupo hasta el final de los tiempos y, por lo tanto, no recibir notificaciones o avisos de ningún tipo (salvo que nos mencionen, claro). La única forma de saber si hay mensajes nuevos será entrando en la app.

Esta opción sustituye al año, que hasta el momento era (y es, al menos hasta que esta nueva opción llegue a la app estable) el periodo más largo contemplado por WhatsApp. Por el momento no hay noticias sobre su llegada a la versión estable y oficial que hay en Google Play y, ciñéndonos al historial de WhatsApp, pueden pasar entre unos cuantos días o varios meses. Tampoco hay novedades sobre su llegada a iOS.

