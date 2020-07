WhatsApp permitirá (por fin) silenciar grupos para siempre

Pocas funciones se me ocurren más solicitadas en WhatsApp durante años que el poder silenciar un grupo para siempre, al nivel de poder usar WhatsApp en multiplataforma. Ahora, una nueva funcionalidad ha aparecido en la beta de WhatsApp para Android, según la cual podremos finalmente silenciar un grupo para siempre y no con un límite de tiempo de un año como hasta ahora.

Hasta ahora cuando deseábamos silenciar un grupo para que no lleguen notificaciones de él podíamos escoger entre tres opciones. Estas tres opciones eran ocho horas, una semana o un año. Esencialmente lo que WhatsApp ha hecho es sustituir un año por para siempre. Por lo tanto, podremos silenciar un grupo durante ocho horas, durante una semana o para siempre.

Vía WaBetaInfo.

La nueva característica de momento aparece en la beta de WhatsApp en Android, en la versión 2.20.197.3 de la aplicación. Aún no hay rastro de ella en la beta de iOS. Evidentemente tampoco aparece en la versión definitiva de WhatsApp aún. ¿Cuándo lo hará? Seguramente en cuestión de semanas, las nuevas funciones que aparecen en las betas tardan unas cuantas semanas en llegar a la versión definitiva para todos los usuarios, una vez han sido probadas lo suficiente y no dan problemas. Siendo una funcionalidad menor, no debería por qué tardar mucho.

Cada vez mayor control en la gestión de grupos

Durante estos últimos dos años WhatsApp ha estado implementado nuevas funcionalidades especialmente enfocadas a la gestión de los grupos. Los grupos pueden ser muy útiles pero a la vez tremendamente molestos si hay demasiada actividad en ellos o si directamente no hemos solicitado estar en uno de ellos. Son algunas de las cosas que los ingenieros de WhatsApp buscan solucionar.

En abril de 2019 uno de los grandes cambios llegó a la gestión de grupos cuando WhatsApp permitió elegir quién nos añade a un grupo. Hasta entonces cualquiera podía hacerlo sin nuestro permiso, ahora podemos escoger entre todos, nuestros contactos o nadie. Esto automáticamente reduce de forma drástica la entrada en grupos no deseados o solicitados.

Otra característica curiosa para los grupos tiene que ver con los administradores. Desde hace un tiempo es posible escoger quién puede y quién no puede escribir en un grupo. Esta funcionalidad permite reducir los mensajes no deseados y el ruido en una conversación, o directamente aprovechar el grupo como un canal de difusión de una sola dirección.

Vía | WaBetaInfo