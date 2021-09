Twitter presenta Communities, su versión de Facebook Groups y Reddit donde se habla de temas concretos y se entra por invitación

El Twitter que conocíamos hace 5 años es muy diferente del Twitter que tenemos ahora. Con la llegada de funciones como Spaces, los Fleets o el servicio de pago Twitter Blue, Twitter ha evolucionado a algo más que simplemente enviar tweets. Lo último con lo que están experimentando es Communities, una especie de grupos donde se entra sólo por invitación.

A partir de hoy mismo los usuarios pueden ser invitados a una serie de comunidades dentro deTwitter. Estas comunidades están relacionadas con temas concreto como perros, astronomía o sneakers. Una vez dentro, los tweets que aparecen están relacionados con ese tema en concreto y se puede enviar tweets sólo a personas de esa comunidad o a todos los seguidores como de normal.

imagine an alternate timeline where everyone just gets you



say hi to Communities—the place to connect with people who Tweet like you. testing now on iOS and web, Android soon! pic.twitter.com/TJdKwUa4D2