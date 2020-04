Todas las formas para pagar en tiendas con el teléfono móvil

Vamos a hablarte de los principales servicios con los que puedes pagar a través de tu teléfono móvil en tiendas, algo que con el paso de los años se va normalizando y que cada vez es más sencillo, siempre que tengamos un teléfono y app compatible.

Actualmente, en España, las posibilidades siguen sin ser demasiado amplias. No obstante, es bueno conocer las alternativas y métodos que tenemos para pagar con e teléfono en tiendas. Recopilamos pues las principales aplicaciones y servicios relacionadas con el pago móvil.

Apple Pay y Google Pay

Nuestra principal recomendación, siempre que nuestro banco lo permita, es apostar por los servicios nativos de los dos grandes sistemas operativos móviles. Apple Pay en el caso de los iPhone y Google Pay en el caso de Android. Si hablamos de iOS Apple Pay viene preinstalado de forma nativa, por lo que no tenemos más que añadir nuestras tarjetas para empezar a funcionar.

Apple Pay se integra directamente en el iPhone desde el principio. En el caso de Google Pay puede ser necesaria su descarga desde la tienda de aplicaciones. Es compatible con otros servicios de pagos del fabricante y puede sustituirlos

El caso de Android es distinto, ya que tu móvil podría no traerlo instalado. En este caso, no hay más que descargar la aplicación desde Play Store y empezar a trabajar con ella. Ambos servicios son compatibles con los principales bancos españoles y permiten pagos mediante NFC, por lo que podemos utilizar el teléfono a modo de tarjeta.

En ambos casos podemos añadir también tarjetas de fidelización aparte de nuestras tarjetas bancarias. Del mismo modo, ambas son compatibles con los sistemas biométricos de los teléfonos, así que podemos utilizar reconocimiento facial o lector de huellas para identificarnos.

Samsung Pay

Huawei, LG e incluso OnePlus tienen disponibles o trabajan en sus propios servicios de pagos móviles. No obstante, a día de hoy, tan solo Samsung Pay es compatible en nuestro país. Esta solución fue pionera en nuestro país, siendo lanzada incluso antes que los respectivos servicios de Google y Apple.

Samsung Pay es un servicio restringido a dispositivos móviles y relojes inteligentes de la compañía. No podemos usarlo en teléfonos móviles Android de otras compañías

Samsung Pay tan solo funciona si tienes un dispositivo de la compañía, ya que está especialmente desarrollado para terminales de Samsung. Es por ello que cuenta con la protección de Knox, la tecnología de Samsung que monitoriza el teléfono en busca de amenazas para la seguridad desde hace unos cuantos años.

Al igual que en Apple Pay y Google Pay podemos añadir nuestras distintas tarjetas bancarias, amén de poder añadir tarjetas de fidelización. Cuenta asimismo con la ventaja de Samsung Rewards, un programa de recompensas en el que acumulamos puntos con cada compra

Apps de bancos tradicionales y online

La inmensa mayoría de aplicaciones de banco tradicional permiten realizar pagos a través de las mismas en el caso de Android. Esto nos permite pagar en tiendas sin necesidad de instalar Google Pay, aunque la principal limitación aquí es que dependemos de la propia calidad de la aplicación. Algunas permiten pagar con la app en segundo plano, otros requieren que las tengamos abiertas, etc. Para comprobar si nuestro banco tiene o no aplicación no tenemos más que buscar su nombre en Google Pay.

En algunos casos, será necesario descargar una aplicación aparte para los pagos, como BBVA Wallet, Caixabank Pay, Santander Wallet, etc. Esto permite a las entidades bancarias gestionar todo el proceso de pagos móviles desde una aplicación separada, en la que se puede llevar un cómo registro de las compras online, sistemas de puntos y demás.

Por último encontramos las aplicaciones de banca online. Revolut, Evo Banco, Imaginbank, etc, Este tipo de bancos que funcionan online tienen integrado el sistema de pagos directamente en la app, sin necesidad de descargar aplicaciones de terceros. En el caso de opciones como Revolut incluso podremos disfrutar de condiciones especiales cuando realizamos pagos móviles en el extranjero, por lo que es conveniente echar un ojo a las condiciones de cada banco en estos casos.

Bizum

Bizum no es una aplicación como tal, sino un sistema de envío de dinero entre particulares. No obstante, pese a no ser un sistema de pago tradicional como una tarjeta de crédito o débito, cada vez más tiendas empiezan a permitir pagos mediante esta vía. En este caso tendremos que consultar el listado de bancos compatibles con Bizum y, en caso de que nuestro banco lo sea, activar la función.

En el caso de que la tienda acepte Bizum, no tendremos más que introducir el número de teléfono de la misma para realizar el pago de forma inmediata

El sistema de activación puede depender del banco, aunque generalmente basta con verificar unos pocos datos desde la propia aplicación. Bizum nos permitirá pagar en las tiendas que lo permitan así como enviar dinero entre particulares. La principal ventaja de este servicio es que es instantáneo, por lo que el dinero se recibe en el mismo momento en el que se envía.

Twyp

Twyp es una aplicación creada por el banco ING para, principalmente, enviar dinero entre particulares de forma sencilla. La principal ventaja que tiene a la hora de realizar pagos con el móvil es que la app permite descargar una tarjeta de prepago con la que podemos pagar con contactless. Hay algo de "trampa" por aquí, ya que el pago se realiza mediante Google Pay y no mediante la propia app, pero es interesante conocer este servicio como complemento al propio Google Pay.

Si tienes alguna duda sobre los bancos compatibles con los bancos y servicios descritos puedes consultar nuestra megaguía sobre pagos móviles, en la que tienes el listado completo de bancos compatibles.