Spotify afirma que Apple está frenando la última actualización de su app. La que incluye links para suscribirse desde la web

1.800 millones de euros. Esa es la multa que la Comisión Europea ha impuesto a Apple para, de alguna manera, zanjar le caso Spotify vs. Apple, un caso que abordaba las comisiones y los links externos para suscribirse sin pagar la comisión de la App Store. Cabría esperar que con la multa y la entrada en vigor de la DMA esta situación fuese a menos, pero no. Y es que Spotify ha vuelto a verter acusaciones contra la compañía de Cupertino, esta vez de frenar la última actualización de su app, una actualización que incluía, precisamente, lo que Apple debe permitir con la DMA.

"Eh, te puedes suscribir en mi web". Spotify ha querido poner a prueba las nuevas normas de la App Store. Según informó la compañía, el pasado 5 de marzo se desplegó una nueva actualización en la versión europea de la app que incluía información de los precios de las suscripciones y enlaces externos para pagar desde la web de Spotify. Eso, hace unos años, habría sido fatal y si no que se lo digan a 'Fortnite'. Sin embargo, con las nuevas normas y con la DMA por delante, todo perfecto.

Esa actualización no ha llegado. Como ya sabemos, Apple revisa las actualizaciones de las apps para verificar que todo está bien. Pues según expone Spotify en un correo enviado a la Comisión Europea al que ha tenido acceso The Verge, Apple "no ha reconocido ni respondido a la solicitud de Spotify". También afirman no haber recibido respuesta por parte de Apple desde que se envió la actualización.

Comisión, haga algo. En el mismo correo, Spotify asegura que esto es "un ejemplo más de cómo Apple, si no se le controla, intentará eludir y/o incumplir la decisión de la Comisión". Además, afirma que "dado el historial de Apple, a Spotify le preocupa que el retraso de Apple sea intencionado y tenga como objetivo retrasar o evitar por completo el cumplimiento". Es por ello que desde Spotify instan a la Comisión Europea a ponerse en contacto con Apple e intervenir.

Revisiones en un día. Y esto, en otro contexto, quizá habría pasado por debajo del radar, pero la situación es la que es. El pasado 4 de marzo, Apple se defendió de las acusaciones de Spotify afirmando que la plataforma no pagaba nada a Apple, que había hecho uso de sus herramientas y tecnologías sin pagar nada y que habían revisado 421 versiones de la app, muchas veces en el mismo día a petición de la plataforma. Según afirma Jeanne Moran, portavoz de Spotify:

"Ya han pasado nueve días y todavía estamos esperando noticias de Apple sobre la presentación de nuestra aplicación para mostrar a los consumidores de la UE los precios y un enlace a nuestro sitio web, que ahora estamos autorizados a hacer por la decisión de la Comisión Europea sobre el caso de streaming de música [...] El retraso de Apple choca directamente con su afirmación de que las revisiones de las aplicaciones enviadas se realizan en 24 horas, y también va en contra del calendario de adopción establecido por la Comisión".

Desde Apple no tienen nada que compartir por el momento.

