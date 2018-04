Según este test de inglés de Alexa y el MIT tengo un nivel 'advanced' (y Cambridge dice que es verdad)

Imagina que vas a una entrevista de trabajo y te hacen la típica pregunta: nivel de inglés. Probablemente muchos lo pasarán mal defendiendo su "inglés medio" mientras la empresa que busca reforzar su plantilla quiere certezas para su fichaje.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha desarrollado junto a ABA English, una escuela de inglés online, una aplicación que funciona con Alexa y que mediante una conversación por voz determina tu nivel de inglés en menos de cinco minutos. Lo hemos probado en un Amazon Echo Show y, según el certificado que tengo de la Universidad de Cambridge, el test ha acertado.

Un examinador escondido en una interfaz

Probablemente gracias al boom de los asistentes de voz, cada vez estamos más familiarizados a hablarle a la pantalla de nuestro dispositivo. Por esa misma razón, cuando me animaron a probar el test de inglés yo veía simplemente un Amazon Echo Show encima de la mesa al que le tuve que decir "Alexa, launch english test".

A partir de ahí empezamos a hablar. Alexa me iba haciendo preguntas y yo tenía que indicarle la letra de una de las cuatro respuestas (A, B, C ó D) y aclarársela después en alto. Por ejemplo, la primera pregunta es para qué quiero aprender inglés, y las opciones eran "Work (A), Travel (B), School (C), Leisure (D)". Yo acabé respondiendo "B, Travel". La interfaz de la aplicación y que vemos en la pantalla del Echo es así:

Las siguientes preguntas eran una mezcla cuestiones personales (en qué momento del día me concentro mejor, a qué me dedico, en qué contextos usaré más el inglés...) mezcladas con ejercicios de ortografía y gramática como estos:

De lo que no eres consciente es de que, al mismo tiempo que respondes, Alexa te está escuchando y tú a ella, por lo que estás haciendo sin darte cuenta (o al menos no de la forma tradicional en la que te examinan de inglés) un "listening" y un "speaking", además de los citados ejercicios de ortografía y gramática en los que tienes que escuchar, leer y comprender lo que se está diciendo.

El test no te dice cómo lo estás haciendo para no influirte ni desanimarte

Y aquí es donde está el truco: Alexa no te va diciendo los resultados del test. En ningún momento de la prueba sabes si lo estás haciendo bien o mal, pero, según nos confirmó Brian Subirana, director del Laboratorio Auto-ID del MIT, el asistente se adapta al nivel de la persona y va cambiando las pruebas dependiendo de ello. De hecho, Brian nos aseguró que cuanto más gente acabe usando este test, más se acabará perfeccionando porque usa inteligencia artificial y machine learning para depurar respuestas e incluso acentos.

¿Qué pasa si alguien tiene muy poco nivel y no es capaz de entender a la primera lo que Alexa dice? María Perillo, directora académica de ABA English, nos aclaraba que en esas situaciones Alexa volvería a repetir la pregunta varias veces e incluso si la persona sigue sin comprender, el asistente seguiría adelante con otras pruebas para evitar la sensación de fracaso o vergüenza.

Al final de mi prueba Alexa me dijo que tenía un nivel "Advanced", que corresponde con el certificado que tengo de Cambridge. El test llevó menos de cinco minutos, es capaz de identificar seis niveles de inglés diferentes (desde un A1 hasta un C1) y está disponible gratis en beta en Amazon, aunque necesitarás un dispositivo compatible con Alexa para que funcione.

¿Un sustituto del profesor de inglés?

Se calcula que en 2020 el negocio de aprender inglés generará más de 30.000 millones de dólares en todo el mundo. Y el propio British Council reconoce que más de un cuarto de la población mundial, unos 2.000 millones de personas, hablarán inglés de aquí a dos años.

Por tanto, es un negocio lucrativo en el que, como en otros sectores, se está introduciendo la tecnología, lo que puede despertar temores, como que un asistente como Alexa pueda transformarse en nuestro profesor particular de inglés, sin tener que salir de casa y sin tener que pasar vergüenza delante de un humano.

La tecnología de este test no pretende usarse como sustituto de los profesores de inglés, sino como un complemento

¿Es esta aplicación de Alexa y del MIT un arma secreta para acabar con los profesores de inglés en el futuro? María Perillo, que vive de enseñar inglés en ABA English y que ha participado en el desarrollo de esta aplicación, enseguida nos respondió que no: "No pretendemos sustituir al profesor, sino ofrecer un complemento para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje".

De hecho, nos acabó reconociendo que su objetivo con este test es que quienes lo hagan acaben apuntados a sus cursos de inglés, en los que trabajan decenas de profesores humanos.

No obstante, aproveché para preguntarle a Brian Subirana, experto en modelos computacionales y enseñanza e implicado también en el desarrollo de este test, qué posibilidades reales ve de que la inteligencia artificial, a través de asistentes como Alexa, pueda acabar jugando un rol principal en la enseñanza de idiomas: "Las posibilidades son enormes y todavía quedan años para descubrir el verdadero potencial de esto, pero hay factores como la empatía o la psicología aplicados a la enseñanza que me cuesta creer que lleguen pronto a una inteligencia artificial".

Acabemos aprendiendo inglés con asistentes virtuales o no, la realidad es que el negocio tradicional de las academias está cayendo mientras que la enseñanza online está creciendo. Se estima que sólo el inglés online supondrá un negocio de casi 4.000 millones de dólares en dos años, unas cifras demasiado suculentas como para que los Google, Amazon o Apple de la vida no quieran sacar tajada con asistentes o soluciones de e-learning.

