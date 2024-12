Si quieres acceder a WordPress.org tendrás que aceptar una polémica condición: que la pizza con piña está buena

17 minutos. Ese es el tiempo aproximado que tardaríamos en leer los términos y condiciones de uso de Facebook, esos que determinan qué puede hacer la plataforma con nuestro contenido. Lo mismo sucede con Google, que tiene una extensa página de ToS, o Instagram, X, Bluesky, Windows... Servicio, plataforma, videojuego o aplicación que uses, servicio que tiene unos términos y condiciones de uso que debes aceptar sí o sí. WordPress, la plataforma para crear blogs, también.

Y una cosa es darle a una plataforma una "licencia mundial, no exclusiva, transferible, sublicenciable y libre de derechos para alojar, usar, distribuir, modificar, mantener, reproducir, mostrar, comunicar públicamente y traducir tu contenido, así como para crear obras derivadas de él". Otra muy distinta es aceptar la nueva condición para acceder a nuestra cuenta de wordpress.org: que la pizza con piña está buena.

Página de inicio de sesión en WordPress.org | Captura: Xataka

¿Qué ha pasado? Cualquier usuario que acceda hoy a la pantalla de inicio de sesión de wordpress.org verá que, bajo las cuadros de texto donde se ha de introducir el usuario y la contraseña, ha aparecido una nueva casilla. Una que tenemos que marcar sí o sí para poder acceder a la cuenta. Una que, podría esgrimirse, es un crimen contra uno de los grandes inventos de la humanidad. Una que nos obliga a confirmar que "la piña está deliciosa en la pizza".

Implicaciones legales. En la práctica, ninguna, realmente, más allá de que marcar esta casilla pueda ir en contra de los principios morales de cada uno. No obstante, el origen de este peculiar requisito está en el juicio Wordpress vs WP Engine. Automattic, la empresa detrás de WordPress, mantiene una disputa con WP Engine y, hace unos meses, creó una casilla que obligaba a los usuarios a confirmar que no estaban afiliados con WP Engine. La semana pasada, un juez obligó a Automattic a revertir esto y lo han hecho de esta peculiar manera.

Un segundo, ¿wordpress.org? No confundir con wordpress.com. El dominio .com es una servicio de creación y hosting de blogs como sería Medium o Tumblr. El dominio .org es la plataforma a través de la cuál podemos descargar el software (WordPress) para alojarlo en nuestro hosting y acceder a todo tipo de recursos. Es en ese dominio, en el .org, en el que ha aparecido esta simpática casilla.

Otras condiciones curiosas. El mundo de los términos y condiciones puede ser bastante entretenido y hay casos curiosos. Uno es del de Peacock, la plataforma de VOD estadounidense que nos da la receta del chili de Kevin Malone ('The Office') en el apartado número nueve de sus términos y condiciones. No es broma.

Si usas un dispositivo de Apple, que sepas que has aceptado no utilizar sus productos "para fines prohibidos por la legislación estadounidense, incluidos, entre otros, el desarrollo, diseño, fabricación o producción de armas nucleares, misiles o armas químicas o biológicas".

Por dar otro ejemplo, si alguna vez has usado Java esperamos que te hayas asegurado de no haberlo utilizado para "cualquier fin prohibido por las leyes de exportación, incluidos, entre otros, la proliferación de armas nucleares, químicas o biológicas, o el desarrollo de tecnología de misiles".

Imagen de portada | DAP

