Probamos Immuni, la primera app oficial europea de seguimiento de contactos basada en el sistema de Apple y Google

Italia ha publicado hoy Immuni, la primera aplicación oficial europea de rastreo de contactos ofrecida al público en utilizar el sistema de "notificación de exposiciones al COVID-19" de Apple y Google. Desde las tiendas Google Play Store (Android) y Apple App Store (iOS) está disponible para descargar gratuitamente. Desde Xataka hemos querido probarla para comprobar cómo son estas aplicaciones de contacto y tener una idea de lo que podríamos tener en nuestro país, ya que desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial se trabaja en una aplicación similar para España.

Immuni, la aplicación italiana de seguimiento de contacto

Pese a estar limitada al territorio italiano, lo cierto es que Immuni puede descargarse sin problemas. Además, la aplicación aparece traducida al español. Según describe el Gobierno italiano, la aplicación ha sido desarrollada cumpliendo con la legislación europea en materia de privacidad, del mismo modo que otras aplicaciones como la de Letonia o Suiza que estos días también han lanzado su app.

La aplicación es uno de los primeros ejemplos que tenemos de cómo funcionará el sistema de notificaciones por exposición de Apple y Google. Con ella, un usuario podrá recibir alertas cuando haya estado en contacto con usuarios potencialmente contagiados.

La aplicación Immuni está disponible en varios idiomas, entre ellos el español.

Por el momento los servicios de notificación no están activos, aunque la aplicación sí funciona correctamente a nivel de menús. A partir del 8 de junio, las autoridades sanitarias de las regiones de Abruzzo, Liguria, Marche y Puglia iniciarán gradualmente el sistema de notificaciones.

Al abrir la aplicación nos aparecerá la política de privacidad que deberemos aceptar.

Antes de iniciar la aplicación se nos pedirá aceptar la política de privacidad, para lo cual deberemos marcar que somos mayores de 14 años.

Estas son las promesas en materia de privacidad de la aplicación Immuni:

No recopila tu nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono ni correo electrónico .

No puede rastrear tu identidad ni la de las personas con las que entres en contacto.

No recopila ningún dato de geolocalización, incluidos los datos del GPS. No se realiza ningún seguimiento de tus desplazamientos.

Los datos guardados en tu teléfono inteligente y las conexiones al servidor están cifradas.

Para ayudar al Servicio Nacional de Salud (SSN) a cuidarte, Immuni envía al servidor del Ministerio de Salud la siguiente información: la provincia en la que resides, si la app funciona correctamente, si has recibido un aviso de un contacto de riesgo.

Tus datos se guardan en un servidor en Italia, son administrados por entidades públicas y los supervisa el Ministerio de Salud.

Todos los datos se eliminarán cuando dejen de ser necesarios y, en cualquier caso, el 31 de diciembre de 2020 como máximo.

Como era de esperar, entre las regiones y provincias para elegir únicamente aparecen las italianas.

La aplicación tiene bloqueadas las capturas de pantalla, una función extra que si bien no se engloba directamente entre las opciones de privacidad sí está relacionada con la idea de evitar que datos como el código aleatorio salgan del propio terminal.

Al configurar la aplicación, Immuni solicita introducir la región y provincia en la que nos encontramos. Aquí nosotros hemos puesto una aleatoria. Por el momento no afecta ya que no está activo el envío de información a los servicios de salud. A partir de que el sistema esté totalmente operativo, se nos pondría en contacto con el número de teléfono correspondiente a nuestra región.

¿Qué permisos requiere la aplicación? En primer lugar activa el sistema de 'notificaciones de exposición al COVID-19'. Se trata de una herramienta que Google y Apple han configurado recientemente en los teléfonos móviles para que este tipo de aplicaciones funcione. De base no está activado y deberemos pulsar manualmente para dar acceso a la aplicación a este sistema.

Según se describe:

"Tu teléfono necesita tener activado el Bluetooth para recopilar y compartir de forma segura ID aleatorios con teléfonos que estén cerca. Immuni puede avisarte si has estado cerca de alguien que ha indicado que ha dado positivo en un test de COVID-19. Se comparten con la aplicación la fecha, la duración y la intensidad de la señal asociadas a las exposiciones".

Para utilizarla deberemos activar el Bluetooth.

La pantalla principal de la aplicación es muy básica, aunque el diseño de los menús está muy cuidado. En la parte superior tenemos un mensaje sobre si la aplicación está activa.

En la parte inferior tenemos información con medidas para protegernos y un FAQ sobre cómo funciona la aplicación. Aquí se nos explica que los móviles comparten códigos aleatorios a través del Bluetooth Low Energy y que las personas que dan positivo deciden si quieren compartir sus códigos aleatorios para que el resto de usuarios pueda recibir un aviso.

En Immuni se explica gráficamente cómo funciona el sistema de Apple y Google.

Para funcionar, el sistema de Apple y Google necesita tener el Bluetooth activado. En caso que lo quitemos, la aplicación pasará a estar inactiva. En caso de activarlo, se volverá a activar automáticamente. Desde los ajustes podremos detener voluntariamente el acceso.

Si desactivamos el Bluetooth o denegamos los permisos, la aplicación nos avisará que no está activa desde el menú principal.

Si queremos conocer los detalles sobre este sistema deberemos ir a los ajustes de Google o Apple. En el caso de un móvil Android, deberemos ir a Ajustes > Google > Notificaciones por COVID-19. Aquí es donde encontraremos el listado de aplicaciones de notificación que tenemos instaladas en nuestro terminal. Como podéis observar en las capturas siguientes, Immuni es una de ellas.

Desde este menú podemos elegir desactivar las notificaciones de exposición y eliminar los ID aleatorios. Es decir, borrar manualmente los IDs que haya guardado el sistema durante los últimos 14 días. En caso de hacer esto significará que no podremos recibir notificaciones de exposición pasadas. De la misma manera, si hemos dado positivo no podremos avisar al resto de usuarios ya que a la práctica será como si no estuviéramos utilizando el sistema.

El código que podemos proporcionar a los sistemas sanitarios nos ha cambiado cada vez que entramos en los ajustes.

Para utilizar la aplicación no hay que hacer nada, ya que funciona en segundo plano. Sin embargo sí hay un punto donde hace falta la acción del usuario. Es el caso en que queramos compartir que hemos dado positivo. Desde los ajustes tenemos la opción 'subida de los datos'. Allí será donde podremos enviar un código al profesional sanitario. Este código se muestra en pantalla, pero va cambiando cada poco tiempo.

El funcionamiento es que en caso de dar positivo, deberemos dar este código de 9 caracteres al médico. El profesional sanitario nos deberá dar la confirmación que este dato ha sido anotado correctamente. Es este punto el que no hemos podido probar, ya que por el momento no está activo y además no nos encontramos dentro de Italia. Al intentar verificar la autorización da error.

La aplicación Immuni estará disponible próximamente en la tienda de aplicaciones AppGallery, aunque previsiblemente para aquellos terminales de Huawei que sí cuenten con los servicios de Google. El código fuente de Immuni está disponible en Github.

En Xataka | Apple, Google, coronavirus y privacidad: una tormenta perfecta que plantea si es peor el remedio que la enfermedad