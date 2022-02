La primera "gran actualización" de Windows 11 ya está aquí: apps de Android, nuevo Media Player y más

Si eres usuario de Windows 11, una importante actualización está camino a tu ordenador. No se trata de la versión anual 22H2, que aparentemente llegará a lo largo del verano, sino de un paso intermedio que busca poner al día el sistema operativo con algunas de las funciones que habían sido anunciadas en su presentación.

No es ningún secreto que, a pesar de sus mejoras estéticas y nuevas funciones, Windows 11 salió al mercado con muchas mejoras pendientes. Como parte de ese proceso, Microsoft está desplegando novedades como el soporte para aplicaciones de Android, un nuevo bloc de notas y un renovado reproductor Media Player.

Windows 11 se actualiza, poco a poco

Vamos a repasar una a una las seis nuevas características que llegan con esta actualización de "experiencia" de Windows 11. Si deseas puedes verlas en funcionamiento en el vídeo de abajo. Comencemos.

Soporte para aplicaciones Android: era una de la funciones más esperadas del sistema operativo. No estuvo disponible el día de su lanzamiento (aunque sí para desarrolladores tiempo más tarde) y se prometió para la actualización de febrero. El día finalmente ha llegado y la descarga de apps a través de la Amazon Appstore está finalmente disponible para todos los usuarios.

No obstante el despliegue será gradual. De momento solo pueden bajar aplicaciones de Android a través de la Amazon Appstore los usuarios de Estados Unidos. ¿Cuándo estarán disponibles para el resto de los usuarios? No lo sabemos. Los de Redmond dicen que compartirán "detalles más adelante este año". Aunque si no quieres esperar, tienes la posibilidad de hacer sideloading de aplicaciones Android en Windows 11, tal como explican nuestros compañeros de Genbeta.

El tiempo en la barra de tareas: ya no será necesario que abras la ventana de widgets para conocer el estado del tiempo. Esta información ahora aparece en la barra de tareas. Sí, esta característica es prácticamente idéntica a "Noticias e intereses" introducida hace poco más de un año en Windows 10. No obstante, a diferencia del anterior sistema operativo, si pasas el cursor sobre ese icono en la barra se abrirá la ventana de widgets.

Una nueva forma de silenciar el micrófono de Teams: esta característica busca integrar aún más la plataforma de comunicación empresarial de Microsoft a su último sistema operativo. Para silenciar el micrófono durante una llamada ahora solo debes presionar el nuevo botón que aparece en la barra de tareas.

Uso compartido de pantalla más fácil en Teams: otra mejora que llega de la mano de Teams. Si pasas el cursor sobre el icono de una aplicación de la barra de tareas verás un botón para compartir la pantalla. Al hacer clic en él, simplemente se proyectará lo que estás viendo con los miembros de la llamada el curso.

Nuevos Media Player y Bloc de notas: Microsoft finalmente ha decidido jubilar Groove Music, una aplicación que pasó un tanto desapercibida. Media Player es su reemplazo, y llega con un diseño familiar, inspirado en Windows Media Player. También Bloc de Notas recibe un lavado de cara, con compatibilidad con el modo oscuro del sistema operativo.

La vuelta del reloj a múltiples monitores: hay algunas características que Microsoft decide eliminar sin una clara razón. Y, a veces, tiene dar marcha atrás por pedido de los usuarios. Una de ellas era la posibilidad de mostrar el reloj en múltiples pantalla, que hasta ahora solo se veía en la pantalla principal de Windows 11.

Una actualización disponible ahora mismo

Las novedades, a excepción de el soporte para aplicaciones Android, están disponibles para todos los usuarios. Para acceder a ellas descarga la última actualización del sistema desde Windows Update.

Cabe recordar que, como mencionamos al principio, esta puesta a punto es solo un paso previo a la actualización anual de características que, según los rumores, debería llegar a lo largo del verano.

De acuerdo al ciclo de actualizaciones de Windows 11 se esperan más mejoras y nuevas características. Aunque en concreto no sabemos cuáles, sí sabemos que Microsoft ha estado probando un nuevo administrador de tareas, la vuelta al modo tableta y stickers de escritorio.

