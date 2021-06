No hay un algoritmo único: el jefe de Instagram explica cómo funciona la app por dentro

Lo algoritmos de las principales redes sociales o motores de búsqueda es un secreto de empresa que muy pocas veces sale a la luz. El de TikTok por ejemplo es uno de los más codiciados. Ahora, su rival Instagram ha hecho público cómo funciona su algoritmo. O más bien, sus algoritmos. Una decision que desde luego va a gustar a la Comisión Europea.

Adam Mosseri, máximo responsable de Instagram en Facebook, ha publicado un artículo en el blog oficial de la red social. En él detalla cómo el algoritmo funciona para responder a preguntas como "¿por qué algunos posts tienen más vistas que otros?" y "¿cómo decide Instagram lo que aparece primero para mí?". En general, cómo hace Instagram para recomendar publicaciones.

Varios algoritmos y muchos datos

Adam Mosseri cree que la razón principal por la que la gente no entiende a Instagram es por verlo como un sólo algoritmo. No es así, dice que hay "una variedad de algoritmos, clasificadores y procesos, cada uno con su propio propósito".

Por lo tanto, tenemos un algoritmo de recomendaciones para Feed, otro para Explore u otro muy distinto para Stories o para Reels. Dicen que la gente no busca lo mismo en cada sección de la red social, por lo que las cosas se clasifican y muestran de forma diferente en cada parte de la app.

Entrando más en detalle por ejemplo en el Feed o en la Stories, Adam Mosseri explica que recogen datos desde diferentes lugares para entender mejor qué mostrar. Por ejemplo recoge datos de la publicación como pueden ser los "me gusta", la fecha de publicación, la ubicación o la duración de un vídeo si lo hay. Así mismo, recogen información sobre la persona que lo ha publicado y el historial de interacción que se ha tenido entre el emisor y el receptor.

Finalmente, el jefe de Instagram da una serie de consejos para los usuarios que creen que sus publicaciones no son lo suficientemente vistas o Instagram les está silenciando. La realidad según Adam es que la gente no ve ni la mitad de las publicaciones de los usuarios que siguen. ¿Solución? En parte ayuda elegir a los "amigos cercanos" en las Stories o silenciar a las personas que no interesan.

