El mítico antivirus Windows Defender llegará a Android e iOS: Microsoft prepara su lanzamiento para finales de año

Microsoft planea traer su software antivirus Defender a las plataformas móviles de Android e iOS dentro de unos meses. El mítico Defender que tan popular es en Windows tendrá versiones en forma de app también para los sistemas operativos de Google y Apple para smartphones con la idea de prevenir y evitar malware para estos usuarios.

Aún no queda claro qué hará y qué no podrá hacer Windows Microsoft Defender en iOS y en Android. Tendremos una vista previa en la conferencia RSA que se celebra la próxima semana, según han anunciado. No obstante, es difícil que tenga el mismo acceso y control que tiene en un sistema operativo de escritorio como Windows.

Tal y como recoge CNBC, en una entrevista reciente Rob Lefferts, vicepresidente corporativo de Microsoft, dijo que los sistemas operativos móviles " son bastante seguros, pero bastante seguros no es lo mismo que seguro”, alegando que “el malware se da en esas plataformas" también.

En Android ya existe una gran variedad de apps antivirus disponibles (aunque no hacen muy bien su trabajo) y entre otras cosas permiten analizar el sistema para encontrar posibles archivos y ficheros infectados. En iOS la cosa es algo más complicada, pues Apple no permite a apps de terceros acceder al análisis del sistema completo. Teniendo en cuenta esto, lo más probable es que Microsoft Defender para Android e iOS se centre en la prevención de phisihing y el acceso a webs no seguras.

A pesar de las limitaciones de iOS, prevenir el acceso a webs o servidores de poca confianza es relativamente fácil. Actualmente aplicaciones como Guardian funcionan como una especie de firewall mezclando tecnologías que Apple sí permite integrar en el sistema como el VPN o los bloqueadores de contenido para Safari. En otras palabras, más que analizar y eliminar malware, Defender en móviles se centrará en prevenir la entrada de malware.

Microsoft fuera de Microsoft

La llegada de un producto tan mítico y propio de Windows como es Defender a plataformas móviles es una muestra más de la apuesta de Microsoft por centrarse en sus productos y no en su sistema operativo en sí. En los últimos años Microsoft ha abandonado la idea de tener un sistema operativo móvil propio y en su lugar ha expandido y mejorado sus apps para el duopolio de los sistemas operativos de Apple y Google. Y le está funcionando de maravilla.

Office cuenta con excelentes aplicaciones en Android e iOS y la compañía ha adquirido durante años diferentes apps móviles con experiencia para integrarlas en sus productos, por ejemplo SwiftKey (teclado), Sunrise (calendario) o Acompli (correos). Además está construyendo alianzas de forma directa con fabricantes, como la integración con los móviles de Samsung.

Windows Defender se presentó originalmente en 2006 de forma exclusiva para Windows. El año pasado la compañía cambió el nombre a Microsoft Defender con la llegada de una versión también a los ordenadores Mac con macOS. También está en Chrome como extensión. Este año es el turno de los móviles.

Vía | CNBC

Más información | Microsoft