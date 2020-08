Microsoft integra las apps de Android directamente en Windows 10 mediante 'Your Phone'

Las apps de Android cada vez están más integradas en Windows 10. Mediante la funcionalidad 'Your Phone' Microsoft ha integrado notificaciones, mensajes, fotos, llamadas y otras opciones del teléfono directamente en Windows. Ahora, gracias a una nueva actualización y de momento para algunos teléfonos Samsung, es posible ejecutar directamente apps de Android en el ordenador.

Lo cierto es que previamente Windows 10 ya podía mostrar aplicaciones Android del teléfono mediante una especie de mirroring en el que reflejaban lo que ocurría en el teléfono. Ahora sin embargo es algo distinto, las aplicaciones se pueden ejecutar directamente desde Windows sin tener que abrirlas en el teléfono, aunque siguen proviniendo de ahí.

La funcionalidad ha sido anunciada para los nuevos Samsung Galaxy Note 20 recién presentados. Llegará en los próximos meses durante este año y dicen estar trabajando para que llegue a más teléfonos Samsung. De momento no está claro si también lo tendremos en teléfonos de otras marcas. La lista oficial de teléfonos compatibles de momento sólo muestra móviles de Samsung.

Con ventana propia y en la barra de tareas o el menú Inicio

Mientras que el resto de las integraciones de Your Phone se realizan en la app de Your Phone en sí, la opción para ejecutar apps de Android crea directamente una ventana nueva y en esencia se comporta como una app de Windows. Esto quiere decir por ejemplo que podremos por ejemplo anclarlas a la barra de tareas para abrirlas rápidamente. También es posible navegar entre apps (de Android y de Windows) con Alt+Tab sin que haya diferencia entre ellas.

Donde si podremos encontrar diferencias es en el funcionamiento y rendimiento de por sí. Microsoft avisa de que no todas las apps de Android funcionarán a la perfección y algunas podrán presentar fallos. Por ejemplo no debería sorprender si algunas muestran una pantalla en negro o si no son compatibles con el sonido o la entrada de teclado y ratón.

Vía | Windows Central

Más información | Microsoft