Así funciona 'Your Phone' en Windows 10: no es mirroring puro, pero promete

Controlar tu móvil desde tu PC es algo fantástico en ciertas situaciones, y Microsoft nos mostró ayer en Build 2018 cómo estaban preparando una solución para ofrecer dichas capacidades. 'Your Phone', aseguraron, llegará el próximo otoño como parte de Redstone 5, la próxima gran actualización del sistema operativo.

¿Qué permitirá realmente hacer 'Your Phone'? Eso es precisamente lo que han desvelado un poco más en detalle en la keynote del segundo día del evento. La aplicación permite controlar algunas funciones del teléfono, y aunque no hablamos de un mirroring al 100%, esta función podría ser realmente interesante para muchos usuarios.

Opciones limitadas, pero aún así llamativas

El funcionamiento de la aplicación (compatible con Android y iOS) es muy sencillo: los mensajes SMS que recibamos en el móvil harán que aparezca una notificación en el PC. Al hacer clic sobre ella aparecerá la interfaz completa de la aplicación, que permite contestar al mensaje desde el teclado de nuestro PC o portátil.

En dicha parte de la aplicación aparecerán las 'conversaciones' que mantenemos con otros contactos, de modo que el aspecto es el de cualquier otra aplicación de mensajería.

Parece claro que esta característica de chat hace uso de los mensajes de texto SMS tradicionales, y en ningún momento hablaron de otras alternativas de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram o Facebook Messenger, por ejemplo: todas ellas hace tiempo que se pueden controlar desde el PC con las soluciones propuestas por sus respectivos desarrolladores, pero hubiera sido interesante poder contar con ese soporte también en la herramienta 'Your Phone'.

Es posible hasta arrastrar imágenes desde el escritorio a esas conversaciones para enviar a nuestros contactos fotos, por ejemplo, y lo mismo pueden hacer nuestros contactos para que esas imágenes que recibimos en nuestro móvil estén inmediatamente accesibles en nuestro PC para, por ejemplo, utilizarlas en una presentación PowerPoint arrastrándolas al documento en el que estamos trabajando.

Otra de las partes interesantes de la herramienta es la que nos permite gestionar las fotos de nuestro dispositivo móvil. En esta parte aparecen las miniaturas de esas imágenes —veremos qué tal se comporta el sistema cuando tengamos el móvil repleto de ellas— y podremos seleccionar cualquiera de ellas para editarla o guardarla en nuestro escritorio de forma fácil y sencilla.

En la demostración de Microsoft también mostraron cómo la aplicación permitirá mostrar las notificaciones que tenemos pendientes en el teléfono, aunque no quedó claro en esa demostración si seremos capaces de hacer con ellas algo más que verlas: dichas notificaciones están lógicamente asociadas a aplicaciones instaladas en el móvil, y dado que esto no es un mirroring completo, puede que la solución en este caso sea una simple consulta que no permita ir más allá.

Con todo y con eso, aún es pronto para tener claro todos los detalles de una herramienta que sigue en desarrollo y que no estará lista hasta el otoño. Eso da margen de maniobra a Microsoft, y ahora solo queda esperar que el resultado sea interesante y útil para los usuarios.

