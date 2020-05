Microsoft Edge estará disponible en Linux antes de que acabe 2020

Y una vez más, quién te ha visto y quién te ve, Microsoft. La empresa de Redmond lleva tiempo reforzando ese idilio con Linux y el Open Source y el último anuncio es especialmente significativo: su navegador Microsoft Edge basado en Chromium llegará a Linux.

Lo hará en algún momento de 2020, tal y como la empresa ha confirmado durante la conferencia "State of the Browser". En ella, aunque no daban más detalles específicos de esa versión, si se aseguraba que este navegador estará disponible para este sistema operativo a corto plazo.

Que Edge llegar a Linux estaba cantado

Que Microsoft Edge llegara a Linux parecía inevitable, sobre todo teniendo dos factores. En primer lugar, la actual cantidad de esfuerzos que Microsoft está haciendo para acercarse a desarrolladores y usuarios de Linux y software Open Source.

En segundo, por ese cambio radical que el navegador de Microsoft dio en diciembre de 2018. Fue entonces cuando la compañía afirmó que pasaba a usar como base Chromium, algo que hacía mucho más factible adaptarlo rápidamente a otras plataformas.

Hay ya un buen número de navegadores en Linux que precisamente están basados en Chromium: Google Chrome, Vivaldi y Opera están entre los más destacados, y ahora habrá una interesante alternativa más para quienes quieran aprovecharla.

La implicación de Microsoft en el desarrollo del proyecto Open Source Chromium es también relevante, ya que las mejoras que implementen sus desarrolladores no solo beneficiarán a su propio navegador, sino también a un ecosistema que sigue creciendo y llega por fin a Linux.

Ese apoyo, indican algunos críticos, es como poco irregular: hace años que muchos piden por ejemplo que la suite ofimática Office tenga versión en Linux o que al menos lo haga su versión en la nube, Office 365. En Microsoft ya indicaron que la alternativa existe y un usuario de Linux con una suscripción a esta suite puede usar estas aplicaciones desde el navegador, pero sigue sin haber versiones instalables en este sistema operativo.

Vía | OMG! Ubuntu!